Na het sporten, bij het ontbijt of tussendoor. Kwark is populair en zit van nature bomvol eiwit. Wij testten 13 soorten kwark. Wat zijn de beste varianten?
Smakelijke A-merken
De A-merken vallen positief op in de smaaktest en laten de huismerken achter zich.
Plantaardige kwark is een gezond alternatief
De plantaardige variant bevat minder suiker dan magere kwark. Daarin zit suiker in de vorm van lactose.
Biologisch aan de top
De top 3 magere kwark bestaat uit biologisch producten. En die zijn helemaal niet zoveel duurder dan kwark zonder dit keurmerk.
We hebben magere kwark en plantaardige alternatieven voor kwark uitgebreid getest op deze punten:
