Vergoedingsrecht: veelgestelde vragen

Hoe ontstaat een vergoedingsrecht?

Er is sprake van een vergoedingsrecht als de ene partner vanuit zijn of haar privévermogen een bedrag betaalt voor de ander. Jullie vermogens mengen dan. Voor welk deel je eigenaar bent van wat je betaalt, bepaalt hoeveel je eigenlijk moet betalen. Gaat het bijvoorbeeld om een verbouwing van een woning waar jullie ieder voor de helft eigenaar van zijn? Dan is het gebruikelijk dat je ook ieder de helft betaalt. Betaalt de een meer dan de ander? Dan is er sprake van een vergoedingsrecht.

Soms staat er in documenten zoals huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst al iets over vergoedingsrechten. Meestal zijn dit algemene afspraken voor algemene situaties.