Internetbankieren versus mobiel bankieren

Wie zijn bankzaken online regelt, kan dat op 2 manieren doen:

Via een browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome of Safari) op je laptop, dekstop, smartphone of tablet: dit wordt meestal internetbankieren genoemd.

genoemd. Via een app op je smartphone of tablet: dit wordt meestal mobiel bankieren genoemd.

Het belangrijkste verschil tussen internetbankieren en mobiel bankieren is de manier van inloggen en het bevestigen van betaalopdrachten.

Om te internetbankieren heb je bij de meeste banken een bankpaslezer of digipas nodig. Dit is een apparaatje dat codes genereert, zodat je bijvoorbeeld een betaling kunt doen. Bij internetbankieren gaat betalen (en soms inloggen) altijd in 2 stappen: de klant moet zijn inlog- of rekeninggegevens invoeren en daarna een unieke code. ING gebruikte TAN-codes, maar stopt daar in 2020 definitief mee. Klanten die al mobiel bankieren kunnen hun betaalopdrachten met de mobiel bankieren-app bevestigen. Klanten die geen mobiele telefoon hebben, krijgen in 2019 of 2020 een ING Scanner.

Mobiel bankieren werkt met 1 stap: een mobiele pincode en bij sommige banken met vingerafdruk en/of gezichtherkenning (als dit met je telefoon kan). Het bedrag dat je kunt overmaken via de app is vaak lager dan bij internetbankieren.

Grenzen vervagen

Bij veel banken vervagen de grenzen tussen internetbankieren en mobiel bankieren steeds meer. Bij ABN Amro en Rabobank kun je bijvoorbeeld ook inloggen en betalen met je mobiele pincode in plaats van met de paslezer. Klanten van ABN Amro, ING en Knab kunnen hun betaalopdrachten via internetbankieren ook bevestigen met de mobiel bankieren-app. Bij deze banken kunnen klanten nog wel kiezen tussen bevestigen met paslezer of mobiel bankieren-app.

Hoe kun je betaalopdrachten bevestigen binnen internetbankieren? ABN Amro Cardreader, mobiel pincode, bevestigen via mobiel bankieren-app ASN Bank Cardreader, gebruikersnaam/wachtwoord ING TAN-codes (tot 2019/2020), bevestigen via mobiel bankieren-app, ING Scanner (vanaf 2019) Knab Cardreader, bevestigen via mobiel bankieren-app Rabobank Cardreader, mobiele pincode RegioBank en SNS Cardreader, gebruikersnaam/wachtwoord Triodos Bank Cardreader

Alleen via internetbankieren

Sommige zaken kun je bij de meeste banken niet via de mobiel bankieren-app regelen, maar alleen via internetbankieren. Voorbeelden zijn:

Een aantal incassomaatregelen, zoals het instellen van een incassoblokkade en het melden van een onterechte incasso.

Geld overboeken in vreemde valuta.

Grote bedragen overboeken.

Bankafschriften downloaden.

Mogelijkheden internetbankieren per bank

Hoe ver je kunt terugzoeken en kijken in je af- en bijschrijvingen verschilt per bank. Dit geldt ook voor het downloaden van je bankafschriften.

Hoe ver kun je terugzien, terugzoeken en downloaden?

Terugzien Terugzoeken Downloaden ABN Amro 18 maanden 18 maanden 10 jaar ASN Bank 2 jaar 2 jaar 2 jaar ING 9 jaar 9 jaar 7 jaar Knab vanaf start vanaf start vanaf start Rabobank 15 maanden 7 jaar 15 maanden RegioBank en SNS 2 jaar 2 jaar 2 jaar Triodos Bank vanaf 2002 vanaf 2002 vanaf 2002

Het inzien en beheren van andere financiële producten (zoals verzekeringen en hypotheken) is alleen mogelijk bij de grote banken.

Heb je ook een creditcard van je bank? Bij ABN Amro, ING, Knab en Rabobank zie je de creditcardgegevens en -transacties ook terug als je internetbankiert.

