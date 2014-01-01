Niet elke machine bakt een luchtig brood

Niet elke broodbakmachine bakt alle soorten brood even goed. Wij testen witbrood, volkorenbrood en glutenvrij brood.

Duurder is niet altijd beter

Een duurder model is niet altijd beter. De prestaties lopen behoorlijk uiteen, waardoor de beste keuze niet automatisch het duurste model is.

Heb je er plek voor?

Sommige modellen zijn een stuk groter en zwaarder dan andere. Daarvoor moet je wel plek hebben in je keuken. Wij vergelijken de afmetingen en testen hoe makkelijk je de machines verplaatst en opbergt.