Betaalrekening voor kinderen: waar let je op?

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:26 januari 2026
Als je een betaalrekening voor je kind opent, kun je als ouder vaak meekijken. Bij sommige banken kun je ook bepalen wat je kind al mag en wat (nog) niet. Bijvoorbeeld een eigen betaalpas en zelf geld overboeken en tot welk bedrag.
Voor jezelf is het ook handig als je kind een eigen rekening heeft. Je kunt bijvoorbeeld het zak- en kleedgeld automatisch overboeken.
Het nadeel is dat als je kind de eindleeftijd bereikt, de kinderbetaalrekening automatisch wordt omgezet in een volgende rekening. Zo zorgen deze kinderrekeningen voor nieuwe (betalende) klanten. De rekening kan ook eerst nog een jongerenrekening of studentenrekening zijn. Maar ook een rekening voor volwassenen, waar kosten aan verbonden zijn. Maak je kind hiervan bewust en vergelijk alternatieven of laat je kind dat doen.
Bijna alle banken bieden een betaalrekening voor kinderen aan, behalve Knab. De mogelijkheden en de leeftijd waarop je een rekening kunt openen verschillen per bank. Alle betaalrekeningen zijn gratis.
|
Bankrekening
|
Leeftijd (jaren)
|
Zelf overschrijven naar andere rekeningen
|
ABN Amro Jongerengroeirekening
|
0-18
|
ja
|
ASN Jongerenpakket
|
0-18
|
ja, vanaf 12 jaar
|Bunq*
|0-18
|ja
|Buut
|10-16
|ja, ouders geven aan wanneer
|
ING Kinderrekening
|
0-12
|ja, vanaf 8 jaar
|
ING Jongerenrekening
|
12-18
|
ja
|
Rabobank Jongerenrekening
|
0-18
|
ja, ouders geven aan wanneer
|
Triodos Jongeren Rekening
|
6-18
|
ja, vanaf 10 jaar
Peildatum: januari 2026
* Alleen Bunq-klanten met Core, Pro of Elite kunnen kinderrekeningen (max 4) openen.
De wettelijke vertegenwoordiger van het kind (meestal de ouder of verzorger) moet altijd toestemming geven om een rekening te openen. Als ouder of verzorger kun je vaak ook meekijken op de rekening. Soms kan dit alleen als je zelf een rekening bij dezelfde bank hebt.
Bij de meeste banken kun je als ouder (een deel) van de mogelijkheden bepalen, zoals:
Op geen van de rekeningen voor kinderen is het mogelijk om rood te staan. Alleen op de rekeningen die na de 18e verjaardag doorlopen (ASN Jongerenrekening). Ook op studentenrekeningen is rood staan (vanaf 18 jaar) mogelijk.
Kinderen krijgen nog vaak contant geld, bijvoorbeeld voor hun rapport of verjaardag. Bij welke banken kunnen ze terecht om dat geld op hun rekening te zetten?
Bij Triodos Bank is het niet mogelijk om contant geld op je rekening te storten.
Een aantal banken brengt ook kosten in rekening voor het opnemen van contant geld. Op dit moment doet alleen ABN Amro dit voor kinderrekeningen. Boven de €2000 betaal je €5 plus 0,5% van het opgenomen bedrag. Tot €2.000 zijn opnames in euro's nog wel gratis.
De meeste kinderrekeningen zijn gratis. Maar voor sommige diensten worden wél kosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld:
Maar weinig banken geven nog rente over het tegoed op een kinderbetaalrekening. Op een spaarrekening is de rente hoger. Er zijn ook spaarrekeningen voor kinderen. Die leveren soms meer rente op, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.