Lijfrente en belastingvoordeel

Wat is een lijfrente? Een lijfrente is een manier om te sparen of beleggen voor je pensioen. Je inleg is als lijfrente aftrekbaar in je belastingaangifte. Zo betaalt de Belastingdienst mooi mee aan je inleg. Dit kan oplopen tot 49,5% van je inleg. Voor deze aftrekpost geldt de aftrekbeperking niet. Als je met pensioen gaat, krijg je het geld uiteindelijk weer uitgekeerd. Op dat moment telt de uitkering mee als inkomen. En betaal je hier belasting over.

Voorbeeld

Amber heeft een lijfrente geopend bij een bank. Zij betaalt maandelijks €200. In haar belastingaangifte vult ze de €2400 ingelegde premie in als aftrekpost. Haar inkomen valt in het belastingtarief van 49,5%. Over deze €2400 hoeft ze dan geen belasting te betalen. Haar voordeel bedraagt €1188.

Jaren later gaat Amber met pensioen. Zij ontvangt naast de AOW ook een uitkering uit haar lijfrentevoorziening. Deze wordt net als haar AOW en pensioenuitkering belast met inkomstenbelasting. Hoe hoog dit is, hangt af van de belastingtarieven op het moment van uitkeren. In veel gevallen is dit een lager tarief dan wat Amber nu betaalt.

Meer dan belastingvoordeel alleen

Een lijfrente sluit je niet alleen voor het belastingvoordeel. Het is vooral een aanvulling op je pensioen. Zo kun je die mooie reis maken of eerder stoppen met werken. Of het is gewoon bittere noodzaak om op dezelfde manier te blijven leven.

Voorwaarde geen eigen rekening

Je kunt het geld niet zomaar op je spaarrekening storten. Hiervoor moet je een speciale geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening openen. Of je sluit een lijfrenteverzekering af. Veel van deze producten hebben namen als aanvullend pensioen, banksparen of pensioensparen. Het bedrag op deze geblokkeerde rekening telt niet mee voor de belasting over je vermogen. Dit kan ook een besparing opleveren.

Je bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak je in wilt leggen. En wanneer je stopt met inleggen. Zelfs als je afspreekt dat je maandelijks €50 inlegt, kun je altijd stoppen. Dit heet premievrij maken. Je ingelegde geld blijft wel staan. Het verwachte eindbedrag wordt lager als je eerder stopt met inleggen. Keer je toch eerder uit? Dan betaal je hier belasting over en revisierente. Dat is een soort boete en bedraagt 20% van de waarde bovenop de belasting van ongeveer 40%.

Voorwaarde pensioentekort

De inleg levert je niet altijd belastingvoordeel op. Je moet namelijk een pensioentekort hebben en inkomen waar je inleg van afgetrokken kan worden. Om te bepalen of je een pensioentekort hebt, is er een formule bedacht. Deze formule houdt rekening met je inkomen en of je eventueel via een werkgever al pensioen opbouwt. Bereken het zelf met de rekenhulp van de Belastingdienst. Voor het pensioentekort kijk je naar het afgelopen jaar en de afgelopen 7 jaren.

Let op. Je vult altijd de gegevens van het jaar ervoor. Dus in de berekening voor het pensioentekort van 2023 vul je de gegevens over 2022 in.

Invultips voor je aangifte

Veranderingen lijfrente aftrek 2023

De invoering van de nieuwe pensioenwet heeft ook gevolgen voor de lijfrente. Op dit moment zijn er namelijk verschillen tussen de pensioenopbouw via een werkgever en als je zelf pensioen opbouwt. De regels voor zelf pensioen opbouwen zijn nu ongunstiger. Dit is niet wenselijk en met de nieuwe wet moeten deze verschillen kleiner worden. Door deze wijzigingen kun je zelf meer opzij zetten voor je pensioen.

Helaas is de nieuwe wetgeving nog niet volledig bekend. Hierdoor kan onder andere de ingangsdatum nog worden aangepast.

Wat verandert er?