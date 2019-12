Betaalrekening voor kinderen: waar let je op?

Wil je je kind leren omgaan met geld? Dan kun je een bankrekening voor je kind openen. Bij de meeste banken is dit gratis. Vaak krijgt je kind een eigen bankpas en kan hij of zij vanaf een bepaalde leeftijd zelf internetbankieren of mobiel bankieren.

Betaalrekening voor je kind

Als je een betaalrekening voor je kind opent, kun je als ouder vaak meekijken. Bij sommige banken kun je ook bepalen wat je kind al mag (bijvoorbeeld een eigen betaalpas) en wat (nog) niet.

Voor jezelf is het ook handig als je kind een eigen rekening heeft, want je kunt bijvoorbeeld het zakgeld automatisch overboeken. Nooit meer op zoek naar muntjes om je kinderen hun zakgeld te geven!

Let op: bereikt je kind de eindleeftijd, dan wordt de kinderbetaalrekening automatisch omgezet in een daaropvolgende rekening. Dat kan een jongerenrekening of studentenrekening zijn, maar ook een rekening voor volwassenen. Aan een betaalrekening voor volwassenrekening zijn wel kosten verbonden. Maak je kind hiervan bewust en laat hem of haar eventueel banken vergelijken.

Banken met kinderrekeningen

Bijna alle banken bieden een betaalrekening voor kinderen aan, behalve Bunq en Knab. De mogelijkheden en de leeftijd waarop je een rekening kunt openen verschillen per bank.

Triodos Bank is de enige bank die vaste kosten in rekening brengt voor de rekening: €12 per jaar.

Bankrekening Leeftijd (jaren) Creditrente Overschrijven naar andere rekeningen ABN Amro Jongerengroeirekening 0-18 0,05% ja ASN Juniorrekening 6-12 0,2% <€1000 0,08% >€1000 nee ASN Jongerenrekening 12-25 0,08% ja, vanaf 12 ING Kinderrekening 0-12 0,03% ja, vanaf 12 ING Jongerenrekening 12-18 x ja Rabobank Jongerenrekening 0-18 x ja, vanaf 15 jaar RegioBank JongWijs 8-18 x ja, vanaf 12 jaar SNS Jeugd Betalen 6-12 0,4% <€500 ja, vanaf 6 jaar SNS Jongerenrekening 12-25 0,1% <€5000 ja, vanaf 12 jaar Triodos Jongeren Rekening 10-18 x ja, vanaf 12 jaar

Peildatum: februari 2019

Ouders kijken mee

De wettelijke vertegenwoordiger van het kind (meestal de ouder of verzorger) moet altijd toestemming geven om een rekening te openen. Als ouder of verzorger kun je vaak ook meekijken op de rekening, soms alleen als je zelf ook een rekening bij dezelfde bank hebt.

Bij ABN Amro moet je als ouder zelf ook een ABN Amro-betaalrekening hebben om een rekening voor je kind te openen.

Bij de Rabobank en Triodos Bank kun je alleen meekijken als je er zelf ook een rekening hebt; je hebt geen Triodos-rekening nodig om er een te openen voor je kind.

Bij ASN Bank, ING, RegioBank en SNS hoef je als ouder geen betaalrekening bij de betreffende bank te hebben en kun je wel meekijken via internetbankieren of mobiel bankieren.

Ouders bepalen

De ABN Amro Jongerengroeirekening kun je als ouders helemaal instellen. Je bepaalt onder meer wanneer je kind een bepaalpas krijgt en hoeveel hij ermee kan pinnen (maximaal €300 per dag: €150 voor geldopnames en €150 voor betalingen) en of hij kan internetbankieren en welke betalingenhij dan kan doen.

Kinderen met een ING Kinderrekening kunnen maximaal €250 per dag opnemen. Dit bedrag kun je niet instellen. Als je als ouder vindt dat je kind (in dat geval) nog niet toe is aan een betaalpas, kun je deze volgens de bank het beste gewoon nog even wegleggen. Bij de overige banken kun je de limieten vaak wel naar beneden bijstellen.

Rood staan niet mogelijk

Op geen van de rekeningen voor kinderen is het mogelijk om rood te staan. Alleen op de rekeningen die na de 18de verjaardag doorlopen (ASN en SNS Jongerenrekening) en op studentenrekeningen is rood staan (vanaf 18 jaar) wél mogelijk.

Contant geld storten op de kinderrekening

Kinderen krijgen nog regelmatig contant geld, bijvoorbeeld voor hun rapport of verjaardag. Bij welke banken kunnen ze terecht om dat geld op hun rekening te zetten?

ABN Amro : papiergeld gratis, munten tot €50 gratis

: papiergeld gratis, munten tot €50 gratis ING : 6 (Jongerenrekening) of 12 (Kinderrekening) stortingen per jaar gratis

: 6 (Jongerenrekening) of 12 (Kinderrekening) stortingen per jaar gratis Rabobank : gratis

: gratis RegioBank : alleen als het kantoor een kasfunctie heeft

: alleen als het kantoor een kasfunctie heeft SNS: gratis via geldwisselkantoor (GWK)

Bij ASN Bank en Triodos Bank is het niet mogelijk om contant geld op je rekening te storten.

Overige kosten

Hoewel de meeste kinderrekeningen gratis zijn, worden voor sommige diensten wél kosten in rekening gebracht, bijvoorbeeld:

Papieren afschriften en overschrijvingskaarten

Betalen en geld opnemen buiten eurolanden

Sparen op je kinderbetaalrekening

De meeste banken geven rente over het tegoed op een kinderbetaalrekening. Alleen op de jongerenrekeningen van ING (wel op de ING Kinderrekening), Rabobank en Triodos Bank ontvangt je kind geen rente. De hoogte van de rente varieert van 0,03% (ING Kinderrekening) tot 0,4% (SNS Jeugd Betalen, tot een saldo van €500): zie creditrente. De rente van 0,4% bij SNS Jeugd Betalen is hoger dan de rente op de spaarrekening van SNS voor kinderen (0,30%, SNS Jeugd Sparen). De rente is ongeveer evenveel als op een spaarrekening voor volwassenen. Een aantal spaarrekeningen voor kinderen levert meer rente op. Soms zijn daar echter wel voorwaarden aan verbonden.

Lees ook: