icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Beko vriezer

Welke Beko vriezer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Beko vriezers en vergelijk de Beko vriezer met andere vriezers.
Laatste update van de test: 21 mei 2026

Keuzehulp

  • Beko B5RFNE294W
    BekoB5RFNE294W
    Vrijstaand|260 liter|Kastmodel
  • Beko FS166020
    BekoFS166020
    Vrijstaand|65 liter|Tafelmodel
  • Beko B3RMFNE314W1
    BekoB3RMFNE314W1
    Vrijstaand|286 liter|Kastmodel
  • Beko B3RMFNE314W
    BekoB3RMFNE314W
    Vrijstaand|286 liter|Kastmodel
  • Beko KS166022
    BekoKS166022
    Vrijstaand|65 liter|Tafelmodel

    Prijs niet beschikbaar

  • Beko FSE1174N
    BekoFSE1174N
    Vrijstaand|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko FNE1074N
    BekoFNE1074N
    Vrijstaand|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko FSE1175N PERFORMANCE
    BekoFSE1175N PERFORMANCE
    Vrijstaand|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko FSE1074N
    BekoFSE1074N
    Vrijstaand|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko RFSA210K40WN
    BekoRFSA210K40WN
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko BU1204N
    BekoBU1204N
    Inbouw|Tafelmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko RFNM200E40WN
    BekoRFNM200E40WN
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko RFSA240M43WN
    BekoRFSA240M43WN
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko B3RFNE274W
    BekoB3RFNE274W
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko FNE290E41N
    BekoFNE290E41N
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko BFNA247E40SN
    BekoBFNA247E40SN
    Inbouw|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko RFNE448E35W
    BekoRFNE448E35W
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Beko RFNE448E45W
    BekoRFNE448E45W
    Vrijstaand|Kastmodel
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Vriezers per merk