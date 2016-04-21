Garantie op niet-digitale bankdiensten

Iedereen die dat wil, moet overschrijvingskaarten en papieren afschriften kunnen gebruiken. Dat is een belangrijke voorwaarde om zelfstandig te kunnen bankieren. Het is daarom belangrijk dat deze middelen beschikbaar en betaalbaar blijven. Hiervoor voeren we al lang actie. Met succes! De grote banken garanderen dat niet-digitale klanten gebruik kunnen maken van niet-digitale basisbankdiensten, zoals overschrijvingskaarten, zolang als dat nodig is.

Hulp bij overstappen naar digitaal bankieren

Banken bieden ouderen die willen overstappen naar internet- of mobiel bankieren verschillende soorten hulp, bijvoorbeeld cursussen of persoonlijke hulp. De meeste banken hebben sinds de aandacht voor de toegankelijkheid van bankieren een aparte pagina waar alle informatie over hulp bij (online) bankieren staat:

Daarnaast zijn er diverse websites die je op weg kunnen helpen met online bankieren.

Papieren bankafschriften

Maandelijks

De kosten voor het maandelijks ontvangen van papieren afschriften verschillen per bank:

Kosten per jaar: maandelijks papieren afschriften

ABN AMRO €15 (gratis voor klanten geboren voor 1-1-1945) ASN Bank €15 (gratis als je online bankieren niet gebruikt) Bunq Niet mogelijk ING €18* Knab Niet mogelijk Nationale Nederlanden Niet mogelijk Rabobank €14,40 (Basis- en TotaalPakket), gratis als de rekening niet gekoppeld is aan internetbankieren en voor het RiantPakket. Niet mogelijk voor klanten met het DirectPakket. Revolut Niet mogelijk Triodos Bank €26,40

Peildatum:juni 2026

*ING Basis-, Betaal- en RoyaalPakket (niet meer te openen): gratis. Als je internetbankieren en/of de mobiel bankieren-app gebruikt, ontvang je niet meer standaard maandelijkse afschriften, maar alleen op aanvraag.

Wekelijks en tweewekelijks

Wil je meer dan 1 keer per maand papieren afschriften ontvangen? Dat kan bij deze banken (inclusief kosten per jaar):

Kosten per jaar Tweewekelijkse afschriften Wekelijkse afschriften ABN AMRO €24 (gratis voor klanten geboren voor 1-1-1945) Niet meer mogelijk sinds 28 mei 2025 ASN Bank €24 €54 ING €24 Niet meer mogelijk sinds 1 maart 2024 Rabobank (behalve DirectPakket) €30 €64,80

Peildatum: juni 2026

Fysieke bankkantoren

ABN AMRO, ING, Rabobank en ASN Bank hebben fysieke bankkantoren. Hier kun je langsgaan om bepaalde zaken te regelen en hulp te krijgen.

RegioBank en SNS had ook bankkantoren, maar de banken die onder Volksbank vielen (ASN Bank, RegioBank en SNS) gaan verder als 1 bank: ASN Bank. RegioBank en SNS hebben nu samen zo’n 600 kantoren. Daar zal door de reorganisatie een deel van sluiten. De bank zegt wel te blijven zorgen van een goed verspreid netwerk van ASN-winkels in heel Nederland.

ABN AMRO en Rabobank hebben steeds minder kantoren. ING heeft minder kantoren, maar breidt wel het aantal servicepunten uit. Op zo’n servicepunt kun je hulp krijgen met online bankieren. En bijvoorbeeld een nieuwe pincode aanvragen, persoonsgegevens wijzigen of een betaalpas activeren.

Bunq, Knab en Triodos Bank hebben helemaal geen filialen.

Contant geld ophalen

Contant geld opnemen aan een balie of bestellen kan bij geen enkele bank meer.

Bij ING en Rabobank kun je op kantoor contant geld ophalen als je betaalpas gestolen, verloren of defect is. ABN AMRO stopte begin 2021 met deze service.

