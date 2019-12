Maak je pc veiliger met software-updates

Lekken in oude software

De kans is vrij groot dat je een oude versie van Java, Adobe Flash, Adobe Reader, Apple Quicktime of andere software op je Windows-pc hebt staan. En dat maakt je kwetsbaar. Verouderde programma's bevatten namelijk bekende foutjes die hackers vaak misbruiken. Criminelen kunnen zo jouw computer besmetten met malware en soms zelfs je persoonlijke gegevens stelen.

De wereldwijde uitbraak van WannaCry-ransomware in mei 2017 - die veel bedrijven platlegde - bereikte deze omvang door niet geüpdatete computers. Begin 2018 werd een van de grootste lekken ooit bekend, bestaande uit 2 delen die Meltdown en Spectre werden genoemd. Dit lek in de processorchip moet met software-updates worden gedicht.

Hoe veilig zijn onze computers? Voor de Digitaalgids van mei/juni bezochten we 100 consumenten thuis en controleerden hun Windows-pc op veiligheidsproblemen. Zo ontstond een goed beeld van de belangrijkste risico’s voor alle Windows-thuisgebruikers. Lees meer over de veiligheidstest

Controleer je pc: handmatig of automatisch

Zorgen dat Windows en programma's up-to-date blijven is, naast een goede virusscanner en goed opletten, een van de belangrijkste punten om je pc veilig te houden. Controleer dus regelmatig hoe je pc ervoor staat. Het is verstandig hiervoor een programmaatje te gebruiken, want regelmatig blijkt dat pc-gebruikers vergeten welke software ze op hun pc hebben staan en of die wel is bijgewerkt.

Het opsporen van verouderde software en andere risico’s is vrij eenvoudig te doen met de gratis analysetool van ScanCircle. Het gratis PatchMyPC controleert ook op verouderde software en kan deze ook zelf bijwerken.

Kwetsbare software

Office 2007 en Quicktime kun je het beste verwijderen, omdat hiervoor geen veiligheidsupdates meer komen. Adobe Reader, Flash en Java bevatten regelmatig veiligheidslekken en die specifieke lekken worden vaak misbruikt door internetcriminelen. Houd deze software daarom zeker bijgewerkt of verwijder die als je ze niet gebruikt.

Voor bijna ieder programma geldt dat je het regelmatig moet updaten. Ook in software als 7-Zip, Skype en VLC komen soms (kritieke) veiligehidslekken voor die voor een extra veiligheidsrisico zorgen.

Java en Quicktime verwijderen (of updaten)

Java Runtime Environment (JRE) is software die nodig is voor een aantal spelletjes en programma’s. Maar er zijn steeds minder toepassingen die het nodig hebben. Quicktime is een programma van Apple om bepaalde videobestanden af te spelen. Het wordt niet meer bijgewerkt en bevat lekken, waardoor verwijderen nodig is.

Beveiligingslekken in Java zijn populair bij internetcriminelen. Verwijder Java daarom van je pc, als je toch geen Java-toepassingen meer gebruikt. Soms zijn er zelfs 2 versies van Java op je pc actief: een heel oude en een (wat) nieuwere versie. Kijk in de lijst met softwareprogramma's in het Windows-configuratiescherm en de-installeer bij een dubbele vermelding van Java in ieder geval de oudste versie.

Wil je Apple Quicktime en alle versies van Java verwijderen? Doe dit via dezelfde lijst met softwareprogramma's in het Windows-configuratiescherm. Heb je Java later toch weer nodig? Download dan de nieuwste versie via java.com. Heb je later Java toch nodig, dan download je de nieuwste versie van Java.com.

Wil je Java wel (blijven) gebruiken? Klik dan het update-venster van de Java-software niet steeds weg, als deze updates aanbiedt. Je kunt Java bovendien zo instellen dat het alleen lokaal gebruikt wordt en niet op internet.

Adobe Flash updaten en veiliger instellen

Adobe Flash Player is een software-uitbreiding voor de webbrowser om beeldmateriaal, bijvoorbeeld banners of internetspelletjes, in Flash-formaat af te spelen.

Updaten

Check bij Adobe of er een Flash Player op de pc staat en of het de nieuwste versie is. Hier vind je ook links naar de nieuwste versies van Adobe Flash.

Flash instellen: afspelen na klikken

Door Flash in te stellen op afspelen na klikken, voorkom je dat het onnodig wordt gebruikt. Het is veiliger, vertraagt je pc minder en je kunt Flash toch afspelen als je het echt nodig hebt. In de meeste browsers staat dit tegenwoordig standaard zo ingesteld of wordt Flash vanzelf geblokkeerd.

Flash van je pc verwijderen

Steeds meer websites gebruiken een alternatief voor de Flash Player. Uitschakelen of verwijderen van Flash is daarom een optie.

Adobe Flash Player verwijder je via de lijst met softwareprogramma's in het Windowsconfiguratiescherm. De ingebouwde Flash-speler van Chrome schakel je uit door chrome://plugins in de browser te typen en dan te kiezen voor uitschakelen bij 'Adobe Flash Player'.

Adobe Reader updaten

Adobe Reader is een programma dat documenten in pdf-formaat (zoals handleidingen) op het scherm weergeeft. In Adobe Reader worden regelmatig lekken ontdekt die misbruikt worden om een pc te besmetten.

Updaten

Je kunt de versie van Adobe Reader als volgt checken. Start Reader via de programmavermelding in Windows via het startmenu of tegel. Kies in het Help-menu voor Controleren op updates en installeer ze zo nodig.

Of van de pc verwijderen

Misschien kun je ook wel zonder Adobe Reader? Webbrowser Google Chrome heeft een ingebouwde eenvoudige pdf-lezer. Deze werkt voor de meeste pc-gebruikers goed genoeg. Ook zijn er talloze andere alternatieve gratis pdf-lezers zoals Sumatra PDF Reader.

Verwijderen van Adobe Reader kan ook weer via de lijst met softwareprogramma's in het Windows-configuratiescherm.

Meer doen

Controleer of Windows automatisch updatet en of het nieuwe programma's alleen na je expliciete toestemming laat installeren, of wanneer je andere belangrijke wijzigingen doorvoert. Producent Microsoft noemt dit 'Gebruikersaccountbeheer'.

Gebruikersaccountbeheer in Windows Vista

Kies Start

Configuratiescherm

Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht

Gebruikersaccounts

Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen

Gebruikersaccountbeheer in Windows 7

Kies Start

Configuratiescherm

Typ 'gebruikersaccountbeheer' in het zoekveld

Klik vervolgens op Instellingen voor Gebruikersaccountbeheer wijzigen, kies Inschakelen

Gebruikersaccountbeheer in Windows 8.1

Ga naar de rechter bovenhoek

Kies Zoeken

Typ vervolgens UAC

Klik op Instellingen voor gebruikersaccountbeheer wijzigen

Kies de standaardinstelling

Gebruikersaccountbeheer in Windows 10

Klik linksonder op het vergrootglas om te zoeken

Typ vervolgens UAC

Klik op Instellingen voor gebruikersaccountbeheer wijzigen

Kies de standaardinstelling