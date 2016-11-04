Ronald Kamp Expert ElektronicaBijgewerkt op:11 november 2025
'Ontvang uw prijs' of 'u behoort tot de mogelijke winnaars', luidt de boodschap bijvoorbeeld. Het gaat hierbij om nep-winacties via e-mail, WhatsApp en social media. Ze beloven vouchers of producten van honderden euro’s. Je hoeft alleen nog maar te klikken op een link of een speciaal nummer te bellen. Vaak staan er foto’s of berichten bij van zogenaamde winnaars, om je over te halen. Met behulp van AI worden foto's of berichten soms nog overtuigender gemaakt.
Vaak wordt er ook een gevoel van urgentie aangepraat. Bijvoorbeeld met teksten als 'Laatste kans om uw cadeau te claimen.'
Een variant is het zogenaamd mogen testen of uitproberen van producten. Daarna zou je het mogen houden.
Uiteindelijk leiden de acties vaak naar een eindeloze, telefonische quiz op een duur betaalnummer. Of er wordt je op slinkse wijze een duur (sms-)abonnement aangesmeerd, dat alleen in de kleine lettertjes staat vermeld.
Geef bovendien nooit je creditcard-informatie en betaal niet een klein bedrag (bijvoorbeeld voor verzendkosten), waarna je de prijs zou krijgen. Dit kan phishing zijn, waarbij je op een nep-banksite terecht komt.
Tot slot: gegevens die je invult kunnen ook worden gebruikt om je nog meer spam te versturen.
Als je dit soort mails ontvangt, kom je er meestal niet meer van af. Maar je kunt vaak wel zorgen dat ze in je spamfolder terechtkomen. Lees meer over spam blokkeren en voorkomen.
In de meeste gevallen beloven deze acties vouchers, waardebonnen, cadeaubonnen of tegoed. Maar soms ook producten als een tablet of zelfs een auto. De bedrijven die hiervoor worden misbruikt zijn onder andere supermarkten, doe-het-zelf- en elektronicazaken.
Let ook op nepmailtjes waarbij je zogenaamd producten mag testen en daarna mag houden. Als je niet tot een speciaal testpanel behoort of je jezelf niet hebt aangemeld, zijn deze acties vaak nep.
Van bijna elk bekend of populair merk worden er wel nep-acties verspreid. Bekijk een aantal voorbeelden: