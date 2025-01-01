icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
LiebherrFNdi 1624

  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  92,6 liter
  • Model:  Tafelmodel
€ 551,-

7 winkels

Testresultaat

Testoordeel
Temperatuur nauwkeurigheid
Vriezer
Gebruiksgemak
Duurzaamheid

Pluspunten

Minpunten

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr FNdi 1624 is een tafelmodel vrijstaande vriezer met 4 lades. De vriezer heeft een klein volume van 93 liter (opgave fabrikant) en is 'no frost' zodat je de vriezer in principe niet hoeft te ontdooien. De vriezer is geschikt voor een omgevingstemperatuur van 10 tot 43°C. Verder kan de draarichting van de deur worden aangepast en is de vriezer binnenin voorzien van LED-verlichting. Ook zit er wifi op zodat je de vriezer aan het thuisnetwerk kunt koppelen. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.

Samenvatting

Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
92,6 liter
Model
Tafelmodel
Kleur
Wit
Energieklasse
D
Hoogte
85 cm
Breedte
60,1 cm
Diepte
64,3 cm
No frost-vriezer
Lowfrost of Smartfrost
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.

Prijzen