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Betaalrekening kiezen: waar let je op?

Je kunt bij verschillende banken een betaalrekening openen. Waar let je op als je een nieuwe bankrekening opent of wilt veranderen van bank?

Snel naar:

  1. Bankrekening kiezen
  2. Beleid van banken
  3. Internet en mobiel bankieren
  4. Overstappen van bank

1

Bankrekening kiezen

Kosten

Je betaalt bij de meeste banken vaste kosten voor een betaalrekening- of pakket. Die lopen uiteen van zo'n €35 tot meer dan €100 per jaar. Maar het bedrag dat je uiteindelijk aan je bank betaalt, bestaat meestal ook nog uit andere kosten, bijvoorbeeld:

  • Een tweede betaalpas.
  • Een (tweede) creditcard.
  • Kosten voor betalen en geld opnemen buiten de Eurozone.
  • Rente voor roodstaan.

Er zijn ook een aantal banken, meestal buitenlands, met een een gratis betaalrekening.

Bekijk en vergelijk:
Betaalrekeningen: wat is voor jou de goedkoopste bank

Ervaringen van klanten

Zoek je een nieuwe betaalrekening? Dan kun je ook ervaringen van klanten meenemen in je beslissing. Wij vragen jaarlijks de mening van consumenten over hun bank. 

Lees ook:
De beste bank volgens ons panel

Bankrekening kiezen

2

Beleid van banken

Ben je ontevreden over het beleid van banken met betrekking tot bijvoorbeeld duurzaamheid, mensenrechten of wapens? Vergelijk banken dan op hun investeringsbeleid.

De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt het investeringsbeleid van banken op het gebied van allerlei maatschappelijke thema’s. Kies een betaalrekening die aan jouw wensen voldoet.

Bekijk en vergelijk:
Investeringsbeleid van banken

3

Internet en mobiel bankieren

Open je een nieuwe betaalrekening, kijk dan ook naar de mogelijkheden van internetbankieren en mobiel bankieren.

Internetbankieren

De mogelijkheden van internetbankieren verschillen per bank. Bij de ene bank kun je afschriften van de afgelopen 10 jaar terugzien. Terwijl dit bij een andere bank maar tot 15 maanden terug kan. 

Let ook op hoe je betaalopdrachten kunt bevestigen. Soms kan dat alleen nog met de mobiel bankieren app. Wil je geen gebruikmaken van de app? Bij een aantal banken kun je nog wel een cardreader of scanner gebruiken.

Mobiel bankieren

De mogelijkheden van mobiel bankieren verschillen ook per bank. Bij de meeste banken regel je bijna al je bankzaken via de mobiel bankieren app.

Een aantal bankapps bieden handige mogelijkheden. Zoals je pas blokkeren bij diefstal of verlies of je betaalpas (de)activeren voor betalen in het buitenland.

Zonder internet bankieren

Maak je liever geen gebruik van internetbankieren of mobiel bankieren? Lees bij welke banken je nog terecht kunt.

Internet en mobiel bankieren

4

Overstappen van bank

Stap je over van bank? Vraag dan de overstapservice bij je nieuwe bank aan. Met deze service regelt je nieuwe bank 13 maanden lang dat nieuwe overboekingen en automatische incasso’s via je nieuwe rekening lopen.

Wat moet je zelf doen?

  • Download de lijst van periodieke overboekingen. Of vraag een overzicht aan je oude bank.
  • Zet (periodieke) overboekingen stop en stel ze opnieuw in voor je nieuwe rekening.
  • Download je bij- en afschrijvingen van je oude bank als je geen papieren afschriften meer ontvangt.
  • Laat je werkgever of bijvoorbeeld uitkeringinstantie je nieuwe rekeningnummer weten.
  • Spreek met de nieuwe bank dezelfde incassomaatregelen af die je op de oude rekening had.

Lees ook:
Overstappen naar een andere bank

Overstappen van bank
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