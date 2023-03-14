Inbouw

Een inbouwvriezer koop je vaak in combinatie met een keuken. De vriezer zit dan achter een meubelpaneel en vormt zo één geheel met de keuken. Daar betaal je wel voor: inbouwvriezers zijn een stuk duurder dan vrijstaande modellen. Ook heb je minder keuze.

Bij de bouw van de keuken zijn het keukenmeubel en de inbouwvriezer op elkaar afgestemd. Daardoor is het vaak lastig om een inbouwvriezer te vinden die past als je hem vervangt.

Vrijstaand

Een vrijstaande vriezer heeft meestal meer ruimte van binnen dan een inbouwmodel. Ook zijn ze goedkoper. Daar staat tegenover dat je vaak makkelijker over de prijs van een inbouwvriezer kunt onderhandelen. Zeker als je hem tegelijk met andere keukenapparatuur koopt.

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