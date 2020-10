Bank spoofing: oplichting door nepmedewerkers

Een belletje van je bank met de waarschuwing dat je rekening in gevaar is klinkt alarmerend. De medewerker is echter nep en door zogenoemde spoofing wordt het telefoonnummer vervalst. Deze oplichtingsvorm kost slachtoffers vaak duizenden euro’s.

Samen met WhatsAppfraude is het zogenoemde 'bank spoofing' een van de grootste oplichtingsgevaren van 2020. Criminelen bellen je op met het echt lijkende vervalste (gespoofte) telefoonnummer van de bank. Ze vertellen dat er verdachte activiteiten zijn met je bankrekening. Heel geraffineerd wordt uitgelegd dat je je geld veilig moet stellen.

Loos alarm

In werkelijkheid is je bankrekening niet in gevaar. Met het veiligstellen van het geld maak je het zelf over naar de criminelen. Zij sluizen het weg via de rekening van zogenoemde katvangers of geldezels. Deze geavanceerde babbeltruc kost slachtoffers soms tienduizenden euro’s, waarbij de bank de schade niet vergoedt.

Ga ook niet in op mails of sms’jes van banken die je vragen op een link te klikken. Bijvoorbeeld omdat je een nieuwe pinpas zou moeten aanvragen of omdat je rekening is geblokkeerd.

Helpdeskoplichting uit naam van andere partijen - zoals Microsoft - komt ook voor.

Voorkom oplichting door bank spoofing

Je bank belt je nooit om te zeggen dat je geld moet veiligstellen, moet overboeken naar een 'kluisrekening' of iets vergelijkbaars.

Als je twijfelt, vraag de 'medewerker' om zijn naam, hang op en bel zelf naar de bank.

Zwicht niet voor verstrekte informatie om zogenaamd te bewijzen dat de bank je belt. De oplichter weet soms persoonlijke gegevens van je via uit phishing of van internet.

Houd nooit een te hoog saldo aan op je betaalrekening; ook bij andere vormen van oplichting (zoals een gestolen pinpas) kan de schade zo minder makkelijk oplopen.

Kenmerken bank spoofing

Je wordt gebeld, zogenaamd door je bank.

Het telefoonnummer op het scherm komt vaak overeen met dat van je bank; het telefoonnummer is vervalst (gespoofd).

De nepbankmedewerker zegt dat er verdachte activiteiten zijn op je rekening en dat je je geld moet veiligstellen.

Het spoofen - ofwel nadoen van het (nood)nummer - heeft nog extra effect als je het nummer in al in je adresboek hebt staan om zo snel te bellen bij pinpasdiefstal.

Zodra de criminelen je bellen verschijnt op je telefoon dan Noodnummer ING/Rabobank/etc of vergelijkbare zelfgekozen tekst.

Na (poging tot) oplichting

Ben je opgelicht? Bel direct je bank. Ook al vergoeden ze schade vaak niet, soms kan er nog iets worden gedaan.

Doe ook aangifte bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via de website van de politie.

