Gebruiksgemak

Schoonmaken en ijs uitlepelen is niet bij alle ijsmachines even makkelijk. Sommige onderdelen kunnen in de vaatwasser. Andere niet, en die zijn juist lastig af te wassen. We checken ook of je de machine makkelijk kunt bedienen.

Snelheid

IJs maken met niet-zelfvriezende ijsmachines kan een paar minuten tot bijna een uur duren. Dit hangt af van de machine, het soort ijs en de hoeveelheid. Bij alle ijsmachines vries je de vrieskom of de ingrediëntenmix het beste 24 uur van tevoren in. Spontaan ijs maken is er helaas dus niet bij.

Kwaliteit van het ijs

Uit onze test blijkt dat niet elke ijsmachine goed ijs maakt. Afhankelijk van het type ijs dat je maakt, moet het romig of luchtig zijn. Maar bij sommige machines is het ijs te vloeibaar of juist te hard. En soms mengen de ingrediënten niet goed. Ze verzamelen zich op de bodem in plaats en zijn niet goed gemengd.