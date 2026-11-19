Hoe wij infraroodpanelen testen

We testen infraroodpanelen in een klimaatkamer. Met infraroodcamera’s meten we de temperatuurverdeling en berekenen we de stralingswarmte. Het testoordeel bestaat uit 4 onderdelen:

Prestaties (60%)

Een goed paneel zet een groot deel van het elektrische vermogen om in stralingswarmte. Het geeft veel stralingswarmte af per vierkante meter paneeloppervlak. De achterkant blijft relatief koel en geeft daardoor minder warmte af.

Gebruiksgemak (25%)

We beoordelen de installatie en bediening via knoppen, afstandsbediening en app.

Opwarmtijd (10%)

We meten de opwarmtijd tot twee derde van de maximumtemperatuur. Ook meten we wanneer de temperatuur niet meer stijgt en vrijwel constant blijft.

Stabiliteit (5%)

We beoordelen hoe stevig het paneel op zijn pootjes staat.

Dit is onze eerste test infraroodpanelen. We vergelijken een beperkte selectie uit het brede aanbod. Daarom geven we wel Testoordelen, maar is er nog geen Beste uit de Test of Beste Koop.