Gebruikstips voor je vriezer

Heb je een nieuwe vriezer gekocht? Plaats hem op een veilige manier en stel hem in op de juiste temperatuur. We geven je ook tips over hoelang je voedsel kunt bewaren in je vriezer en leggen uit hoe je de vriezer schoonmaakt.
Expert vriezers
Voor een vriezer is -18°C de beste temperatuur. Dan blijven de voedingsstoffen in de ingevroren producten langer goed. Zo hoeft er minder weggegooid te worden. En schadelijke bacteriën hebben minder kans om zich te ontwikkelen. Kouder kan ook, maar dat vraagt wel meer energie. Met -18°C zit je goed.
Als je eten in kleine porties invriest, bevriest het sneller en ontstaat er minder condens in de vriezer. En het ontdooit ook weer sneller.
De temperatuur instellen is eenvoudig, met een draaiknop of een klein display met drukknoppen. Kijk ook zeker in de handleiding. Vrijwel alle fabrikanten geven daarin advies over hoe je de vriezer kunt instellen.
Eten dat je bevriest, is langer houdbaar. Zo voorkom je voedselverspilling. Maar hoelang kun je voedsel bewaren in de vriezer?
In een overzicht van het Voedingscentrum staat precies hoelang je bepaalde soorten voedsel kunt bewaren. Een aantal voorbeelden:
|Brood
|1 maand
|Groente (geblanceerd)
|1 jaar
|Vis
|3 tot 6 maanden
|Gevogelte
|3 maanden
|Vlees
|2 tot 9 maanden
|Kliekjes
|3 maanden
Maak je vriezer eens in de 3 maanden schoon. Zo pak je dit aan:
Heb je een nieuwe vriezer gekocht? Het is geen probleem als je de vriezer liggend vervoert. Zet de vriezer thuis rechtop. Wacht even met aanzetten als je de vriezer vervoerd hebt. Laat hem ongeveer 4 uur staan voor je hem aanzet. Dit heeft te maken met de koelvloeistof. Hierna kun je de nieuwe vriezer in gebruik nemen.
Wil je zelf je oude vriezer vervoeren? Deze kan lekken als je hem liggend verplaatst. Schakel de vriezer minstens een paar uur voor hij vervoerd wordt uit. Laat hem volledig ontdooien en maak hem goed schoon en droog. Laat de afvoerleiding leeglopen en stop het uiteinde van de slang tijdens het vervoer in een plastic zak.
Er zal niet snel een brand ontstaan in een vriezer, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom geven we je deze tips om veilig om te gaan met je vriezer:
Is je vriezer of een bepaald onderdeel kapot? Sommige problemen kun je eenvoudig zelf oplossen. In de handleiding staan soms oplossingen voor de meest voorkomende problemen.
Maakt je vriezer een onverklaarbaar geluid of vriest hij niet meer goed? Of heb je ondanks no frost toch rijpvorming? Schakel dan de hulp in van een monteur. Kijk wel even in de handleiding of de fabrikant speciale eisen stelt aan reparaties door derden. En vraag altijd een prijsopgave vóór de monteur langskomt.
Is je vriezer niet meer te repareren? Lever hem dan in bij de winkel waar je een nieuwe vriezer koopt. Of breng hem naar de milieustraat van je gemeente.