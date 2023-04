Vriezers vergelijken

Of je nu op zoek bent naar een inbouwvriezer of vrijstaande vrieskast, we helpen je de vriezer vinden die bij jouw behoeften past.

Bij het kiezen van een nieuwe vriezer let je op verschillende punten. Zoals de afmetingen of functies. Wij testen of ze goed en zuinig invriezen en je etenswaar goed bevroren houden.

Help anderen met een review over jouw vriezer.

Welke vriezer kopen?

Afhankelijk van wat voor keuken je hebt en waar je de vriezer wilt plaatsen, kies je voor een inbouwvrieskast of een vrijstaande vriezer.

Inbouwvriezers zijn ideaal als je een uniforme uitstraling wilt in je keuken. Deze vriezers worden netjes geïnstalleerd met een deur die hetzelfde is als je keukenkastdeurtjes. En zijn daardoor vrijwel onzichtbaar. Inbouwvriezers zijn verkrijgbaar in veel verschillende afmetingen, zodat je de juiste maat kunt kiezen die past in jouw keuken.

Als je op zoek bent naar een vrijstaande vrieskast, dan heb je een ruime keuze aan verschillende maten en modellen. Bijvoorbeeld een tafelmodel (lager dan zo'n 90 cm) die je meestal onder je keukenblad kunt plaatsen. Of je kiest een kastmodel. Dat is een vriezer die (veel) hoger is dan 90cm en dus meer ruimte biedt. Deze vriezers zijn ideaal als je extra opslagruimte nodig hebt voor je etenswaren. Of je nu een klein of groot huishouden hebt, er is altijd een vrieskast die past bij jouw behoeften.

Grootte van de vriezer

Allereerst is het belangrijk om te bepalen welke grootte vriezer je nodig hebt. Er zijn kleine vrieskasten met een inhoud van minder dan 100 liter, terwijl andere modellen een inhoud van meer dan 250 of 300 liter hebben.

Het is belangrijk om te bedenken hoeveel ruimte je nodig hebt voor het bewaren van voedsel en hoeveel ruimte je beschikbaar hebt in je keuken. Als je bijvoorbeeld een groot gezin hebt, is het logisch om voor een grotere vrieskast te gaan. Een vuistregel is ongeveer 50 liter per persoon. Ook als je een moestuin hebt en na de oogst veel wilt invriezen, heb je natuurlijk een grotere vriezer nodig.

Let ook op de energieklasse en het energieverbruik. Een vriezer met energieklasse D is zuiniger dan die met energieklasse E of F. Bij het energielabel wordt rekening gehouden met het volume va de vriezer.

Zeer grote vriezers, die absoluut gezien meer energie gebruiken dan kleine modellen, kunnen dan toch in een 'hogere' energieklasse vallen. Let dan ook op de inschatting van het absolute jaarverbruik (kWh/jaar) op het label. Maar het daadwerkelijke energieverbuik hangt natuurlijk ook af van hoe je de vriezer gebruikt. Als deze vaak open gaat op een dag, zal de vriezer harder moeten werken, dit kost meer energie.

Ook kijk je naar de verschillende functies van een vrieskast. Sommige modellen hebben bijvoorbeeld een no-frost-functie, hierdoor hoef je de vriezer niet meer te ontdooien. Andere modellen hebben speciale lades voor groenten en fruit. Bedenk wat voor jou belangrijk is en kijk welke vrieskasten deze functies bieden.

Vriezers getest

We hebben vriezers van merken zoals IKEA, Bosch, Siemens, Liebherr getest om je te laten zien welke de beste zijn. Natuurlijk beoordelen we hoe goed en hoe snel ze je etenswaren invriezen. Maar we kijken ook hoe goed je producten bewaard blijven bij een stroomstoring. Of als het heel koud of warm is in de ruimte waar de vriezer staat. En we beoordelen het energieverbruik en geluid.

Vriezers vergelijken

In onze vergelijker helpen we je de vriezer te vinden die het beste past bij jouw wensen. Je kunt verschillende modellen vergelijken op basis van specificaties zoals energieklasse, capaciteit en functies zoals No Frost en snelvriezen. Zo kun je gemakkelijk de verschillende opties bekijken en de vriezer kiezen die bij jouw behoeften past.

Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je ook de testresultaten, zodat je zeker weet dat je de beste koopt.