Gebruikstips voor je vriezer

Voor een vriezer is -18°C de beste temperatuur. Dan blijven de voedingsstoffen in de ingevroren producten langer goed. Zo hoeft er minder weggegooid te worden. En schadelijke bacteriën hebben minder kans om zich te ontwikkelen. Kouder kan ook, maar dat vraagt wel meer energie. Met -18°C zit je goed.

Als je eten in kleine porties invriest, bevriest het sneller en ontstaat er minder condens in de vriezer. En het ontdooit ook weer sneller.

Temperatuur instellen

De temperatuur instellen is eenvoudig, met een draaiknop of een klein display met drukknoppen. Kijk ook zeker in de handleiding. Vrijwel alle fabrikanten geven daarin advies over hoe je de vriezer kunt instellen.