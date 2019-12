Aangetekend versturen en alternatieven

Aangetekend versturen is niet nodig om te bewijzen dat een brief is aangekomen. Er zijn goedkope alternatieven, dus lees hier de mogelijkheden.

Het beëindigen van een contract of abonnement moet in sommige gevallen schriftelijk. Dan wil je er zeker van zijn dat je post aankomt.

Verzending aantonen

Als er discussie ontstaat of post wel of niet is ontvangen, is het aan de verzender om aan te tonen dat hij de brief heeft verzonden en dat de geadresseerde hem heeft gekregen. Veel mensen denken dat de ontvangst van briefpost alleen aan te tonen is wanneer die aangetekend is verstuurd, maar dat is niet waar.

Alternatieven

Als aantekenen geen vereiste is, zijn de volgende alternatieven net zo sterk als bewijs:

Fax

Een van de goedkoopste schriftelijke alternatieven voor aangetekende post is de fax, die vooral bij rechtbanken nog altijd springlevend is. Een fax versturen kost hooguit enkele dubbeltjes (bijvoorbeeld via pamfax.biz). De ontvangstbevestiging die het ontvangende apparaat terugstuurt, is vervolgens rechtsgeldig.

E-mail

Gratis, maar in juridische zin niet altijd ‘schriftelijk’, is de e-mail. Volgt er na het sturen van een mail een automatische ontvangstbevestiging of een antwoord, dan is dat een bevestiging dat de mail is ontvangen (maar ook hier kun je eventueel nog bellen met de vraag of de mail is aangekomen).

WhatsApp

Twee blauwe vinkjes achter het verstuurde bericht tonen aan dat het bericht door de ontvanger ontvangen is. Deze vinkjes, of een schermafbeelding ervan, kunnen als bewijs dienen in een eventuele rechtszaak.

Telefoon

Post aantekenen kost 10 keer zoveel (€8,00) dan gewone post (€0,83). Voor wie dan toch graag een bewijs van ontvangst ziet, is een opgenomen telefoongesprek waarin de ontvangst wordt bevestigd minstens zo sterk als bewijs. Toestemming vragen voor het opnemen van een gesprek hoeft dan niet, tenzij je het naderhand openbaar wilt maken. Er zijn verschillende apps waarmee je een gesprek kunt opnemen op je mobiel. Er gelden wel wettelijke restricties voor smartphones die op Apple iOS draaien, maar toch bestaan er mogelijkheden telefoongesprekken met je iPhone op te nemen.

Lees ook