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Professioneel getest!

De beste vrijstaande vriezer voor jou, door ons getest

Welke vrijstaande vriezer is het beste? We hebben het voor je uitgezocht door alle vrijstaande vriezers grondig te testen. Zo krijg je een betrouwbaar advies. 

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Wij hebben vrijstaande vriezers voor je getest

Laat onze test je helpen om een goede vriezer te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke vriezer uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke vriezers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testen hoe nauwkeurig vriezers de temperatuur regelen, hoe snel ze producten invriezen en wat het energiegebruik daarbij is. Ook beoordelen we het gebruiksgemak en hoe stil de vriezer is. In onze test vind je merken zoals AEG, Bosch, Liebherr en Siemens.

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    1. Invriessnelheid

    Het is belangrijk dat een vriezer je etenswaren snel invriest. We meten daarom hoelang het duurt tot etenswaren op kamertemperatuur volledig zijn bevroren. Daarbij zien we grote verschillen tussen vriezers in onze test.

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    2. Hoe stil is een vriezer?

    Vriezers werken 24 per dag en dat kun je soms ook horen. Daarom meten we hoeveel geluid elke vriezer maakt en hoe storend dat geluid is. Uit de test blijkt dat lang niet elke vriezer stil zijn werk doet.

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    3. Energiezuinig

    Een zuinige vriezer is goed voor het milieu en je portemonnee. Uit onze test blijkt dat de zuinigste vriezers soms wel 50% minder energie verbruiken dan de onzuinigste. En dat hoeft niet eens ten koste te gaan van de vriesprestaties. Want ook zuinige vriezers komen goed uit onze test.

Nieuwsgierig naar de best geteste vriezer? En wil je alle geteste vriezers vergelijken op de punten die jij belangrijk vindt? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van vriezers en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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