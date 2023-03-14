Hoe wij vriezers testen

Temperatuur nauwkeurigheid

De ideale temperatuur voor een vriezer is -18°C. Zo blijven voedingsstoffen langer goed en hebben bacteriën minder kans. Kouder kan ook, maar dat vraagt wel meer energie. Met -18°C zit je goed.

Tijdens de test wordt de temperatuur in ons laboratorium constant op 23°C gehouden. Zo kunnen we een eerlijke vergelijking tussen vriezers maken.

Lees meer over:

Bewaartemperaturen in de koelkast

Temperatuurinstelling fabrikant

De temperatuur wordt ingesteld op de stand die de fabrikant adviseert in de gebruiksaanwijzing. Daarna meten we de temperatuur op meerdere plekken in de vriezer. Hoe verder de gemiddelde temperatuur afligt van de doeltemperatuur van -18°C, hoe lager de score voor dit testonderdeel.

Optimale temperatuurinstelling

We stellen ook zelf de temperatuur in. Om te kijken of we nog dichter bij de doeltemperatuur van -18°C kunnen komen. Mocht dat bijvoorbeeld minder goed gaan met de door de fabrikant aanbevolen instellingen.

Temperatuurstabiliteit

Hierbij meten of de vriezer de inhoud goed op temperatuur houdt in een ruimte van 35°C. Vriezers die hierbij hoge scores krijgen, zijn goed in warme ruimtes te gebruiken.

Lees meer over:

Klimaatklassen (bij koelkasten)

Vriezer

Invriessnelheid

Snel invriezen is belangrijk voor de kwaliteit en houdbaarheid van producten. We testen hoe snel een vriezer een lading voedsel op -10°C en -16°C krijgt. Daarvoor leggen we een lading vanaf kamertemperatuur in de vriezer. In het eerste scenario plaatsen we alles in het midden van de vriezer. En in het tweede scenario verdelen we dezelfde dezelfde hoeveelheid gelijkmatig over de hele vriezer. Daarbij zorgen we ervoor dat de hoeveelheid lading past bij de grootte van de vriezer. We leggen dus meer kilo's in een grote vriezer dan in een kleine vriezer.

Verder controleren we of de al bevroren inhoud niet te warm wordt, door op verschillende plekken in de vriezer constant de temperatuur te meten.

Bewaartijd bij stroomstoring

We meten hoe lang de vriezer het voedsel onder -9°C houdt bij een stroomuitval. Hoe langer dit lukt, hoe beter de score.

Duurzaamheid

Een vriezer staat de hele dag aan. Uit onderzoek blijkt dan ook dat het energieverbruik van een koelkast of vriezer de meeste impact heeft op het milieu tijdens de gehele levensduur. Daarom weegt dit onderdeel het zwaarst mee bij de score voor duurzaamheid.

We beoordelen ook hoe duurzame technologie wordt gebruikt. En we kijken of het model degelijk aanvoelt en of zuinig gebruik wordt gestimuleerd. Tenslotte nemen we het oordeel van duizenden panelleden over de betrouwbaarheid van het merk mee.

De score voor duurzaamheid bestaat bij vriezers uit:

Ons predicaat Hoge Score Duurzaamheid

Vriezers die zowel duurzaam als van goede kwaliteit zijn, krijgen het predicaat Hoge Score Duurzaamheid. Ze krijgen dit predicaat als ze minimaal een 7,5 scoren voor duurzaamheid én een Testoordeel van een 7 of hoger behalen in de hele test. Ook moeten ze minimaal een 6,5 voor vriezen en temperatuurnauwkeurigheid hebben.

Beste Koop

Het gemeten energiegebruik nemen we ook mee in de berekening van de Beste Koop. Op basis daarvan bepalen we de te verwachten energiekosten over 10 jaar. Die tellen we op bij de aanschafprijs.

De vriezer met de beste verhouding tussen het testoordeel en deze 10-jaars kosten (aanschaf- plus energiekosten) wordt Beste Koop. Daarbij moet de vriezer wel minstens een 6 scoren op nauwkeurigheid van temperatuur en invriezen. Zo vind je niet alleen een goede, maar ook een zuinige vriezer die op de lange duur het voordeligst uitpakt.

Gebruiksgemak

We beoordelen hoe makkelijk je voedsel in de vriezer plaatst en hoe goed de lades schuiven. We testen de bediening en checken of de waarschuwingen voor een open deur of te hoge temperatuur goed werken. We controleren ook de binnenverlichting op positie, bereik en felheid.

Stilheid

We meten het geluidsniveau van de vriezer en letten ook op het type geluid. Een hoog of laag bromgeluid kan als harder worden ervaren dan een even hard geluid van een neutrale toon.

Schoonmaken

Etenswaren worden in een vriezer bewaard. Daarom is het belangrijk dat een vriezer goed en makkelijk schoon te maken is. Daarom kijken we hoe makkelijk het is om het vuil te verwijderen uit kieren, richels en hoeken. Dit doen we door een gekleurde vloeistof op verschillende plekken in de vriezer te sprayen en te checken hoe goed dat weg te krijgen is.