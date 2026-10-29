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De beste broodbakmachines

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Een goede broodbakmachine bakt brood met een mooie bruine korst en een luchtige binnenkant. We testten 15 broodbakmachines van onder meer Panasonic, Tefal, Inventum en Princess. Hoe goed bakken ze witbrood, volkorenbrood en glutenvrij brood? 
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert broodbakmachinesGepubliceerd op:29 oktober 2026

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De beste broodbakmachines

Laatste update: 29 oktober 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in onze test broodbakmachines

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    Niet elke machine bakt een luchtig brood

    Een goed brood heeft een mooie bruine korst en een luchtige binnenkant. Niet elke broodbakmachine bakt alle soorten brood even goed. Wij testen witbrood, volkorenbrood en glutenvrij brood. Zo ontdek je welke machines het beste bakken.

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    Duurder is niet altijd beter

    We hebben machines getest van onder Panasonic en Tefal. Wat blijkt? Een duurder model is niet altijd beter. De prestaties lopen behoorlijk uiteen, waardoor de beste keuze niet automatisch het duurste model is. 

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    Sommige machines nemen veel ruimte in

    Een broodbakmachine neemt best wat ruimte in op je aanrecht. Sommige modellen zijn een stuk groter en zwaarder dan andere. Wij vergelijken de afmetingen en testen hoe makkelijk je de machines verplaatst en opbergt.

Conclusie

Zelf brood bakken klinkt eenvoudig. Je doet de ingrediënten in de broodbakmachine, kiest een programma en de rest gaat vanzelf. Toch bakt niet elke machine alle soorten brood even goed. Witbrood lukt bij alle geteste machines goed. Bij volkorenbrood verschillen de resultaten meer. Vooral glutenvrij brood blijkt lastig. Meer dan de helft van de machines krijgt hiervoor een onvoldoende.

Een goede broodbakmachine bakt brood met een mooie, gelijkmatig bruine korst en een luchtige binnenkant. Maar niet elke machine krijgt dat bij alle broodsoorten voor elkaar.

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