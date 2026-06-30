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De beste gewone, vegan en Belgische mayonaise

Test
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Houd je van lekker vet, niet zo zuur of juist zonder ei? Als het om mayonaise gaat, is er voor ieder wat wils. Wij testten 22 gewone, 6 Belgische en 6 vegan mayo’s. Is Belgische mayonaise echt anders? En kan vegan mayo tippen aan het origineel?
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Kajo Mo   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:30 juni 2026

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Alle mayonaises in de test:

Laatste update: 30 juni 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test mayonaise

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    Huismerken doen het beter

    Huismerken zijn vaak beter dan A-merken als Remia, Calvé, Heinz en Van Wijngaarden (Zaanse mayonaise). Ze zijn gemiddeld lekkerder, hebben vaker een duurzaamheidskeurmerk en zijn een stuk goedkoper. Maar dat betekent niet dat A-merken het per se slecht doen.

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    Belgische mayonaise niet altijd even Belgisch

    Mayonaise moest in België vroeger meer vet en eigeel bevatten dan in Nederland. Nu niet meer, maar de meeste Belgische mayonaises voldoen aan de oude eisen. Soms lijken ze juist meer op gewone Nederlandse mayonaise. Wat zegt dat over de smaak?

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    Veel verschil in vegan mayo’s

    Vegan mayo’s (zonder ei) scoren nogal verschillend op smaak en voedingswaarde. De Beste uit de Test combineert een prima smaak met nauwelijks suiker en het minste zout.

Zo hebben wij getest

Wij hebben 22 gewone, 6 Belgische en 6 vegan mayo’s getest. Dit zijn de testonderdelen:

  • Smaaktest
    We lieten de mayonaises proeven in een smaaklab. Elke soort (gewoon, Belgisch, vegan) had een eigen panel van minimaal 60 liefhebbers. Dat betekent bijvoorbeeld dat vegan mayo werd beoordeeld door proevers die gewend zijn aan vegan mayo. Ze kregen de mayonaises blind en in een willekeurige volgorde. Ze wisten dus niet welk merk ze steeds beoordeelden.
  • Milieu en dierenwelzijn
    We keken naar het soort ei en de duurzaamheidskeurmerken die op de verpakkingen staan. Die keurmerken kunnen alleen gaan over het ei (zoals Beter Leven), maar ook over het hele product (zoals EU Biologisch). Ze stellen eisen aan het milieu en/of dierenwelzijn. Het oordeel baseerden we op de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.
  • Voedingswaarde
    De voedingswaarde beoordelen we aan de hand van de hoeveelheid verzadigd vet, suiker en zout. Hoe minder, hoe beter.
  • Etiket
    We controleerden de juistheid en volledigheid van het etiket. Verpakkingen met niet-toegestane claims of ontbrekende informatie kregen een lagere etiketscore.

Conclusie

Van de gewone mayonaises zijn A-merken meestal ....... Hoewel sommige onsmakelijk zijn, doen andere het ook weer niet slecht. Zo zijn er ook minder goede huismerken. De Beste uit de Test is zowel de beste als de lekkerste. Hij heeft daarnaast ook een duurzaamheidskeurmerk.

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