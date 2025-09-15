Keuzehulp
Inbouw of vrijstaand
Vrijstaand (1)
Model
Tafelmodel (1)
Merk
Bomann (1)
Bosch (25)
IKEA (3)
Liebherr (44)
Siemens (23)
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Beste Koop
Beste uit de Test
Hoge Score Duurzaamheid
Vriezen
Energiegebruik
Geluid
Gemak schoonmaken
Prijs
€
Energieklasse
E (1)
Verkrijgbaarheid
Toon alleen verkrijgbare producten (1)
Getest
Niet getest (1)
Bomann vriezer
Welke Bomann vriezer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bomann vriezers en vergelijk de Bomann vriezer met andere vriezers.
Laatste update van de test: 15 september 2025
Keuzehulp
1 resultaten
Weergave
1 resultaten
Weergave