Welke vriezer is het beste? We hebben het voor je uitgezocht door alle vriezers grondig te testen. Zo krijg je een betrouwbaar advies.
Onze onderzoekers testen elke vriezer uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke vriezers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Welke vriezer is als beste getest? We testen hoe snel vriezers producten invriezen en wat het energiegebruik is. Ook kijken we hoe nauwkeurig vriezers de temperatuur regelen. Verder beoordelen we het gebruiksgemak en hoe stil de vriezer is. In onze test vind je vriezermerken zoals AEG, Bosch, Liebherr en Siemens.
Het is belangrijk dat een vriezer je etenswaren snel invriest. We meten daarom hoelang het duurt tot etenswaren op kamertemperatuur volledig zijn bevroren. Daarbij zien we grote verschillen tussen vriezers in onze test.
Vriezers werken 24 per dag en dat kun je soms ook horen. Daarom meten we hoeveel geluid elke vriezer maakt en hoe storend dat geluid is. Uit de test blijkt dat lang niet elke vriezer stil zijn werk doet.
Een zuinige vriezer is goed voor het milieu en je portemonnee. Uit onze test blijkt dat de zuinigste vriezers soms wel 50% minder energie verbruiken dan de onzuinigste. En dat hoeft niet eens ten koste te gaan van de vriesprestaties. Want ook zuinige vriezers komen goed uit onze test.
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Directeur Consumentenbond
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