Mayonaise is voor veel mensen onmisbaar: op friet, bij een broodje of in een salade. Maar niet elke mayo smaakt hetzelfde. Daarom hebben we mayonaise getest in 3 soorten: gewone, Belgische en vegan mayo. Wat is de beste mayonaise?
Huismerken doen het beter
Huismerken zijn vaak beter dan A-merken als Remia, Calvé, Heinz en Van Wijngaarden (Zaanse Mayonaise). Ze zijn gemiddeld lekkerder, hebben vaker een duurzaamheidskeurmerk en zijn een stuk goedkoper. Maar dat betekent niet dat A-merken het per se slecht doen.
Belgische mayonaise niet altijd even Belgisch
Mayonaise moest in België vroeger meer vet en eigeel bevatten dan in Nederland. Nu niet meer, maar de meeste Belgische mayonaises voldoen aan de oude eisen. Sommige lijken juist meer op gewone Nederlandse mayonaise. Wat zegt dat over de smaak?
Veel verschil in vegan mayo’s
Vegan mayo’s (zonder ei) scoren nogal verschillend op smaak en voedingswaarde. De Beste uit de Test combineert een prima smaak met nauwelijks suiker en het minste zout.
We hebben 22 gewone, 6 Belgische en 6 vegan mayo's getest. We keken naar de volgende onderdelen:
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