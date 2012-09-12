De beste bank volgens consumenten

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:26 januari 2026
Ben je tevreden over je bank? Of vraag je je af of je niet te veel betaalt of bijvoorbeeld een betere service kunt krijgen?
Met de Bankenmonitor onderzoeken we ieder jaar hoe klanten hun bank beoordelen. Zo zie je welke banken goed scoren op klanttevredenheid en waar consumenten minder tevreden over zijn.
RegioBank scoort het beste met een 9,2 op algemene tevredenheid. RegioBank staat al sinds 2017 bovenaan, alleen in 2018 deelde de bank deze plek met ASN Bank. RegioBank is per 1 december 2025 ASN Bank. Nu staat ASN Bank op de tweede plaats, met een 8,9. Gevolgd door nieuwkomer Revolut met een 8,7.
ING eindigt met een 7 op de laagste plek, net als vorig jaar. ABN AMRO en Rabobank krijgen van ons panel een 7,2.
Vergelijk banken en betaalrekeningen op klanttevredenheid. Vuk eerst je wensen in en sorteer daarna de resultaten op klanttevredenheid. Of bekijk bij de resultaten alle tevredenheidsscores.
De kosten van een betaalrekening zijn voor veel consumenten een belangrijke reden om kritisch over hun bank te zijn. Velen vinden het onbegrijpelijk dat ze steeds meer moeten betalen, terwijl ze er niets voor terug krijgen. BIjna 40% vindt dat een betaalrekening eigenlijk gratis zou moeten zijn.
Let op: Veel klanten zijn het niet eens met de prijsstijgingen, maar banken mogen dit wel doen. Ben je het niet eens met de verhoging? Dan kun je op zoek naar naar een andere, goedkopere betaalrekening.
Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat hun bank verantwoord omgaat met mens, milieu en klimaat. Voor onze panelleden is het een van de belangrijkste redenen om van bank over te stappen.
Wil je weten hoe jouw bank scoort? Bekijk dan ook de duurzaamheidsinformatie en vergelijk banken op onderwerpen die jij belangrijk vindt
We vroegen onze panelleden ook of ze in de afgelopen 12 maanden zijn overgestapt van bank. Dat deed maar 2% van het panel.
De belangrijkste redenen om over te sappen voor ons panel:
Voor degenen die niet wilde overstappen zijn de belangrijkste redenen:
Overstappers kunnen de Overstapservice gebruiken. Dat deed 60% van de overstappers. Ruim 70% daarban vond de overstap (zeer) makkelijk verlopen. En 19% vond het niet makkelijk, maar ook niet lastig.
We hebben alles op een rijtje gezet wat je zelf nog moet regelen als je wilt overstappen.
|
Algemeen
|
Internet- en mobiel bankieren
|
Kosten
|
Service
|
RegioBank (is per 1 december 2025 ASN Bank)
|9,2
|8,7
|6
|8,6
|
ASN Bank
|8,9
|8,5
|5,9
|8,3
|
Revolut
|8,7
|8,3
|8
|8,1
|
Knab
|8,4
|8,4
|6
|8,3
|
Triodos Bank
|8,2
|8,3
|5,2
|8
|
Bunq
|7,9
|8
|6,8
|7,2
|
Rabobank
|7,2
|8,2
|4,8
|7,3
|
ABN AMRO
|7,2
|8,2
|4,8
|7,3
|
ING
|7
|8,2
|4,6
|7,3
Peildatum: september 2025
Let op:
Met de Bankenmonitor onderzoeken we jaarlijks hoe tevreden klanten zijn over hun bank. We vragen duizenden consumenten naar hun ervaringen met onder andere:
De resultaten laten zien hoe klanten verschillende banken beoordelen en helpen je bij het vergelijken van banken.
Naast de mening van andere klanten kun je op nog meer letten als je een bankrekening wilt openen. Of vergelijk direct de kosten van betaalrekeningen en bekijk welke betaalrekening het beste bij jou past.