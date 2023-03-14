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gebruikstips

Gebruikstips voor je vriezer

Heb je een nieuwe vriezer gekocht? Plaats hem op een veilige manier en stel hem in op de juiste temperatuur. We geven je ook tips over hoelang je voedsel kunt bewaren in je vriezer en leggen uit hoe je de vriezer schoonmaakt.

Snel naar:

  1. De juiste temperatuur
  2. Hoelang blijft eten houdbaar in de vriezer?
  3. De vriezer schoonmaken
  4. Vriezer vervoeren
  5. Je vriezer veilig plaatsen
  6. Kapotte vriezer

1

De juiste temperatuur

Voor een vriezer is -18°C de beste temperatuur. Dan blijven de voedingsstoffen in de ingevroren producten langer goed. Zo hoeft er minder weggegooid te worden. En schadelijke bacteriën hebben minder kans om zich te ontwikkelen. Kouder kan ook, maar dat vraagt wel meer energie. Met -18°C zit je goed.

Als je eten in kleine porties invriest, bevriest het sneller en ontstaat er minder condens in de vriezer. En het ontdooit ook weer sneller.

Temperatuur instellen

De temperatuur instellen is eenvoudig, met een draaiknop of een klein display met drukknoppen. Kijk ook zeker in de handleiding. Vrijwel alle fabrikanten geven daarin advies over hoe je de vriezer kunt instellen.

Artikel_juistekoelkasttemperatuur

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Hoelang blijft eten houdbaar in de vriezer?

Eten dat je bevriest, is langer houdbaar. Zo voorkom je voedselverspilling. Maar hoelang kun je voedsel bewaren in de vriezer?

In een overzicht van het Voedingscentrum staat precies hoelang je bepaalde soorten voedsel kunt bewaren. Een aantal voorbeelden:

Brood 1 maand
Groente (geblanceerd) 1 jaar
Vis 3 tot 6 maanden
Gevogelte 3 maanden
Vlees 2 tot 9 maanden
Kliekjes 3 maanden

 

Gevulde vriezer

3

De vriezer schoonmaken

Maak je vriezer eens in de 3 maanden schoon. Zo pak je dit aan:

  • Zet de vriezer uit en ruim hem leeg. Kies een moment dat je vriezer niet al te vol is. Probeer snel te werken of de etenswaren even in een andere vriezer te bewaren. Als voedsel eenmaal ontdooid is, mag je het niet opnieuw invriezen.
  • Ontdooi de vriezer. Laat de leeggeruimde vriezer ontdooien. Vang het water op met een dweil of emmer. Heb je een vriezer met no frost-functie? Dan heb je geen ijsvorming en hoef je de vriezer dus niet te ontdooien.
  • Maak de binnenkant schoon. Gebruik een doekje en een mild sopje om de binnenkant schoon te maken. Lades kun je uit de vriezer halen, zodat je er makkelijker bij kunt.
  • Maak de buitenkant schoon. Gebruik hetzelfde doekje en sopje om het handvat en de deur van de vriezer schoon te maken. Het rooster aan de achterzijde kun je voorzichtig stofvrij maken met een zachte borstel.
Vriezer schoonmaken

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Vriezer vervoeren

Nieuwe vriezer

Heb je een nieuwe vriezer gekocht? Het is geen probleem als je de vriezer liggend vervoert. Zet de vriezer thuis rechtop. Wacht even met aanzetten als je de vriezer vervoerd hebt. Laat hem ongeveer 4 uur staan voor je hem aanzet. Dit heeft te maken met de koelvloeistof. Hierna kun je de nieuwe vriezer in gebruik nemen.

Gebruikte vriezer

Wil je zelf je oude vriezer vervoeren? Deze kan lekken als je hem liggend verplaatst. Schakel de vriezer minstens een paar uur voor hij vervoerd wordt uit. Laat hem volledig ontdooien en maak hem goed schoon en droog. Laat de afvoerleiding leeglopen en stop het uiteinde van de slang tijdens het vervoer in een plastic zak.

Vriezer vervoeren

5

Je vriezer veilig plaatsen

Er zal niet snel een brand ontstaan in een vriezer, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom geven we je deze tips om veilig om te gaan met je vriezer:

  • Houd genoeg ventilatieruimte tussen de vriezer en de muur of kast. De warmte moet weg kunnen. Raadpleeg altijd de handleiding voor het advies van de fabrikant over de ruimte die nodig is.
  • Sluit de vriezer direct aan op een geaard stopcontact. Gebruik liever geen verlengsnoeren.
  • Plaats de vriezer niet naast het gasfornuis.
  • Plaats de vriezer niet in een vochtige ruimte.
  • Voorkom dat het snoer onder de vriezer bekneld raakt als je de vriezer plaatst.
Vriezer plaatsen

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Kapotte vriezer

Is je vriezer of een bepaald onderdeel kapot? Sommige problemen kun je eenvoudig zelf oplossen. In de handleiding staan soms oplossingen voor de meest voorkomende problemen. 

Je vriezer laten repareren

Maakt je vriezer een onverklaarbaar geluid of vriest hij niet meer goed? Of heb je ondanks no frost toch rijpvorming? Schakel dan de hulp in van een monteur. Kijk wel even in de handleiding of de fabrikant speciale eisen stelt aan reparaties door derden. En vraag altijd een prijsopgave vóór de monteur langskomt. 

Je vriezer afdanken

Is je vriezer niet meer te repareren? Lever hem dan in bij de winkel waar je een nieuwe vriezer koopt. Of breng hem naar de milieustraat van je gemeente.

kapotte vriezer
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