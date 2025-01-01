Huismerken doen het goed

Voor een goed wasmiddel hoef je niet automatisch naar een bekend A-merk te grijpen. Verschillende huismerken komen goed uit onze test. Ze krijgen veel vlekken goed uit de was en zijn vaak een stuk goedkoper. Een hoge prijs blijkt dus geen garantie voor een schone was.

Geen enkel wasmiddel krijgt alle vlekken weg

Wasmiddelen moeten allerlei soorten vuil aanpakken. Dat lukt niet bij iedere vlek even goed. Bloed, gras en bosbessensap krijgen de meeste middelen redelijk goed schoon. Eigeel en lippenstift blijken veel lastiger. Ook tussen de wasmiddelen onderling zien we flinke verschillen.

Mooie kleuren

Een goed bontwasmiddel moet niet alleen vlekken verwijderen, maar ook de kleuren van je kleding beschermen. Daarom testen we hoe sterk kleuren na meerdere wasbeurten veranderen en of losgekomen kleurstoffen op ander textiel terechtkomen. Een middel dat goed is tegen vlekken, is niet automatisch ook het beste in kleurbehoud.