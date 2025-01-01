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Wasmiddelen

In de supermarkt liggen allerlei wasmiddelen voor witte, bonte of fijne was. Welke is het beste? We hebben 22 bontwasmiddelen getest.

Kies het beste bontwasmiddel voor jou

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Wat opvalt in de test wasmiddelen

Huismerken doen het goed
Voor een goed wasmiddel hoef je niet automatisch naar een bekend A-merk te grijpen. Verschillende huismerken komen goed uit onze test. Ze krijgen veel vlekken goed uit de was en zijn vaak een stuk goedkoper. Een hoge prijs blijkt dus geen garantie voor een schone was.

Geen enkel wasmiddel krijgt alle vlekken weg
Wasmiddelen moeten allerlei soorten vuil aanpakken. Dat lukt niet bij iedere vlek even goed. Bloed, gras en bosbessensap krijgen de meeste middelen redelijk goed schoon. Eigeel en lippenstift blijken veel lastiger. Ook tussen de wasmiddelen onderling zien we flinke verschillen.

Mooie kleuren
Een goed bontwasmiddel moet niet alleen vlekken verwijderen, maar ook de kleuren van je kleding beschermen. Daarom testen we hoe sterk kleuren na meerdere wasbeurten veranderen en of losgekomen kleurstoffen op ander textiel terechtkomen. Een middel dat goed is tegen vlekken, is niet automatisch ook het beste in kleurbehoud.

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Hoe wij wasmiddelen testen

  • We testten 22 bontwasmiddelen uitgebreid in een professioneel laboratorium. Er is gekeken naar deze punten:

    • Vlekken verwijderen: we wassen speciale testdoeken met 15 verschillende soorten vlekken, zoals bloed, gras, vet, eigeel en lippenstift. We wassen op 30°C.
    • Kleurbehoud: gekleurde stoffen worden meerdere keren gewassen. Na 20 wasbeurten meten we hoeveel de kleur is vervaagd.
    • Kleuroverdracht: we meten hoe goed het wasmiddel voorkomt dat losgekomen kleurstoffen zich tijdens het wassen aan ander textiel hechten.
    • Uitspoelen: we beoordelen alleen bij poeders of ze volledig oplossen en goed worden uitgespoeld. Daarvoor gebruiken we speciale ‘enveloppen’ van dikke ribstof die samen met handdoeken en shirts de machine in gaan.

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