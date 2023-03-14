Op zoek naar een nieuwe vriezer voor in je keuken? Of zoek je een tweede vriezer voor in de garage? Met onze tips kies je de vriezer die het best past bij jouw wensen.
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Een inbouwvriezer koop je vaak in combinatie met een keuken. De vriezer zit dan achter een meubelpaneel en vormt zo één geheel met de keuken. Daar betaal je wel voor: inbouwvriezers zijn een stuk duurder dan vrijstaande modellen. Ook heb je minder keuze.
Bij de bouw van de keuken zijn het keukenmeubel en de inbouwvriezer op elkaar afgestemd. Daardoor is het vaak lastig om een inbouwvriezer te vinden die past als je hem vervangt.
Een vrijstaande vriezer heeft meestal meer ruimte van binnen dan een inbouwmodel. Ook zijn ze goedkoper. Daar staat tegenover dat je vaak makkelijker over de prijs van een inbouwvriezer kunt onderhandelen. Zeker als je hem tegelijk met andere keukenapparatuur koopt.
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Een tafelmodel-vriezer is meestal tussen de 80 en 90 cm hoog. Er zijn vrijstaande en inbouwmodellen, maar er zijn ook onderbouwmodellen die je onder een aanrecht kunt plaatsen. Vaak zijn ze eenvoudig uitgerust. Een tafelmodel heeft gemiddeld zo'n 55 liter aan bruikbare ruimte.
Bekijk en vergelijk:
Tafelmodel vriezers
Een kastmodel vriezer is een stuk hoger dan een tafelmodel: vaak tot schouderhoogte of zelfs manshoog. De bruikbare ruimte is met gemiddeld 155 liter flink groter dan bij een tafelmodel. In vergelijking met een vrieskist is de inhoud makkelijker te bereiken, zeker bij een model met lades.
Bekijk en vergelijk:
Kastmodel vriezers
Een vrieskist heeft een deksel in plaats van een deur. Ze zijn vooral geschikt om grote etenswaren in te bewaren of etenswaren met een vreemde vorm. Die passen vaak niet in een kast- of tafelmodel. Vrieskisten zijn er in verschillende groottes.
We testen geen vrieskisten.
Sinds maart 2021 is het energielabel vernieuwd. Daarbij is A is de zuinigste energieklasse en G het minst zuinig. Er zijn geen labels meer met 'plusjes' zoals A+ en A+++.
De meeste vriezers die je in de winkel tegenkomt, hebben een D of E-label. Er zijn zeker vriezers te vinden met een B of A-label, maar de keuze is wel een stuk minder daarin.
Lees meer over:
Energielabel van koelkasten en vriezers
Met een energiezuinige vriezer bespaar je jaarlijks heel wat energie. Een vriezer staat toch 24 uur per dag aan. In principe geldt: hoe groter de vriezer, hoe meer energie hij verbruikt. Koop daarom de juiste maat vriezer voor jouw wensen.
Bedenk ook vooraf waar je de vriezer plaatst. Een vriezer in een onverwarmde omgeving, zoals een garage, verbruikt meer energie.
Sommige vriezers kunnen slecht tegen een warme of koude omgeving zoals een schuur of garage. Wil je je vriezer daar plaatsen? Let dan goed op de klimaatklasse. Die geeft aan bij welke omgevingstemperatuur de vriezer volgens de fabrikant goed zou moeten blijven werken.
|Klimaatklasse
|Minimum temperatuur
|Maximum temperatuur
|SN (Subnormaal)
|10°C
|32°C
|N (Normaal)
|16°C
|32°C
|ST (Subtropisch)
|16°C
|38°C
|T (Tropisch)
|16°C
|43°C
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Vriezer in de schuur of garage?
De no frost-functie zorgt ervoor dat er geen ijs vormt in je vriezer. Heel fijn, want zo hoef je nooit je vriezer te ontdooien.
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Vriezers met no frost
Ben je van plan veel boodschappen in 1 keer in de vriezer te laden? Met de snelvriesfunctie geef je een boost aan vrieskracht. Hoe sneller je voedsel invriest, hoe verser het zal zijn als je het ontdooit.
Bekijk en vergelijk:
Vriezers met snelvriesfunctie
Sommige vriezers hebben ledverlichting binnenin, net als bij een koelkast. Dat maakt zoeken naar je etenswaren makkelijker.
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Vriezers met verlichting
Een alarm gaat af als de deur van de vriezer te lang open staat. Handig als je hem vergeten bent te sluiten of als hij net niet helemaal dicht is gegaan. Niet alle vriezers hebben zo'n alarm.
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Vriezers met open-deur alarm
Als de temperatuur in de vriezer te hoog is, gaat er een lampje aan of klinkt er een alarm. Is dit het geval? Laat de deur van de vriezer dan een tijdje dicht en controleer de afdichtingen van de deur op spleten en scheuren.
Bekijk en vergelijk:
Vriezers met hoge temperatuuralarm
Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een koelkast met vriezer. Zoals een Amerikaans model of eentje met een ingebouwd vriessvakje of juist met een apart vriesdeel. Deze testen we ook.
Met onze test zie je in één oogopslag welke vriezers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.