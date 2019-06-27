Ongevraagde pakketten en abonnementen

Meldingen ongewenst abonnement

We kregen vaak meldingen van klanten die aan een ongewenst abonnement vast zitten. Er wordt bijvoorbeeld ineens een bedrag van hun rekening afgeschreven. Terwijl ze niet (bewust) akkoord zijn gegaan met een abonnement.

In een eerder onderzoek gaven consumenten aan dat bedrijven niet duidelijk zijn over de verlenging van proefabonnementen. Daarom helpen we je op weg met dit stappenplan als het je zelf overkomt.

Stap 1: Controleer de overeenkomst

De hoofdregel is dat je alleen hoeft te betalen voor wat je hebt besteld. Heb je dus alleen een gratis proefpakketje of proefabonnement aangevraagd? Of ben je hierop ingegaan na een telefonisch aanbod? Dan hoort het daarbij te blijven. Je bent alleen verplicht vervolgzendingen of een abonnement af te nemen als dit vooraf is afgesproken.

Deze afspraak moet duidelijk in het aanbod of de overeenkomst staan. Het mag bijvoorbeeld niet zijn weggestopt in de algemene voorwaarden. Ook mag het niet in een vooraf aangevinkt vakje zijn aangekruist dat je vervolgzendingen wil. Je moet zelf actief instemmen met vervolgzendingen, anders ben je er niet aan gebonden.

Bedrijf moet bewijzen

Zegt het bedrijf dat je akkoord ging met de vervolgzendingen? Dan moet het bedrijf dat bewijzen. Lukt dat niet, dan hoef je niet te betalen.

Kan het bedrijf wel bewijzen dat je akkoord ging? Ook dan zit je niet altijd vast aan de overeenkomst. Het is ook belangrijk dat het aanbod duidelijk was, zodat je bewust kon kiezen. In een duidelijk aanbod staat:

Dat je een abonnement afsluit of nog meer zendingen krijgt.

Hoeveel het abonnement kost of wat de zendingen kosten.

Hoelang het abonnement duurt of hoeveel zendingen je nog ontvangt.

Wat de voorwaarden voor opzeggen zijn.

Vaak zijn het bekende bedrijven die met proefpakketten en -abonnementen werken. Die zijn niet altijd even duidelijk over vervolgzendingen of een abonnement. Maar er zijn ook vage bedrijven die je vervolgzendingen of een abonnement aansmeren. Je mag bij een aanbod niet worden misleid. Gebeurt dat toch? Dan kun je de overeenkomst vernietigen. Maar beter is om de situatie te voorkomen. Check daarom de 3 signalen die er op wijzen dat het aanbod waarschijnlijk niet deugt.

Stap 2: Mail het bedrijf

Laat het bedrijf per mail weten dat je ten onrechte een pakketje of abonnement hebt ontvangen en dat je niet betaalt omdat je niet verplicht bent het af te nemen. Ongevraagde (vervolg)zendingen mag je zonder te betalen houden. Laat het bedrijf ook weten dat je bereid bent het pakketje op hun kosten terug te sturen.

Stap 3: Storneer afschrijvingen

Houd je bankrekening in de gaten. Laat de afschrijvingen waarvoor je geen toestemming hebt gegeven terugstorten (storneren) via je bank. Dat kan tot 56 dagen na de afschrijving via internetbankieren en mobiel bankieren. Daarna kan het ook nog, tot 13 maanden later, via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso).

Je kunt het bedrijf ook blokkeren via je bank, zodat het niet meer kan incasseren.

Betaal niet

Betaal niet, ook niet als het bedrijf een incassobureau inschakelt. Laat je niet onder druk zetten met praatjes over hoge herinneringskosten en gerechtelijke procedures. Vaak is de overeenkomst voor de vervolgzendingen niet geldig. Dit weet het bedrijf ook, dus is het niet aannemelijk dat het echt tot een procedure komt.

Voorbeelden van ongeldige overeenkomsten

Een aantal voorbeelden van ongeldige overeenkomsten:

In sommige gevallen lijkt het aanbod wel aan de wettelijke eisen te voldoen. Bedrijven melden dat er vervolgzendingen volgen, maar doen ze dit zo onduidelijk of verstopt mogelijk. In de hoop dat je er over heen leest. Misleiden mag volgens de wet ook niet, maar het is lastiger vast te stellen of er per definitie sprake van is. Als je de misleiding kunt aantonen, hoef je niet te betalen.

Een aantal voorbeelden van misleidende overeenkomsten:

In alle bovenstaande gevallen kun je de voorbeeldbrief van de Consumentenbond gebruiken om aan het bedrijf te laten weten waarom je niet betaalt.