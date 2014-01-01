Verschillen in stralingswarmte

Infraroodpanelen gebruiken hun stroom niet allemaal op dezelfde manier. Een deel wordt stralingswarmte, een ander deel verwarmt de lucht langs het paneel. We meten hoeveel stralingswarmte de panelen afgeven en vergelijken hun prestaties.

Snel warm, maar niet meteen op temperatuur

Veel infraroodpanelen warmen de eerste minuten snel op. Toch duurt het aanzienlijk langer voordat ze helemaal op temperatuur zijn. We meten beide opwarmtijden en laten zien hoe groot de verschillen zijn.

Let op hitte en stevigheid

Infraroodpanelen worden zelf flink heet. Daarom meten we de temperaturen aan de voor- en achterkant. Ook kijken we hoe stevig ze op hun pootjes staan. Er zijn duidelijke verschillen in hoe die pootjes zijn gemaakt en bevestigd.