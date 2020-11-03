Dure bemiddelingssites overheidsloketten

Ronald Kamp Expert veilig internettenBijgewerkt op:16 juli 2026
Er zijn tientallen ‘bemiddelingssites’ actief die geld rekenen voor een service die weinig of zelfs niets voorstelt. Je komt erop terecht als je googelt naar een overheidsdienst of overheidsloket. Bij een overheidsloket vraag je bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag aan. Of een Verklaring Omtrend Gedrag (VOG).
In de advertenties die bovenaan en in zoekresultaten staan, vind je dan websites die lijken op een officiële overheidswebsite. Je betaalt vaak juist tientallen euro’s meer dan als je direct de website van de betreffende overheidsdienst gebruikt.
Bekijk de lijst met officiële overheidswebsites en daartegenover een of enkele voorbeelden van sites die proberen te bemiddelen. De prijsvoorbeelden zijn uit midden 2026. Inmiddels kunnen de prijzen zijn veranderd. Ga in ieder geval naar het officiële loket om de laagste prijs te betalen.
Lees ook:
Toeslag, VOG of ETA aanvragen? Pas op voor bemiddelingssites
We hebben Google gewezen op de advertenties die de bemiddelingssites plaatsen, omdat ze tegen hun beleid ingaan. Al tientallen advertenties die we aandroegen, heeft Google inmiddels verwijderd. Het blijft opletten, je kunt ze nog altijd tegenkomen.