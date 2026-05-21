icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Miele vriezer

Welke Miele vriezer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Miele vriezers en vergelijk de Miele vriezer met andere vriezers.
Laatste update van de test: 21 mei 2026

Keuzehulp

  • Miele F 4001 D
    MieleF 4001 D
    Vrijstaand|107,1 liter|Tafelmodel
  • Miele FN 4322 D ws-1
    MieleFN 4322 D ws-1
    Vrijstaand|199,7 liter|Kastmodel
  • Miele FNS 4382 D el
    MieleFNS 4382 D el
    Vrijstaand|277,9 liter|Kastmodel
  • Miele F 31202 Ui-1
    MieleF 31202 Ui-1
    Inbouw|95,1 liter|Tafelmodel

    Prijs niet beschikbaar

  • Miele FN 4722 E ws
    MieleFN 4722 E ws
    Vrijstaand|199,7 liter|Kastmodel

    Prijs niet beschikbaar

  • Miele FN 4322 E ws
    MieleFN 4322 E ws
    Vrijstaand|199,7 liter|Kastmodel

    Prijs niet beschikbaar

  • Miele FNS 4382 E ws
    MieleFNS 4382 E ws
    Vrijstaand|277,9 liter|Kastmodel

    Prijs niet beschikbaar

  • Miele FN 4002 D
    MieleFN 4002 D
    Vrijstaand|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FN 4312 E
    MieleFN 4312 E
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FN 4312 D
    MieleFN 4312 D
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FN 4342 E
    MieleFN 4342 E
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FN 4342 D
    MieleFN 4342 D
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FN 4372 D-1
    MieleFN 4372 D-1
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FNS 4382 D
    MieleFNS 4382 D
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FN 4372 D Wit
    MieleFN 4372 D Wit
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FNS 4782 D
    MieleFNS 4782 D
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FNS 7040 B
    MieleFNS 7040 B
    Inbouw|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele FNS 7140 C
    MieleFNS 7140 C
    Inbouw|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Vriezers per merk