Voorbeelden nepmails (phishing)

Tips over phishing

Meer weten over wat de veel gebruikte trucs in nepmails zijn en waar je op moet letten? Lees onze tips over nepmails (phishing) herkennen.

Phishing voorbeelden

Heb je onze quiz al gedaan of wil je op een andere manier voorbeelden van nepmails? Hieronder staan 6 mails uitgelicht. Probeer in te schatten of de mail echt of nep is. In de bijbehorende video vind je het antwoord en de reden(en) waarom.

De video's komen uit ons webinar (online seminar) over phishing dat eind 2016 werd uitgezonden. Bekijk het hele phishing webinar terug.

Voorbeeldmail 1: ICS

Is dit een nepmail of een echte mail?

Voorbeeldmail 2: Action

Is dit een nepmail of een echte mail?

Voorbeeldmail 3: PostNL

Is dit een nepmail of een echte mail?

Voorbeeldmail 4: Rabobank

Is dit een nepmail of een echte mail?

Voorbeeldmail 5: Armin van Buuren

Is dit een nepmail of een echte mail?

Voorbeeldmail 6: KPN

Is dit een nepmail of een echte mail?

