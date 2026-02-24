icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De beste kwark en plantaardige kwark

Na het sporten, bij het ontbijt of gewoon als tussendoor: kwark is populair en zit van nature vol eiwit. . We testten 13 soorten magere kwark en 6 plantaardige alternatieven voor kwark. Welke zijn het lekkerst, gezondst en het duurzaamst?
thomas cammelbeeck

Thomas Cammelbeeck   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:24 februari 2026

Alle kwark in de test:

Wat opvalt in de test kwark

    Smakelijke A-merken

    De A-merken vallen positief op in de smaaktest en laten de huismerken achter zich.

    Plantaardige kwark een gezond alternatief

    De plantaardige variant bevat minder suiker dan magere kwark. Daarin zit suiker in de vorm van lactose. 

    Biologisch aan de top

    De top 3 magere kwark bestaat uit biologische producten. En die zijn helemaal niet zoveel duurder dan kwark zonder dit keurmerk.

Hoe wij testen

We onderzochten 13 soorten magere kwark en 6 plantaardige alternatieven voor kwark. We kozen voor magere kwark omdat deze geen vet bevat en daardoor de gezondste soort kwark is.

  • Smaaktest: 64 liefhebbers proeven magere kwark en 66 andere liefhebbers beoordelen de plantaardige alternatieven voor kwark. Ze geven een oordeel op onder andere smaak, geur, uiterlijk en mondgevoel.
  • Gezonde samenstelling: een gezond plantaardig alternatief voor kwark bevat weinig of geen toegevoegde suiker. Ook is het rijk aan eiwit en is er calcium, vitamine B12 en vitamine B2 aan toegevoegd.
  • Dierenwelzijn: alleen met een keurmerk weet je zeker dat de koeien in betere omstandigheden leven. Het keurmerk Weidemelk stelt de minste hoge eisen. Biologisch stelt de hoogste eisen aan dierenwelzijn.
  • Milieu: de keurmerken stellen meestal ook eisen aan het milieu. Zoals Biologisch en On the way to Planetproof.
  • Etiket: we controleren de juistheid en volledigheid van het etiket. Verpakkingen met vage claims of ontbrekende informatie krijgen een lagere score.

    Voor het testonderdeel etiket letten we ook op duurzaamheidsclaims en of die in lijn zijn met de leidraad van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een te vage claim kan zorgen voor een lagere score voor het etiket. 

Conclusie

Soja heeft al snel een overheersende smaak. Proevers omschrijven die soms als bitter of kartonnig. Ook de gelige kleur verraadt dat het geen ‘echt’ zuivel is. Twee merken gebruiken de meeste soja. Daardoor bevatten ze veel eiwit met een hoeveelheid die kan tippen aan dat van ‘gewone’ kwark. Maar dat gaat ten koste van de smaak. Andere merken gebruiken minder soja en smaken beter, maar bevatten ook minder eiwit.

