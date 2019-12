Wie pdf-documenten alleen maar wil bekijken, is goed af met Sumatra PDF Viewer. Het programma tovert pdf-bestanden snel op het scherm en het is veiliger dan Adobe Acrobat Reader. Klik op de juiste downloadknop: zeer waarschijnlijk is dat '64-bits' voor Windows 7, 8(.1) en 10.

