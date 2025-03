Scheiden en Belastingdienst

Wanneer geen partners meer voor Belastingdienst?

Als je uit elkaar gaat kan het soms een tijd duren voor de scheiding rond is. Je blijft elkaars fiscale partner tot je aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet. Ben je gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan gelden er andere voorwaarden dan voor samenwoners met of zonder notarieel samenlevingscontract.

Voorwaarden bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Je bent geen fiscale partners meer als:

Je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat bij de gemeente én

Het verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed officieel gedaan is. Dit doe je door het verzoek in te dienen bij de rechtbank. Meestal regelt je mediator of advocaat dit voor je.

Voorwaarden voor samenwoners

Hier geldt alleen de voorwaarde dat jij of je partner op een ander adres ingeschreven staat. We bedoelen hierbij de inschrijving bij de Basisregistratie Personen bij de gemeente. Het maakt niet uit of je wel of geen samenlevingscontract hebt.

Gevolgen einde partnerschap

In het jaar dat je voor de Belastingdienst geen partners meer bent, kun je kiezen of je alleen of samen aangifte doet.

Lees meer over:

Voor- en nadelen samen belastingaangifte doen

Kinder- en partneralimentatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar of belast. Hier hoef je niets mee te doen in je aangifte.

Partneralimentatie

Partneralimentatie geef je wel op in je aangifte. Waar je dit invult hangt af of je de alimentatie ontvangt of betaalt.

Partneralimentatie ontvangen

Het ontvangen van alimentatie ziet de Belastingdienst als inkomen. Je vult de werkelijk ontvangen alimentatie in het scherm ‘Inkomsten’ en dan ‘ontvangen partneralimentatie’. Je betaalt hier belasting over en soms ook de zorgbijdrage. Heeft je ex de alimentatieverplichting afgekocht en heb je 1 keer een bedrag ontvangen? Dan vul je dat bedrag in.

Bepaalde kosten om partneralimentatie te krijgen zijn aftrekbaar. Dit geldt niet voor de kosten van de echtscheiding zelf, maar wel kosten voor:

Het vaststellen van de partneralimentatie.

De verdediging tegen een voorgestelde verlaging daarvan door je ex.

Het innen ervan als je ex niet betaalt.

Denk hierbij aan kosten voor de advocaat, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten. In je aangifte vind je onder ‘ontvangen partneralimentatie' een apart invulveld voor de kosten.

Partneralimentatie betaald

De betaalde alimentatie is een aftrekpost. Je vult de werkelijk betaalde alimentatie in in het scherm ‘Uitgaven’ en dan ‘Uitgaven voor alimentatie’. Je inkomen wordt door de aftrekpost lager en je betaalt hierdoor minder belasting. Als je de alimentatie hebt afgekocht en 1 keer een bedrag betaalt. Dan vul je dat bedrag in.

Verdien je meer dan €75.518 (2024)? Dan heb je te maken met een lager tarief voor je aftrekposten.

Eigen woning

Als je bij de aangifte gegevens moet invullen over het huis en de hypotheek, dan krijg je extra vragen. Ook moet je zelf vaak extra dingen invullen voor de woning of de hypotheek. Welke regels er gelden en hoe je dit doet lees je in het artikel: 'Scheiden en de eigen woning'.

Ook op de website van de Belastingdienst vind je veel informatie. Bijvoorbeeld een overzicht voor de hypotheekrenteaftrek en de bijtelling voor de eigen woning.

Verhuis je naar een andere koopwoning? Of blijf je en koop je je ex-partner uit? Dan heb je ook te maken met de belastingregels die daarvoor gelden. Hierover lees je meer in het artikel: 'Tips voor huizenbezitters'.

Huurwoning

Woonde je in een huurwoning voor de scheiding? Dan verandert er niets in je belastingaangifte. Ga je na de scheiding kopen? Dan krijg je te maken met de regels voor een koopwoning. Bekijk dan welke kosten aftrekbaar zijn of gebruik de checklist huizenbezitters.

Wijzig je wachtwoord en rekeningnummer

Het is verstandig om een aantal zaken snel te regelen.

Wijzig DigiD-inlog

Als je ex je inloggegevens kent en gebruikt om de belastingaangifte zonder jouw toestemming te doen, ben je zelf verantwoordelijk. De gevolgen daarvan kun je moeilijk ongedaan maken. Wijzig daarom je inloggegevens. Ook als je niet zeker weet of je ex ze kent.

Eigen rekeningnummer

Het is verstandig om na of tijdens een scheiding een eigen betaalrekening te openen als je deze nog niet hebt. Hierop kun je dan je salaris of uitkering laten storten. En je persoonlijke uitgaven van betalen.

Vergeet niet om dit rekeningnummer door te geven aan de Belastingdienst via Mijn Belastingdienst. De Belastingdienst stort een teruggave op het rekeningnummer dat bij hen bekend is. Heeft alleen je ex nog toegang tot die rekening? Dan is de Belastingdienst niet aansprakelijk als je het geld niet van je ex krijgt. Rechtszaken hierover hebben niets opgeleverd. Ook geld op een gezamenlijke rekening kan door je ex worden weggesluisd. Zelfs als het duidelijk voor jou bedoeld is, is terugkrijgen lastig.

Geef je adreswijziging door

Geef zo snel mogelijk je nieuwe adres door bij de gemeente. Dat is om meerdere redenen belangrijk:

Toeslagen

Controleer of recht hebt op toeslagen. Door je nieuwe situatie heb je mogelijk recht op toeslagen. Omdat je nu bijvoorbeeld minder inkomen of vermogen hebt. Lees de informatie op de website van Dienst Toeslagen.

Maak op basis van je nieuwe financiële situatie een proefberekening voor de toeslagen. Vraag daarna de toeslagen aan waar je recht op hebt via Mijn Toeslagen.

Kreeg je al een toeslag?

Pas dan je gegevens aan bij vertrek uit de woning of aanvraag van de scheiding. Geef door dat je geen toeslagpartner meer hebt. Het is ook belangrijk dat je de verhuizing doorgeeft aan de gemeente. Bekijk hiervoor de informatie bij de Dienst Toeslagen.

Co-ouders

Voor co-ouders gelden aparte regels. Je bent co-ouder als je kind minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij iedere ouder is. Je spreekt dan af om de zorg voor de kinderen ongeveer gelijk te verdelen. Kijk op de website van de Belastingdienst welke gevolgen dit heeft voor de toeslagen.

Tips voor ouders met kinderen

Heb je meerdere kinderen? Verdeel de kinderen ‘op papier’ dan over beide huishoudens. Zo hebben beide ouders meer kans om in aanmerking te komen voor sommige regelingen.

Heb je 1 kind? Schrijf het kind dan in op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Zo heb je meer kans om aanspraak te maken op regelingen of een hoger bedrag. Je kunt deze bedragen vervolgens zelf onderling verrekenen en verdelen.

Hulp nodig?

Je aangifte bij een scheiding kan lastig zijn. Schakel vooral hulp in als dat nodig is. Op de website van de Belastingdienst vind je ook veel informatie. Heb je vragen? Dan kun je een belafspraak maken met de juiste afdeling. Scrol daarvoor helemaal naar beneden op de website van de Belastingdienst.

We hebben de verschillende mogelijkheden om hulp te vragen ook op een rijtje gezet.