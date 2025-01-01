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Voorbeeldbrief oneens rekening dienstverlener

Kreeg je een veel te hoge rekening van een louche loodgieter of sluwe slotenmaker? Klagen helpt, want zo'n rekening is niet altijd terecht. Met de Consumentenbond Brievenhulp helpen we onze leden stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

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Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de dienstverlener sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Waarom ben je het niet eens met de rekening?

  • Ik ben het niet eens met de prijs die het bedrijf rekent

  • Ik ken het bedrijf niet. Volgens mij ben ik nooit een overeenkomst aangegaan

  • Ik heb de rekening al betaald

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