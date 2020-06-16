Klacht over een dienst

Bijgewerkt op:29 juni 2026
Een dienst is als je een ondernemer opdracht geeft om werk voor je te verrichten. Van een dienstverlener mag je verwachten dat hij deugdelijk werk levert.
Als tegenprestatie ben jij verplicht om de afgesproken prijs te betalen. Lees wat je rechten zijn als je een klacht hebt.
Bijvoorbeeld een reparatie van je auto of een verbouwing. Of het laten maken van een kast door een meubelmaker (aanneming van werk).
De dienstverlener is verplicht om:
Denk aan bemiddeling door een makelaar bij verkoop van een huis of juridisch advies door een advocaat. Maar ook rijlessen via een rijschool (overeenkomst van opdracht).
De dienstverlener heeft een inspanningsverplichting. Dat betekent dat hij zijn dienst zo goed mogelijk moet uitvoeren. Een advocaat kan bijvoorbeeld niet garanderen dat je een rechtszaak wint. Maar hij zal zijn best moeten doen om je zaak zo goed mogelijk bij de rechter te bepleiten.
Soms kan de dienstverlener ook een resultaatverplichting hebben. Van een advocaat mag je verwachten dat hij tijdig de stukken voor een hoger beroep indient. En dat hij je vertegenwoordigt op de rechtszitting.
De dienstverlener is verplicht om uitleg te geven over:
Je kunt op verschillende manieren een prijs afspreken:
Je kunt de dienstverlener aanspreken als hij te weinig zijn best doet om de opdracht goed uit te voeren. Hij voldoet dan niet aan zijn inspanningsverplichting.
Je zult dat dan wel moeten bewijzen. Blijft verbetering uit, dan kun je de opdracht stoppen. Je moet wel betalen voor dat deel van de werkzaamheden dat goed is gedaan.
Je moet kunnen aantonen dat de dienstverlener zijn werk niet goed heeft gedaan. Ga na wat er in de overeenkomst en algemene voorwaarden staat. Je kunt ook foto’s maken van de gebreken als bewijs.
Eventueel kun je afspreken met de dienstverlener om een deskundige om advies te vragen op 'kosten van ongelijk'. Wie ongelijk krijgt, betaalt dan de rekening van de deskundige.
Een dienstverlener kan voor een bepaalde periode garantie geven op zijn werk. De garantievoorwaarden staan meestal in de algemene voorwaarden van de dienstverlener. Zo bieden BOVAG autobedrijven bijvoorbeeld 6 maanden garantie op reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
Stel dat je je auto laat repareren onder BOVAG-garantie en de auto gaat binnen een paar weken alweer kapot. Dan hoef jij niet aan te tonen dat het ligt aan verkeerde reparatie. Het autobedrijf zal dan moeten aantonen dat bij de reparatie geen fouten zijn gemaakt.
Extra garantie, zoals BOVAG-garantie, is een aanvulling op je wettelijke rechten. Volgens de wet heb je er altijd recht op dat de dienst deugdelijk wordt uitgevoerd. Dus ook zonder extra garantie mag je verwachten dat het autobedrijf de reparatie goed uitvoert en de auto niet alweer binnen een paar weken kapot is.
Heb je een klacht over een dienst en kom je er mondeling niet met elkaar uit? Kijk dan eens naar onze voorbeeldbrief klacht dienstverlening. We hebben meerdere voorbeeldbrieven over dit onderwerp. Onze Brievenhulp helpt je stap voor stap naar de juiste voorbeeldbrief.
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