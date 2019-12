Betaalrekening kiezen: waar let je op?

Kosten

Je betaalt bij de meeste banken vaste kosten voor een betaalrekening- of pakket, die uiteenlopen van zo'n €18 tot bijna €100 per jaar. Maar het bedrag dat je uiteindelijk aan je bank betaalt, bestaat meestal ook nog uit andere kosten, bijvoorbeeld:

een tweede betaalpas

een (tweede) creditcard

kosten voor betalen en geld opnemen buiten de Eurozone

rente voor roodstaan

Vergelijk betaalrekeningen en bekijk wat voor jou de goedkoopste bank is.

Ervaringen van klanten

Zoek je een nieuwe betaalrekening, dan kun je ook ervaringen van klanten meenemen in je beslissing. Wij houden de mening van consumenten over hun bank jaarlijks bij. Vergelijk rapportcijfers die consumenten aan hun bank geven of bekijk de beste bank volgens ons panel.