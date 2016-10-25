Aangetekend versturen en alternatieven

Soms moet je kunnen bewijzen dat je brief op tijd is gestuurd. En dat je brief is ontvangen. Dan wil je er zeker van zijn dat je post aankomt. Bijvoorbeeld als:

Je een contract of abonnement beëindigt.

Je een bezwaarschrift verstuurt.

Er een verjaringstermijn geldt. Dat betekent dat je voor een bepaalde datum een brief moet versturen. Anders heb je mogelijk geen rechten meer.

Verzending aantonen

Ontstaat er discussie of de post wel of niet is ontvangen? Dan heb je bewijs nodig dat je op tijd je brief hebt gestuurd. En dat de brief is ontvangen. Door een brief aangetekend te versturen, krijg je bewijs of een brief is aangekomen.

Aangetekende post

Post aantekenen kost veel meer dan gewone post. Maar er zijn goedkopere alternatieven.

Aangetekend mailen

Je kunt je brief ook aangetekend mailen. Dat is goedkoper. De ontvanger krijgt dan een e-mail, waarin staat dat hij het bericht kan 'opvragen' of 'weigeren'. Kiest hij voor het eerste, dan krijg jij een bevestiging dat de aangetekende e-mail is ontvangen. Kiest hij voor het tweede, dan krijg je bericht dat de aangetekende e-mail is geweigerd. En als er helemaal niet wordt geklikt, krijg je daar ook een bericht van. Net als bij een 'papieren' brief.

Alternatieven voor aantekenen

Is een aangetekende brief geen eis? Dan zijn de volgende alternatieven net zo sterk als bewijs:

Fax

Een fax versturen kost hooguit een paar tientallen centen, bijvoorbeeld via pamfax.biz. De ontvangstbevestiging die het ontvangende apparaat terugstuurt, is rechtsgeldig.

E-mail

Krijg je een automatische ontvangstbevestiging of antwoord op je e-mail? Dan is dat een bevestiging dat de e-mail is ontvangen. Als je geen automatische ontvangstbevestiging of antwoord krijgt, bel dan. En vraag in het telefoongesprek of je brief is aangekomen.

WhatsApp

Staan er 2 blauwe vinkjes achter het verstuurde bericht? Dan betekent dit dat het bericht ontvangen is. Maak een schermafbeelding van de blauwe vinkjes. Zodat je bewijs hebt dat het bericht is ontvangen.

Telefoon

Een opgenomen telefoongesprek waarin de ontvangst wordt bevestigd is ook bewijs. Toestemming vragen voor het opnemen van een gesprek hoeft dan niet. Tenzij je het achteraf openbaar wilt maken.