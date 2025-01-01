Huismerken doen het beter

Huismerken zijn vaak beter dan A-merken als Remia, Calvé, Heinz en Van Wijngaarden (Zaanse Mayonaise). Ze zijn gemiddeld lekkerder, hebben vaker een duurzaamheidskeurmerk en zijn een stuk goedkoper. Maar dat betekent niet dat A-merken het per se slecht doen.

Belgische mayonaise niet altijd even Belgisch

Mayonaise moest in België vroeger meer vet en eigeel bevatten dan in Nederland. Nu niet meer, maar de meeste Belgische mayonaises voldoen aan de oude eisen. Sommige lijken juist meer op gewone Nederlandse mayonaise. Wat zegt dat over de smaak?

Veel verschil in vegan mayo’s

Vegan mayo’s (zonder ei) scoren nogal verschillend op smaak en voedingswaarde. De Beste uit de Test combineert een prima smaak met nauwelijks suiker en het minste zout.