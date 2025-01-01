LiebherrFNdi 1624

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr FNdi 1624 is een tafelmodel vrijstaande vriezer met 4 lades. De vriezer heeft een klein volume van 93 liter (opgave fabrikant) en is 'no frost' zodat je de vriezer in principe niet hoeft te ontdooien. De vriezer is geschikt voor een omgevingstemperatuur van 10 tot 43°C. Verder kan de draarichting van de deur worden aangepast en is de vriezer binnenin voorzien van LED-verlichting. Ook zit er wifi op zodat je de vriezer aan het thuisnetwerk kunt koppelen. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.