Telefonische oplichting en spoofing

Criminelen zijn altijd op zoek naar nieuwe oplichtingsmethoden. Ze proberen het steeds vaker ook telefonisch en doen zich dan als allerlei partijen voor. Let dus niet alleen op phishing via e-mail, sms en social media, maar blijf ook alert als je wordt gebeld.

Voorbeeld telefonische oplichting

Oplichters gebruiken steeds vaker een geautomatiseerd systeem met een opgenomen (vaak Engelstalig) bericht. Zo kunnen ze meer mensen bereiken. Je hoort dan een (computer)stem die zogenaamd waarschuwt vanuit bijvoorbeeld de 'Dutch Supreme Court', 'National Police' of je bank.

Het bericht kan onder meer gaan over je 'BSN-nummer' en betrokkenheid bij witwaspraktijken, over een arrestatiebevel of dat je iemand toegang probeerde te krijgen tot je bankrekening. Als je op een toets drukt krijg je de oplichters ook echt aan de lijn. Die proberen meer gegevens te ontfutselen of willen je geld laten 'veiligstellen' op een kluisrekening zoals bij bankhelpdeskfraude.

Beluister een voorbeeld van een poging tot oplichting via een geautomatiseerde oproep met computerstem:

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Tips tegen telefonische oplichting

Elk telefoonnummer is door criminelen makkelijk te imiteren ( spoofen ). Dat het nummer waarmee je gebeld wordt écht van het betreffende bedrijf lijkt, zegt dus niets.

). Dat het nummer waarmee je gebeld wordt écht van het betreffende bedrijf lijkt, zegt dus niets. Hang op. Twijfel je, bel dan zelf naar het officiële nummer. Zo krijg je wel altijd het echte bedrijf aan de lijn. Criminelen kunnen telefoonnummers alleen spoofen als ze zelf bellen.

Weet dat sommige bedrijven geen telefonische klantenservice voor consumenten hebben. Zoals Google en Microsoft. Als je zelf op zoek gaat kun je via de zoekresultaten terechtkomen bij nepklantenservice.

Geef geen toestemming om je computer op afstand over te nemen met een programma als AnyDesk of Teamviewer. Sta dit alleen toe als je zelf een gespecialiseerde vertrouwde (computer)hulppartij hebt gebeld.

Als je wordt aangesproken in het Engels is dat extra verdacht.

Maak geen geld over na telefonische instructie om het 'veilig te stellen'. En gebruik geen onofficiële websites als je daar telefonisch toe wordt opgedragen. Zoals bijvoorbeeld mijn-liander.me in plaats van liander.nl (netbeheer energie).

Zorg dat je niet alleen let op bekende trucs. Wees altijd alert als een partij je benadert om ergens in te loggen of geld over te maken. Ook bij een klein bedrag of als het vertrouwd lijkt.

De belangrijke tips voor specifieke telefonische oplichting:

Bankhelpdeskfraude of bank spoofing: maak geen geld over naar een 'veilige' rekening. En laat ook je bankpas niet afhalen, ook niet als je hem eerst doorknipt. Lees meer over bankhelpdeskfraude.

maak geen geld over naar een 'veilige' rekening. En laat ook je bankpas niet afhalen, ook niet als je hem eerst doorknipt. Lees meer over bankhelpdeskfraude. Helpdeskfraude uit naam van Microsoft: laat je niet overhalen door logboeken met foutmeldingen waaruit zou blijken dat je computer een probleem heeft. Microsoft belt niet over computerproblemen. Meer over Microsoft-helpdeskoplichting.

Laat je pc niet overnemen

Ook neptelefoontjes van onder andere Amazon, de Fraudehelpdesk en Google zijn gemeld. Met allerlei smoesjes proberen de nepmedewerkers je computer op afstand over te nemen. Bijvoorbeeld om 'problemen' met je computer of een bestelling op te lossen. Of ze laten je inloggen op een echt lijkende malafide (phishing)website om je gegevens af te vangen.

Hardnekkig probleem: bespreek met familie

Telefonische oplichting bestaat al langer. Bankhelpdeskfraude en Microsoft-helpdeskoplichting vinden al jaren plaats. Ze zorgen beide voor miljoenen euro’s schade per jaar, alleen al in Nederland. De criminelen weten blijkbaar hun verhaal zo overtuigend te vertellen, dat er nog altijd nieuwe slachtoffers vallen.

Vermoed je dat kennissen of familie vatbaar zijn voor oplichting via de telefoon? Snijd het onderwerp aan om te waarschuwen. Houd bovendien de tips op deze pagina aan.