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Mayonaise

Mayonaise is voor veel mensen onmisbaar: op friet, bij een broodje of in een salade. Maar niet elke mayo smaakt hetzelfde. Daarom hebben we mayonaise getest in 3 soorten: gewone, Belgische en vegan mayo. Wat is de beste mayonaise?

Kies de beste mayonaise voor jou

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Wat opvalt in de test mayonaise

Huismerken doen het beter
Huismerken zijn vaak beter dan A-merken als Remia, Calvé, Heinz en Van Wijngaarden (Zaanse Mayonaise). Ze zijn gemiddeld lekkerder, hebben vaker een duurzaamheidskeurmerk en zijn een stuk goedkoper. Maar dat betekent niet dat A-merken het per se slecht doen.

Belgische mayonaise niet altijd even Belgisch
Mayonaise moest in België vroeger meer vet en eigeel bevatten dan in Nederland. Nu niet meer, maar de meeste Belgische mayonaises voldoen aan de oude eisen. Sommige lijken juist meer op gewone Nederlandse mayonaise. Wat zegt dat over de smaak?

Veel verschil in vegan mayo’s
Vegan mayo’s (zonder ei) scoren nogal verschillend op smaak en voedingswaarde. De Beste uit de Test combineert een prima smaak met nauwelijks suiker en het minste zout.

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Hoe wij mayonaise testen

  • Hoe wij mayonaise testen

    We hebben 22 gewone, 6 Belgische en 6 vegan mayo's getest. We keken naar de volgende onderdelen:

    • Smaaktest
      We lieten de mayonaises proeven in een smaaklab. Elke variant werd geproefd door een eigen panel van minimaal 60 liefhebbers. De proevers wisten niet welke mayonaise van welk merk is.
    • Milieu & dierenwelzijn
      We keken naar de keurmerken voor het ei en de rest van de ingrediënten in de mayonaises. We beoordeelden ze op basis van de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.
    • Voedingswaarde en etiket
      We beoordeelden hoe goed de voedingswaarde is aan de hand van de hoeveelheid verzadigd vet, suiker en zout. We controleren ook of het etiket volledig is en klopt.

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