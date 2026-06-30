Kajo Mo Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:30 juni 2026
Huismerken zijn vaak beter dan A-merken als Remia, Calvé, Heinz en Van Wijngaarden (Zaanse mayonaise). Ze zijn gemiddeld lekkerder, hebben vaker een duurzaamheidskeurmerk en zijn een stuk goedkoper. Maar dat betekent niet dat A-merken het per se slecht doen.
Mayonaise moest in België vroeger meer vet en eigeel bevatten dan in Nederland. Nu niet meer, maar de meeste Belgische mayonaises voldoen aan de oude eisen. Soms lijken ze juist meer op gewone Nederlandse mayonaise. Wat zegt dat over de smaak?
Vegan mayo’s (zonder ei) scoren nogal verschillend op smaak en voedingswaarde. De Beste uit de Test combineert een prima smaak met nauwelijks suiker en het minste zout.
Wij hebben 22 gewone, 6 Belgische en 6 vegan mayo’s getest. Dit zijn de testonderdelen:
Van de gewone mayonaises zijn A-merken meestal ....... Hoewel sommige onsmakelijk zijn, doen andere het ook weer niet slecht. Zo zijn er ook minder goede huismerken. De Beste uit de Test is zowel de beste als de lekkerste. Hij heeft daarnaast ook een duurzaamheidskeurmerk.