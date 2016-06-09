Maak je pc veiliger met software-updates

Ronald Kamp Expert veilig internettenBijgewerkt op:9 juli 2026
De kans is vrij groot dat je software op je Windows-pc hebt staan die geen updates meer krijgt. Bijvoorbeeld Java, Adobe Flash, Adobe Reader, Apple Quicktime of een oude Office-versie. Maar ook in veelgebruikte software en andere op internet aangesloten apparaten worden regelmatig veiligheidslekken ontdekt. En dat maakt je kwetsbaar. In digitale apparaten worden namelijk continu veiligheidslekken ontdekt die hackers kunnen misbruiken.
Daarom is het belangrijk om al je digitale apparaten up-to-date te houden, van pc tot (modem)router tot slimme deurbel. Soms gaat dat automatisch, maar in andere gevallen moet je zelf op (veiligheids)updates controleren en ze installeren. Updates uitstellen door schermpjes steeds weg te klikken is niet verstandig. Bekijk wel goed of het een echt updateschermpje is voordat je op 'ok' of 'uitvoeren' klikt.
Update je je digitale apparaten niet, dan kunnen internetcriminelen mogelijk:
Ransomware (gijzelsoftware) is een voorbeeld van malware die veels schade veroorzaakt. Soms door software die niet is bijgewerkt. Schade is er vooral bij bedrijven en instellingen, maar ook bij consumenten. In veel gevallen hadden tijdige (veiligingheids)updates problemen kunnen voorkomen.
Fabrikanten moeten zorgen voor updates en daarmee voorkomen dat je apparaat gehackt wordt. Per apparaat of programma verschilt het of updates automatisch worden geïnstallereerd of dat je zelf iets moet doen. Soms kun je automatisch updaten schakelen. Weet je niet of een apparaat of programma automatisch updatet? Zoek het uit in de instellingen of handleiding, zodat je niet iets gebruikt dat al jaren geen updates heeft ontvangen.
Als er (nog) geen updates zijn, zijn soms andere maatregelen nodig. Zo kun je een Windows 7 pc of Office 2013 beter niet meer gebruiken.
Het updaten van je computer en programma's is, naast een goede virusscanner en goed opletten, een van de belangrijkste punten om je pc veilig te houden. Controleer dus regelmatig hoe je pc ervoor staat. Je kunt dit handmatig doen, maar er zijn voor Windows gratis hulpmiddelen, die wel elk wat nadeeltjes hebben:
Naast software/programma's, kunnen ook updates voor firmware/drivers (aanstuurprogramma's) nodig zijn, maar die krijg je normaal gesproken automatisch binnen via Windows/macOS. Voorbeeld: begin 2018 werd een van de grootste lekken ooit bekend, bestaande uit 2 delen (Meltdown en Spectre genoemd). Dit lek zat in de processor, het hart van je pc en werd uiteindelijk grotendeels via Windows/macOS-updates gedicht .
Sommige pc-software is extra kwetsbaar, omdat ze geen veiligheidsupdates meer krijgen of (vaak) lekken bevaten:
Voor bijna ieder programma geldt dat je het regelmatig moet updaten. Ook in populaire software als 7-Zip, Skype en VLC komen soms (kritieke) veiligheidslekken voor. Die lekken kunnen voor een extra veiligheidsrisico zorgen.
Fabrikanten stopten soms al met het uitbrengen van updates binnen 2 jaar nu uitbrengen van een digitaal apparaat. Wij voerden actie voor het langer updaten van slimme apparaten. Fabrikanten zijn per april 2022 bij wet verplicht slimme apparaten langer updates te geven.
Verkopers moeten updates geven op basis van proportionaliteit. Dat betekent dat ze updates moeten geven zolang wat redelijk is voor een consument. Zo mag je bij een duurder product langer updates verwachten dan bij een goedkoper product. Denk bijvoorbeeld aan een slimme wasmachine van €1200 tegenover een slimme weegschaal van €20.
Update je besturingssyteem en al je apps van je smartphone en tablet. Bij nieuwere smartphones en tablets gaat dat gelukkig vaak automatisch.
Een mobiel apparaat dat je niet meer update wordt soms kwetsbaar. Maar het is niet van de ene op de ander dag onveilig. Een half jaar na de laatste update is de kans dat er een kritiek lek is meestal nog niet zo groot. Is het besturingssysteem bijvoorbeeld al een paar jaar niet meer geüpdatet? Vraag je dan af of je het apparaat nog wel moet gebruiken met gevoelige (inlog)gegevens of betalingen.
In onze smartphone-vergelijker geven we ook aan wat de meeste recente software-versie is voor alle geteste telefoons.
Je (modem)router is het kastje waarop je digitale apparaten (draadloos) zijn aangesloten. Zo kunnen ze het internet op. Bij routers worden regelmatig veiligheidslekken ontdekt. Gelukkig updaten de (modem)routers die je internetprovider levert vaak automatisch.
Heb je een los kastje gekocht, zoek dan met het merk en typenummer hoe je hem moet updaten. Dat vind je op of onder het kastje. Het updaten wordt vaak 'firmware' updaten genoemd. Meestal gaat het updaten via het instellingenmenu van de router die je via je webbrowser benadert. Soms kan het ook via een programmaatje of app van de routerfabrikant.
Steeds meer 'slimme' apparaten hebben software en zijn met internet verbonden. Bijvoorbeeld een beveiligingscamera, tv, deurbel, thermostaat, lamp of soms zelfs een koelkast of tandenborstel. Samen vormen ze een smart home en van alle gebruikers bij elkaar het Internet of Things.
Een gastnetwerk is een tweede netwerk dat je op veel nieuwere (modem)routers kunt instellen. Installeer daarop de apparaten waarvan je niet zeker weet of ze helemaal veilig zijn. En doe dit ook met apparaten die niet met de rest van je (wifi) netwerk hoeven te communiceren. Zo kan bijvoorbeeld iemand die via een lek je oude webcam binnenkomt, dan niet makkelijk bij de data op je pc.
Let op: kies wel een ander wachtwoord voor het gastnetwerk dan voor je standaard wifinetwerk.