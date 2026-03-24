icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De beste ijsmachines

Test
|
Zelf ijs maken is een vak. Maar een goed begin is het halve werk: een goede ijsmachine. We hebben 9 niet-zelfvriezende ijsmachines getest. Hierbij moet je een koelelement of ingrediënten invriezen.
Max van Damme Rond 700x700

Max van Damme   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:24 maart 2026

Openingsbeeld IJsmachines 1

Alle ijsmachines in de test

Laatste update: 24 maart 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test ijsmachines

  1. 1
    Gebruiksgemak

    Schoonmaken en ijs uitlepelen is niet bij alle ijsmachines even makkelijk. Sommige onderdelen kunnen in de vaatwasser. Andere niet, en die zijn juist lastig af te wassen. We checken ook of je de machine makkelijk kunt bedienen.

  2. 2
    Snelheid

    IJs maken met niet-zelfvriezende ijsmachines kan een paar minuten tot bijna een uur duren. Dit hangt af van de machine, het soort ijs en de hoeveelheid. Bij alle ijsmachines vries je de vrieskom of de ingrediëntenmix het beste 24 uur van tevoren in. Spontaan ijs maken is er helaas dus niet bij.

  3. 3
    IJs maken

    Uit onze test blijkt dat niet elke ijsmachine goed ijs maakt. Afhankelijk van het soort ijs dat je maakt, moet het romig of luchtig zijn. Maar soms mengen de ingrediënten zich niet goed en zakken ze naar de bodem. Met als gevolg te vloeibaar of te hard ijs. 

Hoe wij ijsmachines testen

We selecteerden 9 niet-zelfvriezende ijsmachines: 4 mét en 5 zonder koelelement. Waaronder ijsmachines van bekende merken als Magimix, Ninja en Tefal. We bestelden de ijsmachines online. In een professioneel lab werden ze uitgebreid getest. 

  • IJs maken
    We maken met elke ijsmachine 3 soorten ijs: roomijs, sorbetijs en yoghurtijs. Drie mensen beoordelen na elke bereiding de samenstelling, structuur, smaak en uiterlijk.
  • Gebruiksgemak
    We beoordelen hoe makkelijk de ijsmachines in gebruik zijn. Schoonmaken en bediening zijn hier belangrijk.
  • Snelheid
    We meten de tijd van start tot einde van de bereiding. Er zijn hele snelle, maar ook hele langzame ijsmachines.
  • Geluid
    We meten hoeveel geluid de machine maakt. Sommige ijsmachines zijn behoorlijk luid.
  • Degelijkheid
    We doen grondige onderzoek en beoordelen de bouwkwaliteit en stevigheid van de ijsmachines.

Let op!

Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies

Instellingen aanpassen

Conclusie

Met een ijsmachine kun je je eigen recepten verzinnen en allerlei soorten ijs maken.

Ijsmachines zijn er in verschillende soorten. Het zijn niet de goedkoopste producten, maar voor €100 kun je al kiezen uit meerdere modellen.

We hebben niet-zelfvriezende ijsmachines mét en zonder koelelement getest. Vier hebben een koelelement in de vorm van een vrieskom. Bij de andere 5 vries je juist de ingrediënten in. We testen modellen van bekende merken als Magimix, Ninja en Tefal. Ze zijn allemaal geschikt voor verschillende soorten ijs. Wij testten ze met room-, sorbet- en yoghurtijs.

Wil je ook weten wat de beste ijsmachine is?

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid en krijg direct toegang tot alle testresultaten van onze experts.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in