Infraroodpanelen
Een infraroodpaneel geeft plaatselijk snel extra warmte. Wij vergelijken 7 panelen voor wandmontage en vrijstaand gebruik. Bekijk de verschillen in stralingswarmte, opwarmtijd, bediening en stevigheid.
Wat opvalt in de test infraroodpanelen
Verschillen in stralingswarmte
Infraroodpanelen gebruiken hun stroom niet allemaal op dezelfde manier. Een deel wordt stralingswarmte, een ander deel verwarmt de lucht langs het paneel. We meten hoeveel stralingswarmte de panelen afgeven en vergelijken hun prestaties.
Snel warm, maar niet meteen op temperatuur
Veel infraroodpanelen warmen de eerste minuten snel op. Toch duurt het aanzienlijk langer voordat ze helemaal op temperatuur zijn. We meten beide opwarmtijden en laten zien hoe groot de verschillen zijn.
Let op hitte en stevigheid
Infraroodpanelen worden zelf flink heet. Daarom meten we de temperaturen aan de voor- en achterkant. Ook kijken we hoe stevig ze op hun pootjes staan. Er zijn duidelijke verschillen in hoe die pootjes zijn gemaakt en bevestigd.
Hoe wij infraroodpanelen testen
We testen infraroodpanelen in een klimaatkamer. Met infraroodcamera’s meten we de temperatuurverdeling en berekenen we de stralingswarmte.
-
Prestaties (60%)
Een goed paneel zet een groot deel van het elektrische vermogen om in stralingswarmte. Het geeft veel stralingswarmte af per vierkante meter paneeloppervlak. De achterkant blijft relatief koel en geeft daardoor minder warmte af.
-
Gebruiksgemak (25%)
We beoordelen de installatie en bediening via knoppen, afstandsbediening en app.
-
Opwarmtijd (10%)
We meten de opwarmtijd tot twee derde van de maximumtemperatuur. Ook meten we wanneer de temperatuur niet meer stijgt en vrijwel constant blijft.
-
Stabiliteit (5%)
We beoordelen hoe stevig het paneel op zijn pootjes staat.
Dit is onze eerste test infraroodpanelen. We vergelijken een beperkte selectie uit het brede aanbod. Daarom geven we wel Testoordelen, maar is er nog geen Beste uit de Test of Beste Koop.
-