Zelf brood bakken klinkt eenvoudig. Je doet de ingrediënten in de broodbakmachine, kiest een programma en de rest gaat vanzelf. Toch bakt niet elke machine alle soorten brood even goed. Witbrood lukt bij alle geteste machines goed. Bij volkorenbrood verschillen de resultaten meer. Vooral glutenvrij brood blijkt lastig. Meer dan de helft van de machines krijgt hiervoor een onvoldoende.

Een goede broodbakmachine bakt brood met een mooie, gelijkmatig bruine korst en een luchtige binnenkant. Maar niet elke machine krijgt dat bij alle broodsoorten voor elkaar.