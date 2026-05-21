icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Siemens vriezer

Welke Siemens vriezer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Siemens vriezers en vergelijk de Siemens vriezer met andere vriezers.
Laatste update van de test: 21 mei 2026

Keuzehulp

  • Siemens GU21NADE0
    SiemensGU21NADE0
    Inbouw|75 liter|Tafelmodel
  • Siemens GI81NACE0
    SiemensGI81NACE0
    Inbouw|212 liter|Kastmodel
  • Siemens GI81NVEE0
    SiemensGI81NVEE0
    Inbouw|212 liter|Kastmodel
  • Siemens GI81NECE0
    SiemensGI81NECE0
    Inbouw|212 liter|Kastmodel
  • Siemens GI81NHCE0
    SiemensGI81NHCE0
    Inbouw|212 liter|Kastmodel

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens GS29NFWEV
    SiemensGS29NFWEV
    Vrijstaand|200 liter|Kastmodel

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens GI81NHNE0
    SiemensGI81NHNE0
    Inbouw|212 liter|Kastmodel

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens GI81NSCE0
    SiemensGI81NSCE0
    Inbouw|212 liter|Kastmodel

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens GS29NEWEV
    SiemensGS29NEWEV
    Vrijstaand|200 liter|Kastmodel
  • Siemens KI21RADD1
    SiemensKI21RADD1
    Inbouw|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens GI11VADE0
    SiemensGI11VADE0
    Inbouw|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens GI21VADE0
    SiemensGI21VADE0
    Inbouw|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens GS33NVWEP
    SiemensGS33NVWEP
    Vrijstaand|225 liter|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens KI31RADD1
    SiemensKI31RADD1
    Inbouw|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens GI21VAFE0
    SiemensGI21VAFE0
    Inbouw|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens GS54NAWCV
    SiemensGS54NAWCV
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens GS51NAWCV
    SiemensGS51NAWCV
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens GS58NDWDV
    SiemensGS58NDWDV
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Vriezers per merk