Met internetbankieren kun je hogere bedragen overmaken dan met mobiel bankieren. Het limiet verschilt per bank en varieert van €25.000 (ASN Bank, RegioBank en SNS) tot wel €250.000 (ABN Amro, Knab en Rabobank). Maak je zulke bedragen niet vaak over? Verlaag dan je limiet. Dit kan bij de meeste banken. Bij ABN Amro is het mogelijk om overboekingen naar het buitenland uit te zetten.

Een digitaal huishoudboekje bijhouden binnen internetbankieren kan bij Knab, Rabobank, RegioBank en SNS. Bij deze banken, behalve Rabobank, is het huishoudboekje ook via de app in te zien. ASN Bank heeft juist alleen in de mobiel bankieren-app een kasboekje. ABN Amro heeft een aparte app, de Grip App.

Lees hoe de banken scoren in het jaarlijkse panelonderzoek.

Alerts

Alerts zijn berichten (een e-mail, sms of pushbericht via de app) die de bank stuurt als je bijvoorbeeld rood staat, als er een bepaald bedrag wordt bij- of afgeschreven of als er gepind is in het buitenland. Of je alerts kunt ontvangen en welke dat zijn, verschilt per bank.

De belangrijkste alerts per bank:

ABN Amro (per sms of e-mail via internetbankieren) : saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving van een bepaald rekeningnummer of boven een bepaald bedrag.

: saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving van een bepaald rekeningnummer of boven een bepaald bedrag. ABN Amro (pushbericht via app) : saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving boven een bepaald bedrag en aankonding van een incasso.

: saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving boven een bepaald bedrag en aankonding van een incasso. ASN Bank (per sms of e-mail) : saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving van een bepaald rekeningnummer of boven een bepaald bedrag, aankondiging van een incasso.

: saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving van een bepaald rekeningnummer of boven een bepaald bedrag, aankondiging van een incasso. Bunq (pushbericht) : saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij elke afschrijving of geldopname en aankondiging van een incasso.

: saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij elke afschrijving of geldopname en aankondiging van een incasso. ING (internetbankieren) : als je een spaarrekening hebt bij ING en je staat rood krijg je het advies om saldo van je spaarrekening naar je betaalrekening over te boeken, te weinig saldo voor afschrijving van creditcard en hypotheek, geld over aan het einde van de maand.

: als je een spaarrekening hebt bij ING en je staat rood krijg je het advies om saldo van je spaarrekening naar je betaalrekening over te boeken, te weinig saldo voor afschrijving van creditcard en hypotheek, geld over aan het einde van de maand. ING (pushbericht via app) : saldo onder een bepaald bedrag, bij- of afschrijving van een bepaald bedrag, betaalverzoek

: saldo onder een bepaald bedrag, bij- of afschrijving van een bepaald bedrag, betaalverzoek Knab (sms, e-mail en pushberichten) : saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving boven een bepaald bedrag en aankonding van een incasso, 2 keer hetzelfde bedrag gepind, gepind in het buitenland, mislukte geplande of periodieke overboeking.

: saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving boven een bepaald bedrag en aankonding van een incasso, 2 keer hetzelfde bedrag gepind, gepind in het buitenland, mislukte geplande of periodieke overboeking. Rabobank (sms, e-mail en pushberichten) : saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving van een bepaald rekeningnummer of boven een bepaald bedrag, aankonding van een incasso, onvoldoende saldo na incasso.

: saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving van een bepaald rekeningnummer of boven een bepaald bedrag, aankonding van een incasso, onvoldoende saldo na incasso. RegioBank en SNS (per sms of e-mail) : saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving van een bepaald rekeningnummer of boven een bepaald bedrag, aankondiging van een incasso.

: saldo onder een bepaald bedrag (roodstand), bij- of afschrijving van een bepaald rekeningnummer of boven een bepaald bedrag, aankondiging van een incasso. Triodos Bank: geen alerts mogelijk.

Veiligheid internetbankieren

Internetbankieren is behoorlijk veilig. Het is wel belangrijk dat je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt. Je loopt dan niet het risico om voor de schade op te draaien als je slachtoffer wordt van fraude. Lees onze tips om veilig online te bankieren.

Lees ook: