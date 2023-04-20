icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

ABN AMRO stopt met de e.dentifier

ABN AMRO kondigde december 2022 aan te stoppen met de e.dentifier, een apparaatje waarmee je inlogt op internetbankieren. We ontvangen hierover veel vragen. Hieronder beantwoorden we de meestgestelde.
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:13 juni 2025

abnamro-edentifier2

Alleen nog inloggen met smartphone

Na Knab gaat ook ABN AMRO stoppen met het gebruik van een inlogtoken. Ook wel kaartlezer of card reader genoemd.

Dit apparaatje, de e.dentifier geheten, heb je nodig om te kunnen inloggen op internetbankieren. Dat kan straks alleen nog met een smartphone. Maar wat als je die niet hebt? Deze en andere veelgestelde vragen, beantwoorden we hieronder.

Ook ASN Bank, Regiobank en SNS stoppen met de digipas. Maar deze banken bieden wel al een alternatief voor klanten die de app niet willen of kunnen gebruiken.

Veelgestelde vragen

Lees verder

Vergelijk betaalrekeningen

Bekijk ook