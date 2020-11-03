Dure bemiddelingssites overheidsloketten

Wat zijn bemiddelingssites?

Er zijn tientallen ‘bemiddelingssites’ actief die geld rekenen voor een service die weinig of zelfs niets voorstelt. Je komt erop terecht als je googelt naar een overheidsdienst of overheidsloket. Bij een overheidsloket vraag je bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag aan. Of een Verklaring Omtrend Gedrag (VOG).

In de advertenties die bovenaan en in zoekresultaten staan, vind je dan websites die lijken op een officiële overheidswebsite. Je betaalt vaak juist tientallen euro’s meer dan als je direct de website van de betreffende overheidsdienst gebruikt.

Overheidsloketten: welke website is echt?

Bekijk de lijst met officiële overheidswebsites en daartegenover een of enkele voorbeelden van sites die proberen te bemiddelen. De prijsvoorbeelden zijn uit midden 2026. Inmiddels kunnen de prijzen zijn veranderd. Ga in ieder geval naar het officiële loket om de laagste prijs te betalen.

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Toeslag, VOG of ETA aanvragen? Pas op voor bemiddelingssites

Zo vind je een betrouwbaar overheidsloket

Mijd de advertenties bovenaan de zoekresultaten als je googelt naar overheidsloketten of gebruik een goede adblocker.

Gebruik de lijst hierboven voor enkele belangrijke loketten.

Weet je niet zeker of je op de officiële website zit? Kijk dan of je de termen 'bemiddelaar' of 'intermediair' tegenkomt.

Zoek op internet naar ervaringen van anderen met de betreffende site.

Vind je het moeilijk om toeslagen aan te vragen of aan te passen? Vrijwilligers in tientallen bibliotheken houden belastingspreekuur en helpen je op weg. Ben je lid van FNV, dan krijg je gratis hulp via de Belastingservice.

Google verwijdert advertenties

We hebben Google gewezen op de advertenties die de bemiddelingssites plaatsen, omdat ze tegen hun beleid ingaan. Al tientallen advertenties die we aandroegen, heeft Google inmiddels verwijderd. Het blijft opletten, je kunt ze nog altijd tegenkomen.