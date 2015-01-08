bankrekening-openen

Nieuwe betaalrekening openen

Als je een nieuwe betaalrekening wilt openen, kun je op verschillende onderdelen letten:

De kosten.

De mogelijkheden van internetbankieren en mobiel bankieren.

Of je een mobiele telefoon nodig hebt om te bankieren.

Het oordeel van andere klanten.

Het duurzaamheidsbeleid van de bank.

Voor wie is de betaalrekening: voor jezelf of voor je (studerende) kind?

Koppeling met andere producten bij je (oude) bank.

Identificeren

Open je een nieuwe betaalrekening bij een nieuwe bank, dan moet je je altijd identificeren. De manier waarop verschilt per bank. Soms moet je langs een bankkantoor of komt er iemand langs. Meestal verloopt de identificatie online. Sommige banken hebben er een speciale app voor.

Vaste kosten

Voor een betaalrekening- of pakket betaal je vaste kosten. Deze kosten lopen uiteen van bijna €35 tot meer dan €100 per jaar.

Extra kosten betaalrekening

Het bedrag dat je uiteindelijk aan je bank betaalt, bestaat meestal ook nog uit andere kosten. Bijvoorbeeld:

In onze vergelijker kun je betaalrekeningen vergelijken op de totale kosten. Inclusief eventuele extra betaalpas en/of creditcard(s). De Consumentenbond berekent ook aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties welke betaalrekening of welk betaalpakket het goedkoopst is.

Mogelijkheden internetbankieren en mobiel bankieren

De mogelijkheden van internetbankieren verschillen per bank. Zo kun je bij de ene bank terugzoeken in al je bij- en afschrijvingen, terwijl dat bij de andere bank maar tot 15 maanden terug kan. Heb je een creditcard van je bank? Bij een aantal banken zie je dan ook je transacties van je creditcard terug in het internetbankierprogramma. Sommige banken bieden de mogelijkheid om je uitgaven bij te houden via een digitaal huishoudboekje.

De mogelijkheden van mobiel bankieren lopen ook uiteen. Een aantal bankapps bieden handige mogelijkheden, zoals:

Het versturen van een betaalverzoek.

Het blokkeren van je pas bij diefstal of verlies.

Het (de)activeren van je betaalpas voor betalen in het buitenland.

Geen internet

Wil je juist een bankrekening openen waar je nog zonder internetbankieren of mobiel bankieren terecht kunt? Lees dan bij welke banken je nog zonder internet kunt bankieren.

Oordeel van andere klanten

Als je een bankrekening wilt openen, kun je ook de ervaringen van andere klanten meenemen in je beslissing. De Consumentenbond vraagt de mening van consumenten over hun bank jaarlijks via de Bankenmonitor. De rapportcijfers die consumenten aan hun bank geven vind je ook terug in de vergelijker.

Beleid van banken

Ontevreden over het duurzaamheidsbeleid van een bank? In onze vergelijker kun je aangeven op welke thema's jouw (nieuwe) bank goed moet scoren. Zoals klimaatverandering, mensenrechten, dierenwelzijn en wapens. De scores zijn gebaseerd op gegevens van de EerlijkeGeldwijzer.

Tip: besluit je om over te stappen naar een andere bank? Maak dan gebruik van de Overstapservice.

Betaalrekeningen voor kinderen en studenten

Wil je een betaalrekening openen voor je kind? Veel banken bieden speciale betaalrekeningen voor kinderen. Die zijn vaak gratis. Soms kun je als ouder bepalen wat je kind wel en niet mag. Bijvoorbeeld tot een bepaald maximum pinnen of overboeken naar andere rekeningen.

Ook bieden veel banken een rekening voor studenten of jongeren aan. Die zijn bijna altijd voordeliger dan een betaalrekening voor volwassen.

Koppeling met andere bankproducten

Als je wilt overstappen naar een andere bank, let dan ook op andere producten bij je oude bank. Denk aan:

Hypotheek

Spaarrekening

Verzekeringen

Soms vervalt de korting als je geen betaalrekening meer hebt bij de bank. Bekijk of het loont om voor die andere bankproducten ook over te stappen.