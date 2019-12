De verkoop van concertkaartjes gaat meestal via internet. Dat kan via een officieel verkoopkanaal (door de organisator aangewezen als verkooppunt), maar ook via een wederverkoper. Dat is een ondernemer die kaartjes koopt en weer doorverkoopt, vaak voor een hogere prijs dan via de officiële verkoopkanalen.

Wat zijn je rechten?

Als een concert wordt afgelast, dan heb je recht op teruggave van het volledige bedrag dat je betaald hebt voor de kaart(en), inclusief eventuele reserverings- en/of servicekosten, ongeacht de reden. Soms biedt de organisator van het concert een alternatief, zoals een andere datum waarop je kunt gaan. Let op: hier hoef je niét mee akkoord te gaan, de keuze is aan jou.

Wat kun je het beste doen?

Krijg je te horen dat het concert is afgelast? Stuur de verkoper dan een aangetekende brief waarin je je geld terugeist binnen 3 weken na dagtekening van de brief. Gebruik hiervoor onderstaande voorbeeldbrief. Kom je er met de verkoper niet uit, dan kun je een beroep doen op je rechtsbijstandverzekering. Heb je die niet, neem dan contact op met de Consumentenbond: 070 - 445 45 45. Als lid krijg je bij ons een persoonlijk juridisch advies.

Je kunt ook een klacht indienen via Klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee.

Gebruik onze voorbeeldbrief