Papieren afschriften

Hoewel het gebruik van papieren afschriften door de meeste banken wordt ontmoedigd, kun je bij de meeste banken nog wel maandelijkse papieren afschriften ontvangen.

ABN Amro: €7,20 per jaar

ASN Bank: gratis

ING: €6 voor klanten met het OranjePakket, voor de andere ING-pakketten is dit gratis

Rabobank: niet mogelijk voor klanten met een DirectPakket en €8,40 voor klanten met een BasisPakket of TotaalPakket (wel gratis als de rekening niet gekoppeld is aan internetbankieren of met een Rabobank RiantPakket)

RegioBank: gratis

SNS: gratis

Triodos Bank: €24 per jaar

Bij Bunq en Knab kun je geen papieren afschriften ontvangen

Wil je meer dan eens per maand papieren afschriften ontvangen, dan kun je alleen terecht bij:

ABN Amro: €15,60 (tweewekelijks) of €31,20 (wekelijks)

ING: €12 (tweewekelijks) of €21,60 (wekelijks) (tarieven vanaf 1 maart 2020)

Rabobank (behalve DirectPakket): €16,80 (tweewekelijks) en €33,60 (wekelijks)

RegioBank: bij meer dan 26 afschriften betaal je €1 per afschrift

SNS: bij meer dan 13 afschriften per jaar betaal je €1 per afschrift

Naar de brievenbus

Als je je overschrijvingen nog op papier wilt doen, heb je overschrijvingskaarten en verzendenveloppen nodig. Dit kan bij de volgende banken:

ABN Amro

ING

Rabobank

RegioBank

SNS Bank

Maar ook hier moet je soms flink voor betalen:

Bij ABN Amro betaal je €11 voor een boekje met 22 overschrijvingskaarten en €18,75 voor 25 verzendenveloppen.

Bij ING is een boekje van 20 overschrijvingskaarten €7,50 (OranjePakket) of €5 (BasisPakket en BetaalPakket). Maar gratis voor bestaande klanten met een RoyaalPakket. Verzendenveloppen kosten €5 (OranjePakket) of €2,50 (overige pakketten) voor 20 stuks. (tarieven vanaf 1 maart 2020)

Bij de Rabobank kost een overschrijving met een overschrijvingskaart €0,50. Alleen met een RiantPakket is een overschrijving gratis. Enveloppen zijn voor alle pakketten gratis, maar het versturen van een overschrijvingskaart kost je elke keer een postzegel. Afgeven bij een bankfiliaal kan overigens ook.

Voor RegioBank-klanten zijn overschrijvingskaarten en verzendenveloppen gratis. Je betaalt wel portokosten voor het versturen ervan.

SNS klanten betalen €6,50 voor 20 overschrijvingskaarten. Ook zijn er portokosten voor het versturen van de overschrijvingskaarten. Je moet daarvoor je eigen enveloppen gebruiken.

Toch kun je niet alles met een overschrijvingskaart regelen. ING-klanten kunnen geen periodieke overboekingen meer doen. Dit kan alleen nog via internetbankieren of via de app. Bij SNS kan dit alleen via een SNS winkel.

Ook papieren internationale overschrijvingen (naar landen buiten het SEPA-gebied en/of in vreemde valuta) zijn vaak niet mogelijk. Bij ABN Amro kan dit nog wel, maar betaal je €8,80 voor 3 overschrijfformulieren. SNS-klanten kunnen dit regelen bij de SNS winkel. Klanten van de RegioBank kunnen terecht bij hun adviseur. Rabobank-klanten kunnen de internationale overschrijvingen via hun lokale bank regelen. Klanten van ING kunnen zonder internetbankieren geen internationale overboekingen doen.

Overboeken per telefoon

Bij een aantal banken is het ook nog mogelijk je betalingen per telefoon te regelen. En dan bedoelen we niet via de app van de bank, maar door een telefoonnummer te bellen.

Rabofoon

De Rabobank biedt met de Rabofoon de mogelijkheid je saldo op te vragen, bij- en afschrijvingen te beluisteren, geld over te boeken tussen betaal- en spaarrekeningen, rekeningen te betalen en overschrijvingen te plannen. De kosten zijn €0,20 per gesprek.

De Saldolijn van ING

Met de Saldolijn van ING (met betaalfunctie) maak je geld over, check je je saldo en af- en bijschrijvingen. Je betaalt voor dit telefoontje alleen de kosten van je eigen telefoonaanbieder. ING-klanten met een OranjePakket betalen €0,20 per gesprek.

Bij ABN Amro (behalve voor klanten met een visuele handicap), RegioBank, Triodos Bank en Knab is deze mogelijkheid er helemaal niet.

Bankzaken door iemand anders laten regelen

Je kunt ook iemand machtigen voor je betaalrekening. De gemachtigde voert dan betalingen voor jou uit via internetbankieren of mobiel bankieren. Iemand die gemachtigd is kan geen producten aanvragen of wijzigen. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor de handelingen van de gemachtigde.

Let op: als je iemand machtigt of een en/of-rekening met iemand opent die internetbankiert, moet deze persoon de af- en bijschrijvingen minstens eens per 2 weken controleren. Ontvang je echt alleen papieren afschriften, dan moet je die binnen 2 weken na ontvangst controleren. Dit staat in de uniforme veiligheidsvoorschriften.

Vergelijk betaalrekeningen op kosten van bankieren zonder internet, internetbankieren en mobiel bankieren per bank.

Overstappen naar digitaal bankieren

Banken bieden ouderen die willen overstappen naar internet- of mobiel bankieren verschillende soorten gratis hulp, zoals:

