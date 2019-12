Betaalrekening voor zzp'er

Voordelige tarieven

Knab en SNS bieden de rekeningen tegen het voordelige tarief van respectievelijk €60 en €90 aan. Maar er zijn ook andere voordelige alternatieven, zoals de Duitse bank N26, die zelfs een gratis rekening voor zelfstandigen heeft. De rekening is bedoeld voor zzp'ers en freelancers en is alleen online te beheren. Nadeel voor Nederlandse klanten is wel dat de communicatie in het Engels is. Heb je al een particuliere rekening bij N26, dan mag je helaas geen zakelijke rekening meer openen.

Verschil in kosten

Bij zakelijke betaalrekeningen zit het verschil in kosten vooral in de hoogte van de gebruikskosten. Deze kosten komen bovenop de vaste pakketkosten. In onderstaande tabel staan de vaste kosten en de bijkomende kosten voor overboekingen. De bank kan ook nog andere kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld voor het storten van contant geld. Wil je de exacte kosten weten, bekijk dan het uitgebreide tarievenoverzicht op de website van de banken waartussen je wilt kiezen.

Als startende ondernemer krijg je bij ABN Amro, ASN, ING, Knab en Rabobank korting en heb je het eerste 3, 6 of 12 maanden geen vaste kosten.

Bank Product Vaste kosten per jaar Bijkomende kosten ABN Amro Basis voor ondernemen €108 200 gratis transacties daarna kosten overboeking €0,08 en bijschrijving €0,15 ASN ASN Betalen Zelfstandigen €78 Maximaal 10.000 gratis transacties per jaar mogelijk Bunq Bunq Zakelijk €119,88 Kosten bijschrijving/overboeking €0,10

0,27% creditrente ING ING Ondernemerspakket €118,80 Kosten bijschrijving/overboeking €0,10 Knab Knab Zakelijk €60 1000 gratis transacties daarna kosten €0,10

0,01% creditrente N26 N26 Business account €0 geen Rabobank Zakelijke rekening €119,40 Kosten bijschrijving €0,15 en kosten overboeking €0,09 Regiobank MKB Rekening €114 1250 gratis transacties, daarna een transactiebundel voor een vast bedrag SNS SNS ZZP Rekening €90 Maximaal 10.000 gratis transacties per jaar mogelijk

0,05% creditrente Triodos Triodos Internet Zaken Rekening €108 €20 voor betaalpas

Kosten bijschrijving €0,15 en kosten overboeking €0,07

-0,6% debetrente bij saldo boven €500.000

Peildatum: 1 augustus 2019

Verschil in mogelijkheden van de zakelijke betaalrekening

Naast de prijs zitten er verschillen in de mogelijkheden van de betaalrekening. Heb je bijvoorbeeld een winkel met een pinautomaat of wil je incassoruns draaien, bekijk dan goed welke mogelijkheden de betaalrekening biedt. Bekijk ook welke extra kosten daarvoor in rekening worden gebracht.

Lees ook: