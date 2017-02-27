Voorbeelden nepmails (phishing)

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Voorbeelden phishingmails

Nepmails zijn soms zo overtuigend, dat een verkeerde klik zo gemaakt is. Weet jij de phishingmails van de echte te onderscheiden? Bekijk de voorbeelden met video-uitleg.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert ElektronicaBijgewerkt op:1 december 2025

man surfen internet

Tips over phishing

Meer weten over wat de veel gebruikte trucs in nepmails zijn en waar je op moet letten? Lees onze tips over nepmails (phishing) herkennen.

Phishing voorbeelden

Hieronder staan 6 mails uitgelicht. Probeer in te schatten of de mail echt of nep is. In de bijbehorende video vind je het antwoord en de reden(en) waarom.

De video's komen uit ons webinar (online seminar) over phishing dat eind 2016 werd uitgezonden. Ook al zijn we al jaren verder, de voorbeelden zijn nog steeds relevant. Veel nepmails zijn nog altijd vergelijkbaar, met dezelfde trucs om je te laten klikken.

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