Score Duurzaamheid verschilt per product

We beoordelen de duurzaamheid van matrassen op andere punten dan bij wasmachines. Voorbeelden van testonderdelen zijn energiegebruik, waterverbruik, de materialen in het product en keurmerken.

Hieronder zie je bij welke producten je de Score Duurzaamheid vindt.

Waarom een Score Duurzaamheid?

De Score Duurzaamheid maakt in één oogopslag duidelijk welke producten in onze tests hoog scoren op duurzaamheid.

Een goed product krijgt een vignet Score Duurzaamheid als het minimaal een 7,5 scoort voor duurzaamheid. Fabrikanten kunnen dit vignet afnemen en daarmee laten zien hoe duurzaam hun product is.

Wanneer krijgt een product/dienst een vignet Score Duurzaamheid?

We geven producten een vignet Score Duurzaamheid als ze minimaal een 7,5 krijgen voor het testonderdeel duurzaamheid.

We beoordelen duurzaamheid op basis van objectieve, vergelijkbare informatie. Veelal is dit gebaseerd op testdata.

Producten of diensten kunnen alleen een vignet Score Duurzaamheid krijgen als ze in de rest van de test hoger scoren dan een 7.

Bij 'hoe wij testen' lees je meer over de methode en de kenmerken die we onderzoeken om de Score Duurzaamheid van een product te bepalen.

Levenscyclusanalyses (LCA)

We bekijken de hele levenscyclus van een product zodat we weten in welke fase de invloed op het milieu het grootst is. We bepalen hoe zwaar de onderdelen meewegen op basis van deze analyse. Zo helpen we jou om een product te kiezen dat beter is voor het milieu.