Geldmaat plus assistentie

Er zijn ook steeds minder geldautomaten in bankkantoren. In de toekomst zijn die er helemaal niet meer.

Voor klanten die binnen willen pinnen en/of hulp nodig hebben is er Geldmaat+. Winkelmedewerkers helpen dan bij geldautomaten in winkels. Deze dienst wordt in bepaalde van filialen van Bruna, Primera en The Read Shop aangeboden.

Telefonisch contact

Wil je graag telefonisch contact met je bank of gebruik maken van de DigiHulplijn? Bekijk dan hier de mogelijkheden.

Overschrijvingskaarten

Als je je overschrijvingen nog op papier doet, heb je overschrijvingskaarten en verzendenveloppen nodig. Die hebben de volgende banken:

ABN AMRO

ASN Bank

ING

Rabobank

Wat kosten overschrijvingskaarten en enveloppen?

ABN AMRO

Je betaalt €11 voor een boekje met 22 overschrijvingskaarten en €18,75 voor 25 verzendenveloppen. Dit is gratis voor klanten die geboren zijn voor 1 januari 1945.

ASN Bank

Voor ASN Bank-klanten zijn overschrijvingskaarten €12,50 voor 20 stuks. Je betaalt wel portokosten voor het versturen.

ING

Een boekje van 20 overschrijvingskaarten kost €12,50 . Voor klanten met het BasisPakket, het BetaalPakket of het RoyaalPakket (niet meer te openen) zijn overschrjivingskaarten sinds maart 2024 gratis. Verzendenveloppen kosten €15 voor 20 stuks en zijn gratis voor bestaande klanten met het Basis-, Betaal- en RoyaalPakket.

Rabobank

Een overschrijving met een overschrijvingskaart kost €1. Alleen met een RiantPakket is een overschrijving gratis. Enveloppen zijn voor alle pakketten gratis. Afgeven bij een bankfiliaal kan ook.

Overschrijfkaarten en/of enveloppen bestellen

Neem contact op met je bank als je overschrijfkaarten en/of enveloppen wilt bestellen.

ABN AMRO: 0900-0024

ING: 020-2288888. Verzendenveloppen kun je online bestellen.

Rabobank: in het boekje met overschrijvingskaarten zit een bestelformulier. Dat kun je opsturen in een portvrije envelop van de Rabobank. Portvrije enveloppen ontvang je automatisch als je de laatste envelop gebruikt hebt. Je kunt ook contact opnemen via 088-722 66 00.

Overboeken per telefoon

Bij een aantal banken is het nog mogelijk je betalingen per telefoon te regelen. En dan bedoelen we niet via de app van de bank, maar door een telefoonnummer te bellen.

Rabofoon van de Rabobank

De Rabobank biedt met de Rabofoon de mogelijkheid:

Je saldo op te vragen.

Bij- en afschrijvingen te beluisteren.

Geld over te boeken tussen betaal- en spaarrekeningen.

Rekeningen te betalen.

De kosten zijn €0,20 per gesprek.

De Saldolijn van ING

Met de Saldolijn met betaalfunctie van ING maak je geld over. Je checkt ook je saldo en je af- en bijschrijvingen. Je betaalt voor dit telefoontje alleen de kosten van je eigen telefoonaanbieder.

Bij Triodos Bank en Knab is deze mogelijkheid er helemaal niet. Bij ABN AMRO alleen voor klanten met een visuele beperking.

Bankzaken door iemand anders laten regelen

Je kunt iemand machtigen voor je betaalrekening. De gemachtigde voert dan betalingen voor jou uit via internetbankieren of mobiel bankieren. Iemand die gemachtigd is, kan geen producten aanvragen of wijzigen. De rekeninghouder is verantwoordelijk voor de handelingen van de gemachtigde.

Betaalrekeningen vergelijken

Vergelijk betaalrekeningen op kosten van bankieren zonder internet, internetbankieren en mobiel bankieren per bank.