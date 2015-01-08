Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:29 januari 2026
Als je een nieuwe betaalrekening wilt openen, kun je op verschillende onderdelen letten:
Open je een nieuwe betaalrekening bij een nieuwe bank, dan moet je je altijd identificeren. De manier waarop verschilt per bank. Soms moet je langs een bankkantoor of komt er iemand langs. Meestal verloopt de identificatie online. Sommige banken hebben er een speciale app voor.
Voor een betaalrekening- of pakket betaal je vaste kosten. Deze kosten lopen uiteen van bijna €35 tot meer dan €100 per jaar.
Het bedrag dat je uiteindelijk aan je bank betaalt, bestaat meestal ook nog uit andere kosten. Bijvoorbeeld:
In onze vergelijker kun je betaalrekeningen vergelijken op de totale kosten. Inclusief eventuele extra betaalpas en/of creditcard(s). De Consumentenbond berekent ook aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties welke betaalrekening of welk betaalpakket het goedkoopst is.
De mogelijkheden van internetbankieren verschillen per bank. Zo kun je bij de ene bank terugzoeken in al je bij- en afschrijvingen, terwijl dat bij de andere bank maar tot 15 maanden terug kan. Heb je een creditcard van je bank? Bij een aantal banken zie je dan ook je transacties van je creditcard terug in het internetbankierprogramma. Sommige banken bieden de mogelijkheid om je uitgaven bij te houden via een digitaal huishoudboekje.
De mogelijkheden van mobiel bankieren lopen ook uiteen. Een aantal bankapps bieden handige mogelijkheden, zoals:
Wil je juist een bankrekening openen waar je nog zonder internetbankieren of mobiel bankieren terecht kunt? Lees dan bij welke banken je nog zonder internet kunt bankieren.
Als je een bankrekening wilt openen, kun je ook de ervaringen van andere klanten meenemen in je beslissing. De Consumentenbond vraagt de mening van consumenten over hun bank jaarlijks via de Bankenmonitor. De rapportcijfers die consumenten aan hun bank geven vind je ook terug in de vergelijker.
Ontevreden over het duurzaamheidsbeleid van een bank? In onze vergelijker kun je aangeven op welke thema's jouw (nieuwe) bank goed moet scoren. Zoals klimaatverandering, mensenrechten, dierenwelzijn en wapens. De scores zijn gebaseerd op gegevens van de EerlijkeGeldwijzer.
Tip: besluit je om over te stappen naar een andere bank? Maak dan gebruik van de Overstapservice.
Wil je een betaalrekening openen voor je kind? Veel banken bieden speciale betaalrekeningen voor kinderen. Die zijn vaak gratis. Soms kun je als ouder bepalen wat je kind wel en niet mag. Bijvoorbeeld tot een bepaald maximum pinnen of overboeken naar andere rekeningen.
Ook bieden veel banken een rekening voor studenten of jongeren aan. Die zijn bijna altijd voordeliger dan een betaalrekening voor volwassen.
Als je wilt overstappen naar een andere bank, let dan ook op andere producten bij je oude bank. Denk aan:
Soms vervalt de korting als je geen betaalrekening meer hebt bij de bank. Bekijk of het loont om voor die andere bankproducten ook over te stappen.