Je rechten bij een afgelast evenement

Als een concert of festival wordt afgelast, dan heb je recht op teruggave van het volledige bedrag dat je betaald hebt voor de kaart(en). Inclusief eventuele reserverings- en/of servicekosten. Ook als de organisator zich beroept op overmacht. Andere al gemaakte kosten krijg je meestal niet van de evenementorganisator terug. Zoals bijvoorbeeld een treinkaartje.

Alternatief afgelast concert

Soms biedt de organisator van het concert een alternatief. Zoals een andere datum waarop je kunt gaan. Hier hoef je niet mee akkoord te gaan. De keuze is aan jou.

Verkoopkanalen kaartjes

De verkoop van concert- of evenementkaartjes gaat meestal via internet. Dat kan via een officieel verkoopkanaal dat de organisator aanwijst als verkooppunt, maar ook via een wederverkoper. Een wederverkoper is een ondernemer die kaartjes koopt en weer doorverkoopt. Vaak voor een hogere prijs dan via de officiële verkoopkanalen.

Extra kosten online aankoop van kaartjes

Het kan zijn dat je verplicht extra kosten moet betalen. Daardoor valt de prijs van het kaartje uiteindelijk veel hoger uit. Denk bijvoorbeeld aan service- en administratiekosten of papieren verzending. Die verplichte kosten horen in de (eerste) prijs te zitten die je ziet op de website. En mogen er niet pas later bij komen.

Gaat het om verplichte extra kosten per bestelling? Dan moet duidelijk bij de prijs staan welke kosten erbij komen en hoe hoog die kosten zijn. Zo kun je makkelijk nagaan wat je uiteindelijk betaalt voor de kaarten.

Kun je apart kiezen voor extra’s, zoals een parkeerkaart, kluisje, consumptiemuntjes of ov-kaartje? Dan betaal je alleen wanneer je daarvoor kiest. Er moet wel duidelijk vermeld worden wat je dan betaalt.

Bedenktijd bij online aankoop kaartjes

Meestal heb je bij een online aankoop een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Maar die bedenktijd geldt niet altijd. Bijvoorbeeld als je kaartjes voor een evenement met een bepaalde datum of periode koopt. Zoals voor een concert of sportwedstrijd. Logisch, want voor de organisator is het moeilijk om vrijgekomen kaarten alsnog te verkopen. Hierdoor loopt de organisator dus een hoog financieel risico.

De bedenktijd geldt ook niet als je je kaartje bij een wederverkoper koopt, zoals een ticketbureau. Dit heeft het Hof van Justitie bevestigd in een zaak die door een Duitse consument was aangespannen. Het maakt dus niet uit of je het kaartje rechtstreeks bij de organisator of via een ticketbureau koopt. Als er nog geen datum is bepaald voor het evenement, dan kan nog wel een bedenktermijn gelden.