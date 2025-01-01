Voorbeeldbrief oneens rekening dienstverlener

Kreeg je een veel te hoge rekening van een louche loodgieter of sluwe slotenmaker? Klagen helpt, want zo'n rekening is niet altijd terecht. Met de Consumentenbond Brievenhulp helpen we onze leden stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.
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Ik ben het niet eens met de prijs die het bedrijf rekent
Ik ken het bedrijf niet. Volgens mij ben ik nooit een overeenkomst aangegaan
Ik heb de rekening al betaald
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