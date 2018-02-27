Gevolgen fiscaal partners

Je mag bij bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk gedeelte van het gezamenlijke bedrag aangeeft in de aangifte. Dat is aantrekkelijk als de ene partner een hoger belastingtarief betaalt dan de ander. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de aftrekpost voor de eigen woning of studiekosten voor zijn rekening nemen. De belastingbesparing is dan groter.

Extra heffingskorting

Belastingvoordeel als 1 van jullie nauwelijks inkomen heeft

Als je in 2025 geen inkomen of maar een paar duizend euro ontvangt, heb je normaal gesproken geen recht op (volledige) uitbetaling van de algemene heffingskorting. Maar als je een fiscaal partner hebt en geboren bent voor 1963 wél. Dat levert maximaal € 3068 belastingvoordeel op. Voor AOW'ers is het maximaal €1536. De uitbetaling vervalt als de minstverdienende partner de AOW-leeftijd bereikt.