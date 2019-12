Via e-mail en social media worden nep-winacties verspreid die je geld kosten in plaats van de beloofde honderden euro’s aan waardebonnen opleveren. Ook met het gratis testen van producten word je verleid. Hoe herken en blokkeer je nepacties?

'Ontvang uw prijs' of 'u behoort tot de mogelijke winnaars', luidt de boodschap bijvoorbeeld. Het gaat hierbij om nep-winacties via e-mail, whatsapp en facebook waarbij vouchers of producten van honderden euro’s in het verschiet liggen. Je hoeft alleen nog maar te klikken op een link of een speciaal nummer te bellen. Om je over te halen staan er vaak foto’s of berichten bij van zogenaamde winnaars.

Een variant is het zogenaamd mogen testen of uitproberen van producten, waarbij je ze daarna zou mogen houden.

Wat is het gevaar?

Uiteindelijk leiden de acties vaak naar een eindeloze, telefonische quiz op een duur betaalnummer of er wordt je op slinkse wijze een duur sms-abonnement aangesmeerd. Ook kunnen je gegevens gebruikt worden voor het versturen van meer spam.

Tips tegen nep-winacties

Niet klikken

Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is het meestal ook zo. Klik niet zomaar op links in e-mail. Er kan ook kwaadaardige software achter links of in bijlages zitten. Zie de pagina over herkennen van phishingmails voor meer tips.

Veel winacties proberen je wijs te maken dat je iets gewonnen hebt. Of je moet een prijs bevestigen met een code door een betaalnummer te bellen. Daar word je met een oneindige quiz aan het (dure) lijntje gehouden. Bel dus niet.

Twijfel je? Een echte winactie staat vrijwel altijd op de officiële website of socialmediapagina van het bedrijf. Kun je het daar niet vinden? Dan zal het bericht dat je ontving waarschijnlijk nep zijn. Gebruik niet de link in het bericht, want die kan leiden naar een nagemaakte site of nepaccount op sociale media.

Gebruik niet de afmeldlink onderaan dit soort mails. De oplichters die de mails sturen weten zo dat je e-mailadres actief is en zullen alleen maar meer mail sturen.

Wil je geen mails meer van het betreffende bedrijf ontvangen, dan helpt het soms om de afzender in je mailinstellingen te blokkeren. Gebruik je een e-mailprogramma zoals Outlook of Thunderbird, dan kan een spamfilter verkeerde mails onderscheppen. Deze antispamprogramma's zijn los te installeren of komen vaak mee met betaalde antiviruspakketten.

Als genoeg mensen klagen over een bepaalde afzender, zal de Autoriteit Consument & Markt (ACM) soms ingrijpen. Help mee spam in te dammen via www.spamklacht.nl.

Voorbeelden nep-winacties

In de meeste gevallen worden vouchers, waardebonnen, cadeaubonnen of tegoed in het vooruitzicht gesteld. Maar soms ook producten als een tablet of zelfs een auto. De bedrijven die hiervoor worden misbruikt zijn onder andere supermarkten, doe-het-zelf- en elektronicazaken.

Let ook op nepmailtjes waarbij je zogenaamd producten mag testen en daarna mag houden. Als je niet tot een speciaal testpanel behoort of je jezelf niet hebt aangemeld, zijn deze acties vaak nep.

De volgende nep-acties zijn onder meer verspreid:

Action (€250, €500 en verschillende prijzen)

Albert Heijn (€100, €250 of €500)

Aldi (€850)

Apple (iPhone of iPad winnen of testen)

Batavus (fiets)

Beter Horen (hoortoestel testen)

Bol.com (€100 of 10.000 prijzen)

BCC (€500)

Bijenkorf (€200 en cadeaupakket of €500)

Center Parcs (gratis weekend weg)

DA (€400)

Disneyland Parijs (familie-arrangement of 2 VIP-tickets)

Douwe Egberts (maand gratis koffie)

Easyjet (tickets)

Efteling (€450 of entreekaarten)

Gamma (€300 of €500)

Hema (€10 of €500)

H&M (€500)

ICI Paris XL (10.000 prijzen)

Ikea (€100, €500 of €1000)

Intratuin (€500)

Jumbo (€100, €250 of €500)

Karwei (€1000)

Kruidvat (€500)

Leen Bakker (€750)

LIDL (voucher)

MediaMarkt (€500 of producten testen)

Milka (milka-pakket)

Nespresso (Lattisima koffiemachine)

Netflix (een jaar gratis kijken, €500 en een iPad Air 2)

Nike (€500)

NS (gratis dagkaarten)

Nuon (een jaar lang gratis energie)

Opel (Opel Astra)

Philips (tv)

Plus (€650)

Praxis (€150)

Primark (€100)

Samsung (Galaxy smartphones, winnen of testen)

Senseo (Senseo Switch testen)

Shell (€150 of €500)

Thuisbezorgd.nl (€50)

Tony Chocolonely (limited edition chocola testen)

Toyota (Toyota Auris Hybrid)

Volkswagen (Volkswagen Golf)

Zalando (€100)

Zara (€500)

Zeeman (€350 of €500)



