Thomas Cammelbeeck Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:24 februari 2026
De A-merken vallen positief op in de smaaktest en laten de huismerken achter zich.
De plantaardige variant bevat minder suiker dan magere kwark. Daarin zit suiker in de vorm van lactose.
De top 3 magere kwark bestaat uit biologische producten. En die zijn helemaal niet zoveel duurder dan kwark zonder dit keurmerk.
We onderzochten 13 soorten magere kwark en 6 plantaardige alternatieven voor kwark. We kozen voor magere kwark omdat deze geen vet bevat en daardoor de gezondste soort kwark is.
Voor het testonderdeel etiket letten we ook op duurzaamheidsclaims en of die in lijn zijn met de leidraad van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een te vage claim kan zorgen voor een lagere score voor het etiket.
Soja heeft al snel een overheersende smaak. Proevers omschrijven die soms als bitter of kartonnig. Ook de gelige kleur verraadt dat het geen ‘echt’ zuivel is. Twee merken gebruiken de meeste soja. Daardoor bevatten ze veel eiwit met een hoeveelheid die kan tippen aan dat van ‘gewone’ kwark. Maar dat gaat ten koste van de smaak. Andere merken gebruiken minder soja en smaken beter, maar bevatten ook minder eiwit.