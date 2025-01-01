icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Kwark

Na het sporten, bij het ontbijt of tussendoor. Kwark is populair en zit van nature bomvol eiwit. Wij testten 13 soorten kwark. Wat zijn de beste varianten?

Wat opvalt in de test kwark

Smakelijke A-merken
De A-merken vallen positief op in de smaaktest en laten de huismerken achter zich.

Plantaardige kwark is een gezond alternatief
De plantaardige variant bevat minder suiker dan magere kwark. Daarin zit suiker in de vorm van lactose. 

Biologisch aan de top
De top 3 magere kwark bestaat uit biologisch producten. En die zijn helemaal niet zoveel duurder dan kwark zonder dit keurmerk.

Hoe wij kwark testen

  • yoghurt en kwark

  • We hebben magere kwark en plantaardige alternatieven voor kwark uitgebreid getest op deze punten:

    • Smaaktest
      64 liefhebbers proeven magere kwark en 66 andere liefhebbers beoordelen de plantaardige alternatieven voor kwark. Ze geven een oordeel op onder andere smaak, geur, uiterlijk en mondgevoel.
    • Gezonde samenstelling
      Een gezond plantaardig alternatief voor kwark bevat weinig of geen toegevoegde suiker. Ook is het rijk aan eiwit en is er calcium, vitamine B12 en vitamine B2 aan toegevoegd.
    • Dierenwelzijn
    • Milieu
    • Etiket

    Lees meer over:
    Beste uit de Test en Beste Koop

