Archief vriezer

23 juni 2026
Hoe wij vriezers testen
Meerdere keren per jaar testen we vriezers van onder andere Bosch, Liebherr en Whirlpool. Lees hoe wij de vriezers testen en de testresultaten bepalen.
Meerdere keren per jaar testen we vriezers van onder andere Bosch, Liebherr en Whirlpool. Lees hoe wij de vriezers testen en de testresultaten bepalen.
Hoe lang gaat een wasmachine gemiddeld mee? En welk onderdeel van de koelkast wordt het vaakst gerepareerd? We vroegen duizenden consumenten naar hun ervaringen met diverse huishoudelijke apparaten.