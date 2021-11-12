Telefonische oplichting en spoofing

Ronald Kamp Expert veilig internettenBijgewerkt op:9 juli 2026
Criminelen zijn altijd op zoek naar nieuwe oplichtingsmethoden. Ze proberen het steeds vaker ook telefonisch en doen zich dan als allerlei partijen voor. Let dus niet alleen op phishing via e-mail, sms en social media, maar blijf ook alert als je wordt gebeld.
Oplichters gebruiken steeds vaker een geautomatiseerd systeem met een opgenomen (vaak Engelstalig) bericht. Zo kunnen ze meer mensen bereiken. Je hoort dan een (computer)stem die zogenaamd waarschuwt vanuit bijvoorbeeld de 'Dutch Supreme Court', 'National Police' of je bank.
Het bericht kan onder meer gaan over je 'BSN-nummer' en betrokkenheid bij witwaspraktijken, over een arrestatiebevel of dat je iemand toegang probeerde te krijgen tot je bankrekening. Als je op een toets drukt krijg je de oplichters ook echt aan de lijn. Die proberen meer gegevens te ontfutselen of willen je geld laten 'veiligstellen' op een kluisrekening zoals bij bankhelpdeskfraude.
Beluister een voorbeeld van een poging tot oplichting via een geautomatiseerde oproep met computerstem:
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De belangrijke tips voor specifieke telefonische oplichting:
Ook neptelefoontjes van onder andere Amazon, de Fraudehelpdesk en Google zijn gemeld. Met allerlei smoesjes proberen de nepmedewerkers je computer op afstand over te nemen. Bijvoorbeeld om 'problemen' met je computer of een bestelling op te lossen. Of ze laten je inloggen op een echt lijkende malafide (phishing)website om je gegevens af te vangen.
Telefonische oplichting bestaat al langer. Bankhelpdeskfraude en Microsoft-helpdeskoplichting vinden al jaren plaats. Ze zorgen beide voor miljoenen euro’s schade per jaar, alleen al in Nederland. De criminelen weten blijkbaar hun verhaal zo overtuigend te vertellen, dat er nog altijd nieuwe slachtoffers vallen.
Vermoed je dat kennissen of familie vatbaar zijn voor oplichting via de telefoon? Snijd het onderwerp aan om te waarschuwen. Houd bovendien de tips op deze pagina aan.