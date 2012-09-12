De beste bank volgens consumenten

Hoe tevreden zijn klanten over hun bank?

Ben je tevreden over je bank? Of vraag je je af of je niet te veel betaalt of bijvoorbeeld een betere service kunt krijgen?

Met de Bankenmonitor onderzoeken we ieder jaar hoe klanten hun bank beoordelen. Zo zie je welke banken goed scoren op klanttevredenheid en waar consumenten minder tevreden over zijn.

Eerste plek voor RegioBank

RegioBank scoort het beste met een 9,2 op algemene tevredenheid. RegioBank staat al sinds 2017 bovenaan, alleen in 2018 deelde de bank deze plek met ASN Bank. RegioBank is per 1 december 2025 ASN Bank. Nu staat ASN Bank op de tweede plaats, met een 8,9. Gevolgd door nieuwkomer Revolut met een 8,7.

ING onderaan

ING eindigt met een 7 op de laagste plek, net als vorig jaar. ABN AMRO en Rabobank krijgen van ons panel een 7,2.

Vergelijk banken en betaalrekeningen op klanttevredenheid. Vuk eerst je wensen in en sorteer daarna de resultaten op klanttevredenheid. Of bekijk bij de resultaten alle tevredenheidsscores.

Betaal je niet te veel voor je bank?

De kosten van een betaalrekening zijn voor veel consumenten een belangrijke reden om kritisch over hun bank te zijn. Velen vinden het onbegrijpelijk dat ze steeds meer moeten betalen, terwijl ze er niets voor terug krijgen. BIjna 40% vindt dat een betaalrekening eigenlijk gratis zou moeten zijn.

Let op: Veel klanten zijn het niet eens met de prijsstijgingen, maar banken mogen dit wel doen. Ben je het niet eens met de verhoging? Dan kun je op zoek naar naar een andere, goedkopere betaalrekening.

Op zoek naar een duurzamere bank?

Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat hun bank verantwoord omgaat met mens, milieu en klimaat. Voor onze panelleden is het een van de belangrijkste redenen om van bank over te stappen.

Wil je weten hoe jouw bank scoort? Bekijk dan ook de duurzaamheidsinformatie en vergelijk banken op onderwerpen die jij belangrijk vindt

Overstappen: geen gedoe

We vroegen onze panelleden ook of ze in de afgelopen 12 maanden zijn overgestapt van bank. Dat deed maar 2% van het panel.

De belangrijkste redenen om over te sappen voor ons panel:

De kosten waren te hoog

Oneens met beleid (bijvoord op het gebied van bonussen en witwaspraktijken)

Ontevredenheid over de service

Naar een groene/duurzame bank’.

Voor degenen die niet wilde overstappen zijn de belangrijkste redenen:

Nu tevreden

Weinig verschil tussen banken

Overstappen is veel gedoe

Overstapservice

Overstappers kunnen de Overstapservice gebruiken. Dat deed 60% van de overstappers. Ruim 70% daarban vond de overstap (zeer) makkelijk verlopen. En 19% vond het niet makkelijk, maar ook niet lastig.

We hebben alles op een rijtje gezet wat je zelf nog moet regelen als je wilt overstappen.

Cijfers bankenmonitor

Algemeen Internet- en mobiel bankieren Kosten Service RegioBank (is per 1 december 2025 ASN Bank) 9,2 8,7 6 8,6 ASN Bank 8,9 8,5 5,9 8,3 Revolut 8,7 8,3 8 8,1 Knab 8,4 8,4 6 8,3 Triodos Bank 8,2 8,3 5,2 8 Bunq 7,9 8 6,8 7,2 Rabobank 7,2 8,2 4,8 7,3 ABN AMRO 7,2 8,2 4,8 7,3 ING 7 8,2 4,6 7,3

Peildatum: september 2025

Let op:

We onderzoeken alleen banken met een betaalrekening, geen spaarbanken.

Er zijn (nog) geen beoordelingen over Openbank, Nationale-Nederlanden, N26 en andere nieuwe/kleinere/buitenlandse banken. Te weinig van onze panelleden zijn klant bij deze banken.

SNS is per 1 juli 2025 ASN Bank geworden. Daarom hebben we de resultaten van SNS niet meer meegenomen.

RegioBank is per 1 december 2025 ASN Bank en is daarom nog wel meegenomen.

Dit onderzoekt de Bankenmonitor

Met de Bankenmonitor onderzoeken we jaarlijks hoe tevreden klanten zijn over hun bank. We vragen duizenden consumenten naar hun ervaringen met onder andere:

De dienstverlening van hun bank

De klantenservice

Het gebruiksgemak van de app en online bankieren

De prijs van hun betaalrekening

De algemene tevredenheid

Overstappen van bank

De resultaten laten zien hoe klanten verschillende banken beoordelen en helpen je bij het vergelijken van banken.

Banken vergelijken

Naast de mening van andere klanten kun je op nog meer letten als je een bankrekening wilt openen. Of vergelijk direct de kosten van betaalrekeningen en bekijk welke betaalrekening het beste bij jou past.