Internetbankieren versus mobiel bankieren

Als je je bankzaken online regelt, kun je dat op 2 manieren doen:

Via een browser (bijvoorbeeld Firefox, Chrome of Safari) op je laptop, desktop, smartphone of tablet. Dit noemen we internetbankieren.

Via een app op je smartphone of tablet. Dit noemen we mobiel bankieren.

Inloggen en bevestigen internetbankieren

Om te internetbankieren heb je een scanner, digipas of de mobiel bankieren app nodig. Bij internetbankieren gaat betalen (en soms inloggen) in 2 stappen:

Je voert je inlog- of rekeninggegevens in. Je voert een unieke code in die je via je bankpaslezer of digipas ontvangt. Of je gebruikt de mobiel bankieren bankieren app om te bevestigen, bijvoorbeeld door het scannen van een QR-code. Dit wordt ook wel Mobiel Bevestigen genoemd.

Online bankieren zonder smartphone

De meeste banken stoppen met het apparaatje (ook wel e-dentifier, paslezer of digipas genoemd) waarmee je kunt inloggen en betaalopdrachten kunt bevestigen. Sommige banken bieden geen alternatief voor het apparaatje. Je kunt dan niet meer internetbankieren zonder smartphone. Dit geldt voor Knab en in de toekomst ook voor Triodos Bank.

Ook ABN AMRO en ASN Bank stoppen met hun apparaatje. ABN AMRO heeft op dit moment nog geen alternatief voor klanten die de app niet hebben of willen gebruiken. ASN Bank wel.

Hoe bevestig je betaalopdrachten binnen internetbankieren? ABN AMRO Cardreader* of mobiel bankieren-app. ASN Bank Digipas*, scannen QR-code met mobiel bankieren-app of browsercode. Bunq Alleen bankieren via app. ING Bevestigen via mobiel bankieren-app of ING Scanner (voor klanten zonder smartphone). Knab Scannen QR-code met de mobiel bankieren-app. Nationale Nederlanden Alleen bankieren via app Rabobank Cardreader, scannen QR-code met de mobiel bankieren-app of mobiele pincode. Revolut Alleen bankieren via app. Triodos Bank Identifier* en scannen QR-code met de mobiel bankieren-app.

* ABN AMRO gaat stoppen met de cardreader. Op dit moment kun je er in ieder geval nog gebruik van maken. De bank onderzoekt nog of er een alternatief komt voor klanten zonder smartphone.

* ASN Bank gaat stoppen met de digipas. Klanten die geen smartphone hebben of willen, kunnen gebruikmaken van de browsercode.

*Triodos Bank stopt met de Identifier. Als die kapot is, kun je geen nieuwe meer aanvragen.

Limieten overboeken

Hoge limieten

Om de kans op fraude, zoals bankspoofing, te voorkomen is het verstandig je limiet te verlagen. Dit is vooral extra veilig als een bank ook ook een wachttijd heeft ingesteld voor het verhogen van je limiet. Een verhoging van je limiet gaat dan niet direct in, maar na 4 uur. Het is ook goed als banken een laag standaardlimiet instellen. Gelukkig hebben de meeste banken tegenwoordig een vrij lage standaardlimiet.

Dit zijn de standaardlimieten voor overboeken naar IBANs van derden. Met een extra verificatiecode, via een cardreader of ander middel:

Bank Standaardlimiet Wachttijd na verhogen limiet ABN AMRO €2.500 (geen standaardlimiet en wachttijd als je een e.dentifier gebruikt) ja (niet bij gebruik e.dentifier) ASN Bank €1.000 ja ING €2.000 ja Knab €5.000 ja Rabobank €5.000 ja Triodos Bank €5.000 ja

Peildatum: maart 2026

Spaarslot

ABN AMRO introduceerde eind vorig jaar een spaarslot. Zet je dit slot aan? Dan moet je 24 uur wachten tot je spaargeld kan overmaken je betaalrekening. Met zo’n slot voorkom je dat oplichters je overhalen spaargeld over te boeken.

Veel consumenten hebben een spaarrekening bij dezelfde bank als hun betaalrekening. En de limiet voor overboekingen tussen je eigen rekeningen bij een bank is meestal hoog. Al je spaargeld staat dus zo op je betaalrekening. En, afhankelijk van je limiet, dus ook zo op de rekening van de oplichter.

Klanten van andere banken dan de ABN AMRO maken het oplichters een stuk lastiger door hun spaargeld bij een andere (spaar)bank te stallen.

Veiligheid internetbankieren

Wil je veilig internetbanieren, dan is het belangrijk dat je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt. Je loopt dan niet het risico om voor de schade op te draaien als je slachtoffer wordt van fraudevormen waarbij je zelf geen autorisatie hebt gegeven. Lees onze tips om veilig online te bankieren.