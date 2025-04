Voor de beste resultaten stellen we 11 goed verkrijgbare contactgrills flink op de proef. Hiervoor gebruiken we een uitgebreid testprogramma. Bekijk hieronder uit welke onderdelen onze test bestaat.

Prestaties

Hoe goed gaat het grillen van kip, zalm en groenten? Ook maken we tosti's. We meten we hoe lang het duurt voordat het apparaat is opgewarmd. En we meten hoe lang het duurt voordat het eten klaar is. We geven een oordeel voor de smaak, geur en textuur van het voedsel.

Gebruiksgemak

We letten onder meer op de plaatsing van knoppen en aan-uitlampjes. We beoordelen of de instellingen voor zich spreken. Het schoonmaken en schoonhouden van de grill is een belangrijk aandachtspunt. Verder geven we een waardering aan het gemak waarmee je de grill opbergt.

Bouwkwaliteit

Hierbij letten we op de degelijkheid van het ontwerp en de verwachte duurzaamheid van het apparaat. Ook letten we op de stevigheid van de gebruikte onderdelen, zoals de greep en knoppen. Verder beoordelen hoe makkelijk er krassen komen op de grillplaten.

Energieverbruik

Hoeveel stroom verbruik je bij het maken van kip, zalm, groenten en een tosti?