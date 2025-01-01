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De ideale vriezer vriest je eten snel in, is energiezuinig en maakt geen lawaai. Wij testen regelmatig de nieuwste vriezers. Zo kies jij altijd de beste.
De beste vriezer
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Expert vriezers bij de Consumentenbond
Een vriezer is voor veel huishoudens een grote aankoop. Dan wil je een vriezer die goed bij je past.
Hoe lang gaat een vriezer gemiddeld mee? En welk onderdeel wordt het vaakst gerepareerd? We vroegen consumenten naar hun ervaringen met diverse huishoudelijke apparaten.