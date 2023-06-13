In dit artikel kijken we naar de lijfrente in je belastingaangifte. Voor meer algemene informatie lees je het artikel: ‘Zelf pensioen opbouwen’. Wil je meer weten over het afsluiten van een lijfrente spaar- of beleggingsrekening? Lees dan de artikelen: ‘Pensioensparen’ of ‘Pensioenbeleggen’.

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een manier om te sparen of beleggen voor je pensioen. Met als voordeel dat je inleg aftrekbaar is in je belastingaangifte. Dit belastingvoordeel kan oplopen tot 49,5% van je inleg. Voor deze aftrekpost geldt de aftrekbeperking niet. Ook betaal je geen vermogensbelasting. Ga je met pensioen? Dan krijg je het geld weer uitgekeerd. Over deze uitkering betaal je wel belasting.

Lees meer over:

Het belastingvoordeel

Voorbeeld

Amber heeft een lijfrente bij een bank. Zij betaalt elke maand €200. In haar belastingaangifte vult ze de €2400 ingelegde premie in als aftrekpost. Haar inkomen valt in het belastingtarief van 49,5%. Over deze €2400 hoeft ze dan geen belasting te betalen. Haar voordeel is €1188.

Als Amber met pensioen gaat, ontvangt ze AOW, een pensioenuitkering en een uitkering uit haar lijfrentevoorziening. Daarover betaalt zij belasting. Hoeveel dit is, hangt af van de belastingtarieven op het moment van uitkeren. In veel gevallen is dit een lager tarief dan wat Amber nu betaalt.

Voorwaarde lijfrenteaftrek

Je mag je inleg op je lijfrente alleen aftrekken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Het geld staat op een speciale (geblokkeerde) rekening of verzekering.

Je moet een pensioentekort hebben.

Je hebt wel inkomen nodig om de aftrekpost te benutten. Anders loop je het voordeel mis en heb je zelfs kans op belastingnadeel.

Speciale rekening of verzekering

Je kunt het geld dat je op een normale spaarrekening stort niet aftrekken. Alleen de inleg op een speciale geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening of lijfrenteverzekering telt mee.

Beleggen of sparen?

Je kunt sparen of beleggen voor je pensioen. Denk je na over beleggen? Lees dan meer over hoe pensioenbeleggen werkt. Wil je meer weten over de producten en hun aanbieders? Bekijk dan ons onderzoek 'Voordelig pensioenbeleggen'. Of bekijk de verschillen tussen de aanbieders van een spaarproduct.

Welk jaar aftrekken?

Je trekt je inleg af in het jaar dat je de lijfrente betaalt. Behalve als je stopt met je bedrijf. Dan tellen betalingen tot 1 juli van het jaar na staken mee.

Aftrekpost vergeten?

Ben je je aftrekpost vorig jaar vergeten? Vul dan in de aangifte van vorig jaar de aftrekpost alsnog in en stuur je aangifte opnieuw in. De Belastingdienst past je aangifte alsnog aan. Je kunt in 2026 de aangiften van de afgelopen jaren tot en met 2021 nog aanpassen.

Pensioentekort ofwel jaarruimte berekenen

Met een formule bereken je jouw pensioentekort. De zogeheten jaar- en reserveringsruimte. Deze formule houdt rekening met je inkomen en het eventuele al opgebouwde pensioen via je werkgever. Het gaat niet alleen om het pensioentekort van het afgelopen jaar, maar ook van de 10 jaren daarvoor.

In de berekening vul je altijd de gegevens in van het jaar ervoor. Dus in de berekening over 2026 vul je de gegevens over 2025 in. Zo bereken je je pensioentekort over 2026.

Tip. Gebruik in je aangifte altijd eerst de reserveringsruimte. Dit is meer werk, maar dan kun je wel meer storten.

