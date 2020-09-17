Bank spoofing: oplichting door nepmedewerkers

Ronald Kamp Expert veilig internettenBijgewerkt op:30 juli 2026
Bankhelpdeskfraude of bank spoofing is een van de schadelijkste fraudevormen waar consumenten mee te maken krijgen. Criminelen bellen je op namens je bank. De 'medewerker' vertelt je dat er verdachte activiteiten plaatsvinden op je bankrekening. De fraudeur zet je heel geraffineerd onder druk met de boodschap dat je je geld veilig moet stellen. Dit moet je doen door het geld over te maken naar een 'veilige' (kluis)rekening.
Inmiddels zijn er allerlei varianten. Bijvoorbeeld dat de fraudeur zegt dat je bankpas vervangen moet worden. Of ze zeggen zelfs dat er iemand aan huis komt om te 'helpen' of om de oude pinpas op te halen. Daarnaast kunnen de criminelen ook aanbieden op afstand te 'helpen' door je pc over te nemen, bijvoorbeeld met AnyDesk of Teamviewer.
In werkelijkheid is je bankrekening niet in gevaar. Met het 'veiligstellen' van het geld maak je het zelf over naar de criminelen. Zij sluizen het geld direct weg via de rekening van zogenoemde katvangers of geldezels. Zeggen criminelen dat je de pinpas moet doorknippen? En dat je de pinpas moet opsturen of dat ze hem komen ophalen? Dan repareren de criminelen de pas. Samen met de ontfutselde pincode gebruiken ze hem alsnog.
Ben je het slachtoffer van deze fraudevorm? Vaak volgt er dan een volgende koude douche. Omdat je zelf de 'overboekknop' hebt ingedrukt, is er sprake van 'niet-bancaire fraude'. Als slachtoffer ben je daar zelf juridisch voor verantwoordelijk.
Erg eerlijk is dat niet. De kennis hierover bij consumenten neemt gelukkig toe. Maar als klant is het moeilijk om je te weren tegen deze vorm van georganiseerde misdaad. De fraudeurs bedenken ook steeds nieuwe, geloofwaardige varianten.
In 2021 kwamen de banken, mede op aandringen van ons, met een coulanceregeling. Binnen deze regeling, gaan de banken alsnog bankhelpdeskslachtoffers compenseren. Toen werd 92% van de schade door de bank vergoed. Uiteraard waren we erg blij mee deze regeling.
Inmiddels zijn we minder enthousiast. In 2022 werd nog 89% van de schade vergoed. In 2025 en 2026 maar rond de helft. Een van de oorzaken is dat de banken vasthouden aan de oude definitie van bankhelpdeskfraude. Dat heette toen nog spoofing. Fraudegevallen, waarbij bijvoorbeeld Teamviewer is gebruikt, vallen niet onder de definitie. Maar de Nederlandse Vereniging van Banken is niet van plan de definitie aan te passen. Erg teleurstellend vinden wij.
Wees altijd alert. Communicatie per telefoon, e-mail, sms en brief kan nep zijn. Let bij bankhelpdeskfraude specifiek op:
De kenmerken van bankhelpdeskfraude in het kort:
Ben je opgelicht? Bel direct je bank. Zowel ter voorkoming van (vervolg)schade als voor het aanvragen van mogelijke compensatie.
Doe ook aangifte bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via de website van de politie.