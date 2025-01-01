Voorbeeldbrief oneens rekening dienstverlener

Kreeg je een veel te hoge rekening van een louche loodgieter of sluwe slotenmaker? Klagen helpt, want zo'n rekening is niet altijd terecht. Met de Consumentenbond Brievenhulp helpen we onze leden stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.