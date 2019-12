De kosten

Voor een betaalrekening- of pakket betaal je vaste kosten. Deze kosten lopen per bank en pakket uiteen van gratis (Moneyou) of €18,60 (ABN Amro BetaalGemak Standaard, ING OranjePakket en Rabo DirectPakket) tot bijna €96 (Bunq Premium) per jaar. Maar het bedrag dat je uiteindelijk aan je bank betaalt bestaat meestal ook nog uit andere kosten, bijvoorbeeld:

In de vergelijker kun je betaalrekeningen vergelijken op de totale kosten, dus inclusief eventuele extra betaalpas en/of creditcard(s). De Consumentenbond berekenden ook aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties welke betaalrekening of -pakket het goedkoopst is.

Mogelijkheden internetbankieren en mobiel bankieren

De mogelijkheden van internetbankieren verschillen per bank. Zo kun je bij de ene bank terugzoeken in al je bij- en afschrijvingen, terwijl dat bij de andere bank maar tot 15 maanden terug kan. En heb je een creditcard van je bank? Dan kan je bij een aantal banken ook je transacties van je creditcard terugzien in het internetbankierprogramma. Ook bieden sommige banken de mogelijkheid om je uitgaven bij te houden via een digitaal huishoudboekje.

De mogelijkheden van mobiel bankieren lopen ook uiteen. Bij sommige banken kun je automatisch naar alle (Nederlandse) IBAN-nummers geld overmaken. Bij andere banken moet je dit instellen, anders kun je alleen naar rekeningen overboeken waarnaar je de afgelopen periode al geld hebt overgemaakt. En aantal bankapps bieden handige mogelijkheden zoals het versturen van een betaalverzoek, het blokkeren van je pas bij diefstal of verlies, het zoeken naar de dichtsbijzijnde geldautomaat of het (de)activeren van je betaalpas voor betalen in het buitenland.

Wil je juist een bankrekening openen waar je nog zonder internetbankieren of mobiel bankieren terecht kunt? Lees dan bij welke banken je nog zonder internet kunt bankieren.

Oordeel van andere klanten

Wie een bankrekening wil openen kan ook de ervaringen van andere klanten meenemen in zijn beslissing. De Consumentenbond houdt de mening van consumenten over hun bank jaarlijks bij via de Bankenmonitor. De rapportcijfers die consumenten aan hun bank geven vind je ook terug in de vergelijker.

Beleid van banken

Zorgen over duurzaamheid van een bank en ontevredenheid over hoge bonussen voor bankdirecteuren kunnen ook een belangrijke reden zijn om een nieuwe bankrekening te openen.

In de vergelijker kun je aangeven op welke thema's (zoals bonussen, klimaatverandering, mensenrechten, dierenwelzijn en wapens) jouw bank goed moet scoren. De scores zijn gebaseerd op gegevens van de EerlijkeGeldwijzer.

Tip: Wie besluit over te stappen naar een andere bank, kan gebruiken maken van de overstapservice.

Betaalrekeningen voor kinderen en studenten

Wil je een betaalrekeningen openen voor je kind? Veel banken bieden speciale betaalrekeningen voor kinderen aan. Die zijn vaak gratis en soms kun je als ouder bepalen wat je kind wel en niet mag; bijvoorbeeld tot een bepaald maximum pinnen of overboeken naar andere rekeningen.

Ook bieden veel banken een rekening voor studenten of jongeren aan. Die zijn bijna altijd voordeliger dan een betaalrekening voor volwassen.

