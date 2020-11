Dure bemiddelingssites overheidsloketten

We zoeken allemaal wel eens naar een overheidsloket, bijvoorbeeld voor zorg- of huurtoeslag, een Verklaring Omtrent Gedrag of kentekenbewijs. Kijk uit waar je op klikt. Je zit zo op een dure ‘bemiddelingssite’, terwijl je voor minder geld of gratis bij de overheid zelf terecht kunt.