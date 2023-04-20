Alleen nog inloggen met smartphone

Na Knab gaat ook ABN AMRO stoppen met het gebruik van een inlogtoken. Ook wel kaartlezer of card reader genoemd.

Dit apparaatje, de e.dentifier geheten, heb je nodig om te kunnen inloggen op internetbankieren. Dat kan straks alleen nog met een smartphone. Maar wat als je die niet hebt? Deze en andere veelgestelde vragen, beantwoorden we hieronder.

Ook ASN Bank, Regiobank en SNS stoppen met de digipas. Maar deze banken bieden wel al een alternatief voor klanten die de app niet willen of kunnen gebruiken.

Veelgestelde vragen