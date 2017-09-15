Betaalrekening voor kinderen: waar let je op?

Voor- en nadelen

Als je een betaalrekening voor je kind opent, kun je als ouder vaak meekijken. Bij sommige banken kun je ook bepalen wat je kind al mag en wat (nog) niet. Bijvoorbeeld een eigen betaalpas en zelf geld overboeken en tot welk bedrag.

Voor jezelf is het ook handig als je kind een eigen rekening heeft. Je kunt bijvoorbeeld het zak- en kleedgeld automatisch overboeken.

Eindleeftijd

Het nadeel is dat als je kind de eindleeftijd bereikt, de kinderbetaalrekening automatisch wordt omgezet in een volgende rekening. Zo zorgen deze kinderrekeningen voor nieuwe (betalende) klanten. De rekening kan ook eerst nog een jongerenrekening of studentenrekening zijn. Maar ook een rekening voor volwassenen, waar kosten aan verbonden zijn. Maak je kind hiervan bewust en vergelijk alternatieven of laat je kind dat doen.

Banken met kinderrekeningen

Bijna alle banken bieden een betaalrekening voor kinderen aan, behalve Knab. De mogelijkheden en de leeftijd waarop je een rekening kunt openen verschillen per bank. Alle betaalrekeningen zijn gratis.

Verschillende kinderrekeningen

Bankrekening Leeftijd (jaren) Zelf overschrijven naar andere rekeningen ABN Amro Jongerengroeirekening 0-18 ja ASN Jongerenpakket 0-18 ja, vanaf 12 jaar Bunq* 0-18 ja Buut 10-16 ja, ouders geven aan wanneer ING Kinderrekening 0-12 ja, vanaf 8 jaar ING Jongerenrekening 12-18 ja Rabobank Jongerenrekening 0-18 ja, ouders geven aan wanneer Triodos Jongeren Rekening 6-18 ja, vanaf 10 jaar

Peildatum: januari 2026

* Alleen Bunq-klanten met Core, Pro of Elite kunnen kinderrekeningen (max 4) openen.

Ouders kijken mee

De wettelijke vertegenwoordiger van het kind (meestal de ouder of verzorger) moet altijd toestemming geven om een rekening te openen. Als ouder of verzorger kun je vaak ook meekijken op de rekening. Soms kan dit alleen als je zelf een rekening bij dezelfde bank hebt.

Bij ABN Amro, Bunq, Buut en ING moet je als ouder zelf ook een betaalrekening hebben om een rekening voor je kind te openen. Bij Buut is dat voor ouders gratis.

Bij de Rabobank hoef je als ouder geen betaalrekening te hebben om een rekening voor je kind te openen. Maar je kunt wel alleen meekijken als je er zelf ook een rekening hebt.

Bij ASN Bank en Triodos Bank hoef je als ouder geen betaalrekening bij de betreffende bank te hebben. Je kunt wel meekijken via internetbankieren of mobiel bankieren.

Bij de meeste banken kun je als ouder (een deel) van de mogelijkheden bepalen, zoals:

Hoeveel geld je kind kan opnemen.

Tot welk bedrag je kind kan betalen met een betaalpas.

Of je kind overboekingen kan doen en tot welk limiet.

Rood staan niet mogelijk

Op geen van de rekeningen voor kinderen is het mogelijk om rood te staan. Alleen op de rekeningen die na de 18e verjaardag doorlopen (ASN Jongerenrekening). Ook op studentenrekeningen is rood staan (vanaf 18 jaar) mogelijk.

Contant geld storten op de kinderrekening

Kinderen krijgen nog vaak contant geld, bijvoorbeeld voor hun rapport of verjaardag. Bij welke banken kunnen ze terecht om dat geld op hun rekening te zetten?

ABN Amro: 3 stortingen tot €2.000 per kalenderjaar gratis (biljetten). Vanaf de 4de storting betaal je 0,5% over het gestorte bedrag. Boven de €2000 betaal je €2,50 plus 0,5% over het gestorte bedrag. Het storten van munten is tot €600 gratis. Boven de €600 betaal je €2,80 plus 0,25% over het gestorte bedrag.

ASN: gratis (vanaf 1 december 2025)

ING: 2 (Jongerenrekening) of 3 (Kinderrekening) stortingen van papiergeld en/of munten per jaar gratis, daarboven €6 per storting. Een storting max €1.000 zijn en in totaal max €5.000 per jaar.

Rabobank: eerste 8 stortingen per jaar gratis. Daarna €10 per storting.

Bij Triodos Bank is het niet mogelijk om contant geld op je rekening te storten.

Kosten opnemen contant geld

Een aantal banken brengt ook kosten in rekening voor het opnemen van contant geld. Op dit moment doet alleen ABN Amro dit voor kinderrekeningen. Boven de €2000 betaal je €5 plus 0,5% van het opgenomen bedrag. Tot €2.000 zijn opnames in euro's nog wel gratis.

Andere kosten

De meeste kinderrekeningen zijn gratis. Maar voor sommige diensten worden wél kosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld:

Sparen op de kinderbetaalrekening

Maar weinig banken geven nog rente over het tegoed op een kinderbetaalrekening. Op een spaarrekening is de rente hoger. Er zijn ook spaarrekeningen voor kinderen. Die leveren soms meer rente op, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.