In je belastingaangifte

Bewaar je berekening die je maakt bij de storting goed. Die heb je bij het invullen van je aangifte weer nodig. In je belastingaangifte vul je de betaalde premie, je jaarruimte en reserveringsruimte in. De Belastingdienst vult je reserveringsruimte niet automatisch voor je in. Dit moet je ieder jaar opnieuw doen.

Rekenhulp

Online zijn verschillende rekenhulpen te vinden om de jaar- en reserveringsruimte te berekenen. Bijvoorbeeld via de website van verschillende aanbieders of Berekenhet.nl. Ook op de website Belastingdienst staat een rekenhulp. In juli komt de berekening voor 2026 beschikbaar.

Wanneer belastingvoordeel lijfrente?

Lijfrente is handig als aanvulling op je inkomen na AOW. Daarnaast levert het belastingvoordeel op.

Door de lijfrente af te trekken in je aangifte heb je nu belastingvoordeel. Maar uiteindelijk bepaalt het te betalen tarief over je uitkeringen of je daadwerkelijk belastingvoordeel haalt. Je hebt belastingvoordeel als je in de toekomst een lager belastingtarief betaalt dan nu. Je trekt de lijfrente af tegen 49,5% belasting en betaalt in de toekomst 37%.

Het belastingvoordeel valt soms tegen. Dit is het geval als het belastingvoordeel van je aftrekpost lager of even groot is als het belastingpercentage als je met pensioen bent. Dit nadeel beperk je door te kiezen voor een langere uitkeringsperiode en zo in een lager belastingtarief te vallen.

Doordat de belastingtarieven en regels wijzigen, weet je achteraf pas of het voordelig uitpakt.

Premie zorgverzekeringswet

Bij de uitkering van je lijfrente betaal je niet alleen belasting, maar ook premie zorgverzekeringswet. Deze premie betaal je ook over je pensioenuitkeringen en bedraagt zo’n 6%.

Voordeel box 3, belasting over je vermogen

Het saldo op je geblokkeerde rekening of verzekering telt niet mee voor je vermogen in je belastingaangifte. Je bespaart daardoor over het saldo jaarlijks box 3-belasting. Dit voordeel wordt nog wel eens vergeten, maar het bedrag aan belastingbesparing kan flink oplopen.

Voorwaarden uitkering

Voor de uitkering van het geld gelden een aantal voorwaarden. Zo is het de bedoeling dat het geld er tot AOW-datum staat. En dat het in minimaal 5 jaar uitgekeerd wordt. Bij een uitkering voor de AOW-leeftijd is de uitkeringsduur 20 jaar plus het aantal jaren voor de AOW-leeftijd.

Betalen bij opname ineens

Kies je ervoor om het bedrag (voor je AOW-datum) in 1 keer uit te laten betalen? Dan voldoe je niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden van een uitkerende lijfrente. We noemen dit afkopen. Je betaalt dan niet alleen belasting over het bedrag dat je ontvangt, maar ook revisierente.

Dat is een soort boete en bedraagt 20% van het bedrag dat je krijgt. De belasting is tot een inkomen van zo’n €80.000 ongeveer 40%. Bij een inkomen erboven betaal je zelfs 49,5% belasting. In het laatste geval hou je nog maar zo’n 30% van je uitkering over. Heb je geen of weinig inkomen, dan betaal je alleen de 20% boete.

Kosten niet aftrekbaar

Vaak betaal je kosten als je de rekening opent of een verzekering afsluit. Dit zijn afsluitkosten en/of bemiddelingskosten. Deze kosten zijn niet aftrekbaar in je aangifte.

Dit is anders als je al een rekening of verzekering hebt en het bedrag omzet in een uitkering. De bemiddelingskosten hiervoor zijn wel aftrekbaar. Advieskosten nog steeds niet. Zorg daarom dat de kosten gespecificeerd zijn op je factuur. De Belastingdienst vindt een bedrag van €250 aan bemiddelingskosten acceptabel.