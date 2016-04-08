Betaalrekening kiezen: waar let je op?

Kosten

Je betaalt bij de meeste banken vaste kosten voor een betaalrekening- of pakket. Die lopen uiteen van zo'n €35 tot meer dan €100 per jaar. Maar het bedrag dat je uiteindelijk aan je bank betaalt, bestaat meestal ook nog uit andere kosten, bijvoorbeeld:

Een tweede betaalpas.

Een (tweede) creditcard.

Kosten voor betalen en geld opnemen buiten de Eurozone.

Rente voor roodstaan.

Er zijn ook een aantal banken, meestal buitenlands, met een een gratis betaalrekening.

Bekijk en vergelijk:

Betaalrekeningen: wat is voor jou de goedkoopste bank

Ervaringen van klanten

Zoek je een nieuwe betaalrekening? Dan kun je ook ervaringen van klanten meenemen in je beslissing. Wij vragen jaarlijks de mening van consumenten over hun bank.

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